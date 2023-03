Mor og datter drept: – Han kom til meg og sa «drep»

Det var fremdeles skoletid da politiet rykket ut på en melding om vold på Søm i Kristiansand 28. mars 2022.

Første patrulje kom til stedet etter kort tid. Politibetjent Vegard Dyrstad ble møtt av en jente som pekte opp mot huset og ropte at noen var drept.

– Jeg husker ikke

Dyrstad er kalt inn som første vitne i rettssaken, som begynte mandag.

Da han kom til drapsåstedet, var det et grusomt syn som møtte han.

– Vi ser to livløse kropper i gangen. Det er veldig mye blod. Det er mye blod i gangen og rundt kroppene deres, sier politibetjenten.

DOBBELTDRAP: Drapene rystet lokalsamfunnet på Søm i Kristiansand i mars i fjor. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Ifølge tiltalen var datteren påført omfattende skader med hammer og kniv. Hun var påført minst tolv skader.

Moren hennes, tiltaltes kone, var påført tre lignende skader.

I retten mandag var flere av mannens øvrige barn var til stede. Tiltalte erkjente ikke straffskyld da han fikk tiltalen opplest.

– Jeg husker ikke, jeg husker ingenting, sa mannen i retten.

– Holdepunkter for at kona ønsket skilsmisse

Aktor, statsadvokat Jan Tallaksen, bekreftet under sitt innledningsforedrag at motivet bak drapene fremdeles er ukjent.

– Gjennom etterforskningen har det ikke krystallisert seg noe klart motiv for drapene, slår Tallaksen fast.

Politiets hypotese om æresdrap fra tidlig i etterforskningen er blitt lagt bort, ifølge statsadvokaten.

– Gjennom politiets etterforskning er det ikke grunnlag for å hevde at det var et æresmotiv for drapene, sier han.

UTSPØRRING: Både aktor Jan Tallaksen og forsvarer Mohamed Hamzaoui brukte tid på å spørre ut den tiltalte mannen første dag i retten. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Aktor peker samtidig på tap av status i familien som en mulig del av foranledningen til drapene.

– Det er holdepunkter for at kona ønsket skilsmisse, og tiltalte var imot dette, sier statsadvokaten.

– Er datteren din her inne nå?

Statsadvokaten brukte flere timer på å spørre ut den tiltalte mannen.

Mannen har store problemer med å huske egen familie.

Slik han forklarer seg, husker han ikke kona og datteren han skal ha drept, og heller ingen av sine sønner.

Aktor bruker tid på å prøve få mannen til å huske, og spør spesielt om én av døtrene.

– Er datteren din her inne nå?

Tiltalte reiser seg sakte opp. Han ser rundt om i rommet, helt til blikket stanser ved benken hvor bistandsadvokatene og barna sitter.

Den tiltalte lager en overrasket lyd og peker på datteren.

Han begynner å gå mot datteren, med langsomme steg. Han blir stanset av politibetjentene som geleider han tilbake mot vitneboksen.

– Jeg har ikke sett min datter på fire år, sier familiefaren.

– Jeg hadde en kniv

Når statsadvokat Tallaksen spør den tiltalte om familieforhold, er svaret at mannen ikke husker. Tallaksen blir synlig frustrert av mannens tidvis usammenhengende svar.

– Husker du at du har brukt hammer eller kniv mot et annet menneske?

– Jeg husker ikke dette, men jeg husker at jeg hadde en kniv og en hammer som jeg gjemte for å beskytte meg mot spøkelser, svarer den tiltalte.

FORSVARER: Tiltaltes forsvarer, Mohamed Hamzaoui, er kritisk til at den tiltalte mannen ble vurdert til å være tilregnelig. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Hvor oppbevarte du dem?

– De var i stua, under meg, svarer mannen.

Har følt seg «forhekset»

Forsvarer Mohamed Hamzaoui ba sin klient utdype hva han mente med demoner og spøkelser.

Den tiltalte forklarte seg om stemmer i hodet som oppstod for rundt tre år siden. I tillegg hevder han å ha blitt oppsøkt av en demon.

– Da tok jeg en kniv og en hammer og la i sofaen under meg, for at jeg skulle kunne drepe denne, forklarer tiltalte.

På spørsmål fra Hamzaoui om hvorvidt tiltalte er religiøs, avkrefter han dette. Han sier han har vært i både kirken og moskéen, men ikke særlig mye.

– Jeg har spurt en prest om han kan drive ut demonen, sier tiltalte i retten.

BISTANDSADVOKATER: Lars Faye Ree og Erik Børresen er to av bistandsadvokatene som er oppnevnt i saken. De ivaretar barna til den drapstiltalte familiefaren. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Mannen sier han ikke snakket med noen om tilstanden han var i. Han forklarer dette med at folk ville ment han var gal.

Flere ganger understreker mannen at han var god i sjakk og glad i å jobbe. Dette endret seg for tre-fire år siden. Da begynte han å isolere seg.

Fra vitneboksen forklarte den tiltalte familiefaren at det har føltes ut som han har vært «forhekset» de siste årene.

– Det er en satan som har kommet til meg. Det var han som ga meg ordre. Han kom til meg og sa «drep», sier mannen som fremdeles ikke erkjenner straffskyld for drapene:

– Det var ikke jeg som gjorde det. Det er ikke jeg som bestemmer, det er han som bestemmer.