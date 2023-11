Mor og far sjokkert over lavt straffenivå

Moren og faren til tvillingene Mina og Mille (16) er sjokkert over at mannen som er tiltalt for overgrep mot Mina, kan slippe unna med litt over et års fengsel, dersom han blir dømt.

– Straffenivået i slike saker er respektløst overfor barn med rusproblemer, som utnyttes grovt av voksne menn i slike miljøer, sier foreldrene til tvillingene Mina og Mille, Kirsti Skogsholm og Kim Andre Hjalmarsen.



De har vært til stede under rettssaken mot mannen i 30-årene som er tiltalt for seksuell omgang med Mina på Gjøvik-toget, da hun var 15 år gammel.

Og for å ha utnyttet henne da hun var i en særlig sårbar situasjon.

Mannen, som lenge har vært i et rusbelastet miljø, vedgår seksuell omgang, men nekter straffskyld for overgrep og for å ha utnyttet Mina.

Han har forklart at han solgte eller ga narkotika til tvillingsøstrene, Mina og Mille. Og at han selv var ruset.

TV 2 har i en serie saker fortalt om søstrene som fikk alvorlige spiseforstyrrelser da de var 14 år gamle.

De ble skrevet ut av psykiatrien, til tross for sterke advarsler fra foreldrene, barnevernet og Bufetat. Dermed ble de kasteballer i systemet og sendt fra barnevernsinstitusjon til barnevernsinstitusjon. I denne perioden utviklet de rusmisbruk.

Tvillingene ble funnet døde av overdoser i Spydeberg i januar. De var da 16 år gamle. Overgrepene mot Mina skal ha skjedd åtte måneder før tragedien.

– Tiltalte bør dømmes til 1 år og 2 måneders fengsel for delen av tiltalen som gjelder overgrep mot Mina Hjalmarsen, sa aktor, Statsadvokat Kristin Røhne, i sin prosedyre, i går.

Foreldrene mener dette er en altfor lav straff, om han blir funnet skyldig.

JULEFEIRING: Her er tvillingene hjemme på julefeiring måneden før de døde. .Foto: Privat / NTB Foto: Privat

– Det er noe helt galt med det norske rettssystemet dersom litt over et års fengsel er det man gir for bidra til å ødelegge livet til en 15 år gammel jente, sier moren og faren.

Tiltaltes forsvarer, Kai Roger Vaag, sier at hans klient ikke har erkjent skyld fordi han opplevde at Mina var rundt 20 år.

– Det var slik det framsto for ham og dette mener vi er kjernen i saken. Han opplevde at de var i samme situasjon. Det var også et annet vitne i saken, en konduktør, som trodde hun var rundt 18 år, framholder han.



Bistandsadvokaten til foreldrene uttalte seg om aldersforklaringen til tiltalte under rettssaken.

– Han kan umulig ha trodd Mina var 20 år da det skjedde. Hun var på den tiden en liten spedbygd jente. Dette er ikke troverdig, sa hun.



– Ikke formildende

Aktor Kristin Røhne mener det er lagt fram sterke bevis mot mannen.

– Nå en 15 åring står på Oslo S og er ruset og sårbar, skal voksne mennesker gi omsorg. Og ikke utnytte jenta til seksuell omgang. Det finnes ingen annen grunn til at dette skjedde enn at Mina følte at hun måtte. Og det er ingen formildende omstendighet at tiltalte selv var ruset. Dette er ren utnyttelse av et veldig sårbart barn.

Hun sier at hun har stor forståelse for at foreldrene reagerer på straffepåstanden.

– Men i rettspraksis er dette straffen når for eksempel barnevernsbarn blir utnyttet av voksne menn. Høyesterett har lagt seg på dette nivået, sier Kristin Røhne.



GROVT: Statsadvokat Kristin Røhne mener Mina ble grovt utnyttet da hun var 15 år.. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Til sammen ber hun tingretten dømme mannen til 1 år og 8 måneders fengsel fordi han også er tiltalt for blant annet vold, tyverier og oppbevaring av narkotika.

Moren og faren til tvillingene mener samfunnet må straffe overgrep mot barn strengere. Og viser til at maksimalstraffen for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år er seks års fengsel.

– Straffenivået er altfor lavt. Det handler om voksne menn som utnytter og ødelegger unge jenter med rusproblemer. Det gjelder mange og vi kan ikke ha det sånn, sier Kirsti Skogsholm.



NEKTER: Kai Roger Vaag er forsvarer for mannen som nekter straffskyld for overgrep. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB Foto: Rune Stoltz Bertinussen

I prosedyren framholdt aktor at hun også mener det er bevist at mannen i 30-årene utnyttet en 15 åring i en særlig sårbar situasjon for å tilegne seg sex.

Hun viste til videoavhør av tvillingene. Og det ble lagt fram dokumentasjon om jentenes forhistorie med spiseforstyrrelser og opphold på en rekke barnevernsinstitusjoner. Moren forklarte seg også om dette i retten.

– Jeg husker Mina sa hun må leve med dette resten av livet. Det var ikke frivillig og ikke noe hun ønsket. Hun var preget av å ha blitt utsatt for overgrep. Frustrert og fryktelig lei seg. Hun har opplevd noe ingen 15 åringer skulle måtte oppleve, sa moren.



Forsvareren sier hans klient ikke hadde forutsetninger for å vite noe om Minas bakgrunn og sårbarhet.

– Han hadde ikke innsyn i barnevernsdokumenter eller psykiatri-historien, sier Kai Roger Vaag.



Bistandsadvokaten til foreldrene mener saken viser hvor galt det kan gå når samfunnet sviktet barn med spiseforstyrrelser og det ender med rusmisbruk.



– Når det er snakk om rus vil det alltid være fare for overgrep. Vi ser sak etter sak der barn og unge som er i disse miljøene, blir påført og påfører seg selv skader. Det er tragisk, sier hun.