Mor og datter (8) funnet døde: Etterforskes som dobbeltdrap

DØDSFALL: Politi og ambulanse rykket onsdag ettermiddag ut til en adresse i Kristiansand etter melding om en alvorlig voldshendelse. To personer er bekreftet døde. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Les mer

Ingen er pågrepet etter at de to ble funnet døde på en privat adresse i bydelen Vågsbygd i Kristiansand.

Politiet etterforsker bredt etter at to personer ble funnet døde på en adresse i Vågsbygd i Kristiansand onsdag.



– Etterforskningen så langt tilsier at det er en mor og hennes datter på åtte år som er funnet døde, sier politiinspektør Cecilie Pedersen på en pressekonferanse onsdag kveld.



Politiet etterforsker hendelsen som dobbeltdrap. Ingen er pågrepet.

De avdøde er ikke formelt identifisert, men de antatt pårørende er varslet.

Det er for tidlig å si noe om dødsårsaken til de døde, ifølge politiinspektøren. Kriminalteknikere jobber fremdeles på stedet, og det er tatt en rekke avhør.

Ønsker tips

Pedersen opplyser at politiet etterforsker saken bredt og jobber ut ifra flere hypoteser.

– Hovedhypotesen er at noen har tatt livet av disse to. Og så prøver vi å finne ut hva som har skjedd, hvem som står bak, hva som er årsaken og motivet, sier hun til TV 2.

Politiet har ikke opplysninger som tilsier at publikum har noe å være redd for, ifølge Pedersen.

– Sett i lys av at det er to familiemedlemmer som er funnet døde i en bolig, er det ingenting som tyder på det.

– Er politiet interessert i å komme i kontakt med navngitte personer?

– Vi ønsker tips fra publikum, spesielt de boligene i nabolaget som har videoovervåkning på utsiden eller på bilene, slik at vi kan finne ut av hvem som har gått til og fra denne adressen. Politiet klarerte adressen da de kom til stedet, og da var det ingen andre enn de avdøde der, sier Pedersen

JOBBER PÅ STEDET: Kriminalteknikere jobber på en adresse i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Politiet antar at de to ble drept i løpet av det siste døgnet, basert på opplysningene de har innhentet per nå.

– Men vi har ikke noe konkret tidspunkt, derfor ønsker vi at naboer og publikum tar kontakt.



Det er foreløpig ikke tatt beslag i saken, da krimteknikerne fremdeles jobber på stedet.

Alvorlig melding

De to avdøde ble onsdag ettermiddag funnet livløse på en privat adresse i Kristiansand.



– Meldingen inn til politiet var en slik karakter at politiet umiddelbart forsto at vi sto overfor en alvorlig hendelse. Innringer til politiet var en person som skulle besøke noen på denne adressen, sier Pedersen.

De to ble konstatert døde da politiet kom til stedet med store ressurser.

Politiet har besluttet å innføre droneforbud rundt åstedet med en radius på 500 meter og 400 fot høyde, og ber folk om å overholde dette.



Politiet fikk melding om hendelsen klokken 13.21 onsdag ettermiddag.