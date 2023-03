Mor gikk til politiet – sa at sønnen tilsto Trude Espås-drapet

To og et halvt år etter at Trude Espås (20) ble drept i Geiranger, kontaktet en kvinne politiet. Hennes avdøde sønn hadde tilstått drapet, fortalte hun.

Siden har kvinnens sønn vært blant personene som politiet har holdt som mulige gjerningspersoner i den over 25 år gamle drapssaken, får TV 2 opplyst.

Han har likevel aldri vært siktet i saken, og politiet har – til tross for grundige undersøkelser – ingen andre holdepunkter for at han var i Geiranger på drapsdagen 8. august 1996.

Dette er Espås-saken * 8. august 1996 forsvant 20 år gamle Trude Espås i Geiranger. * Espås var fra Orkanger og hadde sommerjobb på Union Hotell. Hun hadde vært i Geiranger en knapp uke da hun forsvant. * 11 dager senere ble hun funnet voldtatt og drept. Liket var gjemt under 52 steiner nær Geiranger sentrum, 100–150 meter fra stedet hvor hun sist ble observert i live. * 98 prosent av alle som var i Geiranger drapsdagen, var turister, de fleste utlendinger. * Etterforskningen av drapet har vært en av de mest omfattende i norgeshistorien. * Politiet registrerte 5000 personer som var i Geiranger drapsdagen. Saken har vært etterforsket i 37 land. Etter over 3.000 avhør, nesten 2.000 tips og over 4.300 rundspørringer har det ikke kommet noe gjennombrudd i saken. * I etterforskningsmaterialet ligger det 14.400 bilder og 300 videoer som er samlet inn i forbindelse med etterforskningen. * Sannsynligheten er stor for at politiet har gjerningspersonens navn i informasjonen som foreligger. * Drapssaker i Norge blir aldri foreldet, og drapet er fremdeles under etterforskning ved Møre og Romsdal politidistrikt. Kilde: NTB / TV 2

«Så snakket du sant allikevel» skal moren ha sagt til seg selv da hun så TV3-programmet «Etterlyst» i 1999.

Sønnen hennes var død da hun så programmet.

Da hun hørte hva politiet sa på TV, klarte hun ikke lenger å bære på det sønnen hadde fortalt før han gikk bort. Hun rådførte seg derfor med en venn i politiet og ble enig med ham om å gå i avhør.

Tilstod under krangel

I november i 1999 gikk kvinnen i avhør på en lokal politistasjon.

I avhøret, som TV 2 har lest, fortalte hun kort at den avdøde sønnen hennes om lag ett år i forveien hadde sagt at det var han som drepte Trude Espås i Geiranger 8. august 1996.

Politiet vurderte informasjonen hun kom med, som så interessant at hun ble kalt inn til et nytt avhør noen uker senere.

Denne gangen var det Kripos som ønsket å høre historien hennes.

Kvinnen fortalte at sønnen, som på det tidspunktet bodde i Oslo, kom på besøk sammen med en kamerat en helg like før jul i 1998.

FRAKTET UT: I elleve dager pågikk en omfattende leteaksjon etter Trude Espås. Til slutt ble hun funnet skjult under steiner. Foto: Marit Hommedal / NTB

Ifølge kvinnen fortalte sønnen hennes om drapet mandag morgen, etter at han og kameraten hadde vært på besøk hele helgen.

Sønnens kamerat var ute og gikk en tur da hun og sønnen etter hvert havnet i en opphetet og følelsesladet diskusjon.

Diskusjonen de først innledet, handlet ifølge moren om at sønnen ønsket å bli kremert den gangen han kom til å dø.

I forlengelsen av denne diskusjonen skal sønnen ha erkjent drapet på Trude Espås.

– Vi har ingen grunn til å tvile på morens troverdighet, sier politiadvokat Yngve Skovly, som har hatt påtaleansvaret for saken siden 1996 og frem til i dag.

«Følg med på TV»

«Det var jeg som drepte jenta i Geiranger», mener moren at han plutselig utbrøt, ifølge avhøret fra 1999.

Videre skal sønnen ha forklart at han hadde vært i Geiranger på drapsdagen uten at noen andre visste om det.

Han fortalte, ifølge moren, at han hadde kjørt «en gammel blå bil som han hadde leid», og at den eneste som muligens kunne ha observert ham, var nattevakten på et av hotellene i Geiranger.

TILBAKE: Politiadvokat Yngve Skovly har hatt Trude Espås-saken i sin portefølje siden 1996. Her er han på åstedet i 2021. Foto: Arne Rovick /TV 2

Helt innledningsvis i etterforskningen av drapet på Trude Espås stod nettopp en gammel amerikansk bil sentralt i etterforskningen.

I ettertid har det vist seg at det trolig var to blå amerikanske veteranbiler i Geiranger på drapsdagen. Den ene hadde, ifølge flere troverdige vitnebeskrivelser, røde eller oransje prøveskilter.

Politiet har aldri klart å identifisere denne bilen.

Kvinnen som gikk i avhør hos politiet i november 1999, fortalte at sønnen ba henne om «å følge med på TV».

