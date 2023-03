Mor og datter ble drept med hammer og kniv – politiet aner ikke hvorfor

Mandag starter rettssaken der en mann (56) er tiltalt for et dobbeltdrap i Kristiansand i fjor. Særlig ett spørsmål blir sentralt.

Dobbeltdrap for retten:

DREPT: Khadijeh Saed og Najah Alsharaa ble drept i en bolig i Kristiansand i mars i fjor. Nå skal saken opp for retten. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Mandag 28. mars i fjor rykket store politistyrker ut til et boligområde på Søm i Kristiansand.

På det som raskt ble erklært som et åsted, fant de to personer. Ofrene hadde omfattende skader, som var påført med hammer og kniv. De to døde på sykehus kort tid etter.

Et snaut år senere begynner rettssaken på tinghuset i Kristiansand, der en 56 år gammel mann fra Syria står tiltalt.

ÅSTED: Det var mye politi på åstedet i mars i fjor. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Han var far og ektemann til de to ofrene.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier 56-åringens forsvarer, advokat Mohamed Hamzaoui, til TV 2.

Brukte flere våpen

Tiltalen beskriver et svært brutalt drap.

Han skal først ha brukt hammer og kniv til å utsette datteren for minst tolv skader i overkroppen og hodet.

Kort tid etter skal han ha utsatt ektefellen for minst tre tilsvarende skader.

Begge døde av forblødning fra skadene, kommer det frem av tiltalen som er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten.

Det er varslet at bistandsadvokatene kan fremme krav om erstatning.

Hevder seg utilregnelig

Ifølge forsvarer Hamzaoui blir det store stridstemaet i retten hvorvidt tiltalte var tilregnelig eller ikke.

– Det viktigste temaet blir psykisk helse og tidligere diagnoser, sier advokaten.

I retten kommer han og hans klient til å anføre at 56-åringen var psykotisk og at han skal overføres til såkalt tvungent psykisk helsevern.

Rettsoppnevnte sakkyndige har imidlertid observert tiltalte.

De har gitt en uttalelse der de mener at mannen var tilregnelig og dermed kan dømmes til vanlig fengselsstraff.

KRIMTEKNISK: Krimteknikere fra Kripos gjorde omfattende undersøkelser i boligen der drapene skjedde. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Hamzaoui er kritisk til konklusjonene.

– Vi ser på det som en noe svak vurdering. Det handler blant annet om tidligere historikk og hvordan vi også vurderer situasjonen i dag. Det har blitt kalt inn en del vitner, blant annet tidligere behandlere, som vil belyse tidligere diagnoser, sier han, og legger til:

– Så får vi håpe dette blir belyst i noe større grad enn hva de sakkyndige har gjort i sin rapport.

– Trist og alvorlig sak

Tiltalte har knapt avgitt noen forklaring til politiet om saken, og har heller ikke knyttet seg til handlingene.

Det er statsadvokat Jan Tallaksen som vil føre saken i retten for påtalemyndigheten.

– Det er en trist og alvorlig sak, sier han til TV 2.

AKTOR: Jan Tallaksen i Agder statsadvokatembeter vil aktorere saken. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Han er enig med forsvareren i at spørsmålet om tilregnelighet vil stå sentralt.

– Det kommer nok til å handle mye om det. I og med at han ikke har erkjent straffskyld, må påtalemyndigheten også føre bevis for at det er tiltalte som har gjort dette. Han erkjenner verken straffskyld eller de faktiske forholdene, sier statsadvokaten.

Ikke funnet noe motiv

Fra før er det kjent at en av politiets hypoteser har vært om det kan ha ligget et æresmotiv bak.

– Jeg kommer til å si noe om det i innledningsforedraget, men det blir ikke et betydelig tema fra min side. Da må det komme frem noe nytt under hovedforhandlingen, sier Tallaksen.

– Hva mener påtalemyndigheten at var motivet for drapet?

– Gjennom politiets etterforskning er det ikke funnet noe motiv. Jeg kommer til å si noe om hva vi mener er foranledningen til drapene i mitt innledningsforedrag.

Vil forsøke å forklare

I tillegg til å være tiltalt for det brutale dobbeltdrapet, er 56-åringen tiltalt for å ha gjennomført handlingene foran sin egen sønn.

– Sønnen er et av påtalemyndighetens bevis i saken. Han er avhørt under tilrettelagte avhør som vil bli spilt av i retten, sier aktor Tallaksen.

SPERREBÅND: Drapene skjedde i et bolighus i et nabolag like utenfor Kristiansand sentrum. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Det er satt av fem dager til hovedforhandlingen i rettssal 1 i Agder tingrett.

– Hvordan ser din klient på det å møte opp i retten?

– Det er veldig vanskelig for ham, sier forsvarer Hamzaoui.

– Vil han forklare seg?

– Han vil nok forsøke å forklare seg.

TV 2 har kontaktet de tre bistandsadvokatene som er oppnevnt.

Kun én av dem, advokat Erik Børresen, har besvart TV 2s henvendelse, men ønsker ikke å uttale seg om saken.