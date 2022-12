Monika ble truffet av dobbel katastrofe - nektet å stenge

Selv om flom to ganger har rasert landhandleriet til Monika Bjørsvik på Evanger, har ikke butikken vært stengt en eneste dag.

FLOMUTSATT: To ganger på åtte år har landhandleriet til Monika Bjørsvik på Evanger fått store flomskader. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Første gangen i 2014 skjedde det tre uker etter at jeg overtok. Jeg hadde ikke forsikring, men skadene var heldigvis ikke altfor store, sier butikkeier Monika Bjørsvik.

FLOM: Butikksjef Monika Bjørsvik viste 12. oktober i år fram hvor høyt vannet sto inne i landhandleriet. Foto: Klaus Holthe / TV 2

Natt til 12. november i år skjedde det på nytt. Denne gangen sto flomvannet på det høyeste omkring 30 centimeter over gulvet i hele butikken.

Fortviler over flomskadene: – Kommunen må på banen!

– Alt av kjølere og frysere er ødelagt. Vi har ikke strøm engang, sa butikkeieren da TV 2 møtte henne i butikken dagen etterpå.

Stengte aldri butikken

Likevel nektet hun å stenge. Med hjelp av de andre ansatte og hjelpsomme naboer fikk hun stablet varene fra de nederste hyllene opp i høyden.

FLOMSKADER: Alt elektronikk ble ødelagt og kjølevarene ble solgt til kraftig redusert pris . Foto: Klaus Holthe / TV 2

– Det var bokstavelig talt alle mann til pumpene. Folk gjorde en kjempejobb slik at vi kunne åpne bare et par timer forsinket, sier Monika Bjørsvik.

Flommen som rammet Vestlandet i midten av november var en av de verste i moderne tid. Flere kommuner satte krisestab. Bare på Voss ble det meldt inn skader for over 100 millioner kroner. Flere veier og Bergensbanen måtte stenges på grunn av vannmassene.

Tredoblet omsetning

På tross av flomutfordringene er landhandleriet på Evanger på mange måter historien om butikken som får til det umulige. Mens mange distriktsbutikker sliter med lav omsetning og dårlig besøk, har det bare gått én vei på Evanger.

– Vi har mer en tredoblet omsetningen siden vi startet opp i 2014 og har nå passert ti millioner kroner, sier Bjørsvik.

MOT STRØMMEN: Evanger Landhandleri har tredoblet omsetningen siden 2014. Foto: Frode Hoff / TV 2

Hun tror forklaringen er at de har bygget en nærbutikk pyntet med antikviteter, samtidig som de satser på eget bakeri, cafe og lokale varer.

– Vi slipper til de små produsentene som ikke får hylleplass hos de store kjedene, sier Monika Bjørsvik.

Får ros av kundene

Når TV 2 besøker butikken, er det et jevnt tilsig av kunder. Noen henter pinnekjøttet de har bestilt, mens andre bare skal drikke kaffe og spise kake.

– Landhandleriet er selve livsnerven på Evanger. De har en fantastisk betjening, og er det noe de ikke har, så skaffer de det, sier Elsa Mari Rasdal.

Kaffevenninnen er enig.

FASTE KUNDER: Venninnene Elsa Mari Rasdal (til venstre) og Nina Bergo mener nærbutikken er livsnerven på Evanger. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Butikken er livsviktig for alle, men spesielt for de eldre som bor her, sier Nina Bergo.

For her kan man få hjelp med det meste.

– Jeg husker en kunde som hadde vært uten telefon i to dager fordi han hadde fått den over i flymodus. Det fikset vi, ler butikksjef Monika Bjørsvik.

I tillegg til det gode kundeforholdet til de som bor på Evanger, tror hun en av årsakene til at butikken vokser er hyttefolket som ofte stopper på vei fra Bergen til Voss.

EKSKLUSIVE VARER: Et av butikkonseptene er å la små, lokale produsenter slippe til. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Jeg pleier å si at når man kommer hit, så er det helgelommeboken som gjelder. Da kan man unne seg litt mer eksklusive oster og pølser enn til hverdags, sier Bjørsvik.

Nå ser hun fram til en mest mulig fredelig jul.

– Det har vært mye fortvilelse, men man må gå på med krum nakke. Vi har jobbet døgnet rundt, men nå er det verdt alt slitet, sier butikksjefen.

OPTIMIST: Monika Bjørsvik håper hun slipper mer vann i butikken og tror på en lysende framtid for landhandleriet. Foto: Frode Hoff / TV 2

Fortsatt gjenstår flere måneder med reparasjoner etter den siste flommen. Det plager ikke butikksjefen.

– Det er litt mer støy enn normalt. Ellers merker ikke kundene noe. Når vi er ferdige, blir butikken finere enn noen gang, lover Monika Bjørsvik.