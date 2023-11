– Mor og far gruer seg veldig

En mann i 30-årene nekter for å ha begått seksuelle overgrep mot Mina Hjalmarsen under en togtur, åtte måneder før hun døde. Mina var på dette tidspunktet 15 år gammel.

Foran rettssaken, som starter tirsdag, har det oppstått strid mellom Statsadvokaten og bistandsadvokaten til hovedvitnet i saken, venninnen til Mina og Mille. Hun var med på toget der overgrepene skal ha skjedd.

Årsaken er at mannen i 30 årene var tiltalt for å ha satt en sprøyte narkotika på denne jenta, mot hennes vilje. Men nylig fikk bistandsadvokaten hennes beskjed om at saken er henlagt.

Beslutningen er klaget inn til Riksadvokaten.

– Vondt for foreldrene



– Dette er en sak som foreldrene til Mina og Mille gruer seg veldig til og som vil bli svært utfordrende for begge, sier bistandsadvokaten deres, Inger Marie Støen.



VONDT: Kirsti Skogsholm mor til Mille og Mina Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Mannen i 30-årene erkjenner ikke straffskyld for overgrep mot Mina, opplyser forsvarer Kai Roger Vaag.

Aktor i saken, Kristin Røhne, sier tiltalte hittil ikke har ønsket å avgi politiforklaring om det som skjedde.

I januar ble tvillingsøstrene, Mina og Mille funnet døde i en leilighet i Spydeberg, bare 16 år gamle. Dødsårsaken var trolig en overdose heroin.

Overgrepssaken handler om tiden før jentene døde.

TV 2 har i en serie saker fortalt om hvordan de utviklet spiseforstyrrelser, ble skrevet ut av psykiatrien og endte som kasteballer i systemet, til tross for sterk motstand fra barnevernet, Bufetat og foreldrene.

Mens de ble sendt rundt til barnevernsinstitusjoner utviklet de rusmisbruk.

SLO ALARM: Mina og Mille ble kasteballer i systemet til tross for protester fra foreldrene og en rekke instanser. Foto: Privat

– Skjedde på Gjøvik-toget

I tiltalen mot mannen i 30-årene vises det til en togtur der Mina, Mille og en venninne var passasjerer i mai 2022. Statsadvokaten mener å kunne bevise at mannen begikk flere overgrep mot Mina, som da var 15 år gammel. Han er tiltalt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, med en øvre strafferamme på seks års fengsel.

Han er også tiltalt for å ha skaffet seg den seksuelle omgangen ved å utnytte en person i en særlig sårbar situasjon.

Ifølge tiltalen skal mannen ha møtt jentene, som var ruset, i Oslo. Det framgår at han på forespørsel om han kunne skaffe jentene rus satte skudd med narkotika på både Mille, Mina og venninnen, før alle fire dro med toget til Gjøvik. På denne turen mener statsadvokaten de grove overgrepene mot Mina skjedde.

Forsvareren til mannen i 30-årene ønsker ikke å uttale seg om forklaringen hans, før saken starter. Men sier at det som i ettertid har kommet fram om de avdøde tvillingenes historie var helt ukjent for tiltalte.

– Han visste ikke noe om det, fremholder Kai Roger Vaag.



FARLIG: Inger Marie Støen sier det er stor fare for overgrep mot barn som havner i rusmiljøet. Foto: Olav Wold / TV 2

Bistandsadvokat Inger Marie Støen mener saken viser hvor galt det kan gå når samfunnet sviktet barn med spiseforstyrrelser og det ender med rusmisbruk.

– Når det er snakk om rus vil det alltid være fare for overgrep. Vi ser sak etter sak der barn og unge som er i disse miljøene, blir påført og påfører seg selv skader. Det er tragisk, sier hun.

Strid om henleggelse

Bistandsadvokaten til venninnen til Mina og Mille, som har fått saken sin henlagt, forstår ikke hvorfor tiltalepunktet om at det ble satt en sprøyte på en forsvarsløs person, ble frafalt.

– Henleggelsen skjedde like etter at vi hadde stilt spørsmål om krav på bistandsadvokat og beramming av saken. At dette skjer uten at det er kommet nye opplysninger er veldig merkelig. Jenta vi representerer er fortvilet. Hun føler hun holdes utenfor som offer og at døren er lukket for henne, sier bistandsadvokat Tom-Daniel Karlstad

Statsadvokat og aktor Kristin Røhne sier henleggelsen skyldes en ny gjennomgang.

– Det er ikke tvil om at tiltalte satte en sprøyte på henne. Men vi er ikke overbevist om at han skjønte at jenta ikke ville dette, sier hun.



Mannen i 30-årene er også tiltalt for flere tyverier, vold, kjøring i ruspåvirket tilstand, skadeverk og oppbevaring av narkotika. For en del av disse forholdene erkjenner han straffskyld, ifølge forsvareren.