«Dersom det noen gang ble vist så ville hun kunne se at det var to blå biler i Geiranger, politiet vet kun om den ene», heter det i politiets gjengivelse av avhøret.

Videre sier moren at hun ikke tenkte så mye på det sønnen hadde fortalt henne, før hun mange måneder senere så at politiet etterlyste nettopp en slik bil i TV3-programmet «Etterlyst».

«Jenta skulle til å rope»

Ifølge moren fortalte sønnen også hva som hadde skjedd da Trude Espås døde. Han skal ha sagt at det hele var et uhell, og at han aldri mente å drepe henne.

«Han gikk en tur på kveldinga og kom over et par som stod og kranglet», heter det i avhørsrapporten.

Etter at sønnen brøt opp krangelen, gikk han og kvinnen en tur sammen, før de satte seg ned på toppen av en bakke og «snakket lenge».

«De hadde kost seg og det hadde etter hvert utviklet seg til at de skulle ha samleie. Det kom imidlertid noen og jenta skulle til å rope», sier moren i avhøret.

«N.N. (sønnen, journ. anm.) la da hånda over munnen hennes og det hele endte med at hun ble kvalt», sier hun.

Politiet mener at Trude Espås ble voldtatt før hun ble drept.

TV 2 er kjent med at mannens øvrige familie mener det er helt usannsynlig at han kan ha drept Trude Espås.

Det er heller ingen andre vitner i saken som har forklart seg om en krangel med Espås, slik sønnen angivelig har forklart.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med både moren og mannens familie uten å lykkes.

Var på Sognsvann kvelden før

Etter at moren fortalte dette i slutten av november i 1999, satte politiet i gang en rekke etterforskningsskritt mot den avdøde sønnen hennes.

Flere familiemedlemmer og venner av den avdøde mannen ble avhørt i månedene som fulgte.

Ingen av dem hadde opplysninger som gjorde at politiet klarte å knytte ham til Geiranger på drapsdagen.

TV 2 er kjent med at man med sikkerhet kan si at han befant seg ved Sognsvann i Oslo klokken 22 kvelden før drapet.

FRA LUFTEN: 20 år gamle Trude Espås ble funnet i området oppe til høyre i dette bildet. Foto: Kjell Herskedal / NTB

Etter dette klarer ikke politiet å knytte ham til noe sted, før han igjen var i Oslo søndag 11. august.

Flere venner og familiemedlemmer av ham mener at han trolig var i Oslo på drapsdagen, fordi han vanligvis jobbet i helgene.

Likevel har ikke politiet funnet bevis for at han var på jobb den 8. august.

Samtidig har man heller ikke funnet noen ting som tyder på at han var i Geiranger, annet enn morens forklaring.

– Vi har ingen indikasjoner på at han var i Geiranger 8. august 1996, verken i form av vitneopplysninger, overnattingsinformasjon eller elektroniske spor, sier politiadvokat Yngve Skovly.

I Geiranger på ettårsdagen

Politiet har god kontroll på bevegelsene hans både uka før og uka etter drapet, først og fremst fordi han skrev en form for dagbok, i tillegg til at han flittig sendte brev fra stedene han reiste til.

VAR SAVNET: Dette bildet av Trude Espås var overalt i pressen i dagene etter at hun ble meldt savnet og i tiden etter at hun ble funnet drept. Foto: Privat

En ting dagboken og brevene viser, er at han var i Geiranger 8. august 1997, nøyaktig ett år etter at Espås ble drept.

Politiadvokat Skovly vil ikke kommentere hva politiet tenker om at han var i den lille bygda på ettårsdagen for drapet.

Mannen hadde for vane å reise mye rundt i Norge, men han var sjelden alene. Flere venner av ham har sagt i avhør at det var helt utenkelig at han skulle dratt til Geiranger i 1996 uten selskap.

Gjennom etterforskningen har politiet undersøkt mannens kontobevegelser, men man har ikke funnet ut at bankkortet hans er brukt noe sted 8. august 1996.

BISTANDSADVOKAT: John Christian Elden bistår moren til Trude Espås. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Politiet har også sjekket med Statens vegvesen om han kan ha leid eller hatt tilgang til en blå amerikansk bil med prøveskilter, men det er ingen ting som tyder på det. I 1996 leaset han en mørk grønn Golf.

Etterforskningen av drapet på Trude Espås er fortsatt aktiv, og politiet i Møre og Romsdal har håp om at de kan løse drapsgåten.

– Det er fortsatt noen personer som fremstår som mer interessante enn andre, sier Yngve Skovly til TV 2.

Advokat John Christian Elden bistår moren til Trude Espås. Han synes det er svært viktig at det fortsatt er fokus på saken.

«Det er ikke Norge verdig å ha en uoppklart drapssak over så lang tid, og særlig hvor det kommer inn konkrete tips og innspill. Når konkrete biler og personer ikke lar seg sjekke ut, gir det naturligvis både håp og interesse, og vi forutsetter at politiet gir saken høyeste prioritet fortsatt», skriver Elden i en e-post til TV 2.