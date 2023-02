«Mona» (40): – Det er ikke den første reisen du tar

Mens hele Vesten har snudd ryggen til et Russland i krig, reiser mange norske kvinner til St. Petersburg for å bli gravide.

I desember 2022 går «Mona» til fots over grensen fra Estland til Russland.

Hun har alle papirer i orden, på norsk, engelsk og russisk. Hun har visum, og en privatsjåfør som venter på den andre siden.

Når grensevaktene forstår hva hun skal, slipper hun gjennom. For hun er langt fra den første norske kvinnen som reiser til Russland for å få oppfylt drømmen om en familie.

Selv etter at Russland invaderte Ukraina for snart ett år siden – og selv om Utenriksdepartementet (UD) nå fraråder alle reiser dit.

I løpet av krigsåret 2022 gjorde 72 norske kvinner og par som Mona, og reiste til en fertilitetsklinikk i St. Petersburg, ifølge klinikkens egne tall.

VENTETID: Mona krysset den russiske grensen i desember for å sette inn et befruktet egg. Foto: Monas private bilde

Når TV 2 kommer i kontakt med Mona, er det åtte uker siden hun reiste til Russland og fikk satt inn et befruktet egg.

– Det er ikke en heldig situasjon. Når du strever med å få barn, er ikke denne reisen den første du tar, sier hun.

Mona er ikke hennes egentlige navn, men av hensyn til henne og barnet hun bærer, kaller vi henne det.

– Et land i krig

Å reise til Russland etter invasjonen av Ukraina 24. februar 2022, er langt fra enkelt.

Allerede tre dager etter krigens utbrudd frarådet UD reiser til Russland.

– Russland er et land i krig. Det er fortsatt en uoversiktlig situasjon som raskt kan forverres. Det er vanskelig å reise både inn og ut av landet. Det er mangel på både kontanter og varer, sier kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Ane Haavardsdatter Lunde.

Det går ikke lenger direkteflyvninger dit. Luftrommet er stengt for norske fly. Bankkort fra Visa og Mastercard fungerer ikke i landet lenger, med mindre du har fått dem fra en russisk bank.

Vesten har svart på Russlands angrepskrig med en omfattende økonomisk boikott.

Men i skyggen av den storpolitiske konflikten, har drømmen om barn drevet nordmenn til å prøve alt – også i landet vi har vendt ryggen til.

«Babygaranti»

Mona og kjæresten prøvde lenge å få barn på egenhånd.

– Alderen begynner å løpe på, og man har ikke så god tid, sier hun.

Da det ikke gikk, gikk veien om det offentlige tilbudet i Norge og fire mislykkede forsøk med IVF. Det er en metode for å befrukte egg utenfor kroppen, for så å sette det inn igjen.

– Vi fikk beskjed om at det ikke var mulig å bli gravid, rett og slett. Ikke en sjanse, det var bare å gi opp, sier Mona.

De ville gi det et forsøk til, og prøve eggdonasjon.

«MANGE NEDERLAG»: Fire mislykkede forsøk med IVF i Norge, og en rekke turer til Russland måtte til for å oppfylle babydrømmen. Foto: Monas private bilder

– Når man ønsker seg barn så innmari, så blir man nok litt, jeg vil ikke si skadet, men man gjør veldig, veldig mye for å få det til, sier Mona.

Hun var ferdig med det hun opplevde som samlebånd-metoden i det offentlige norske helsevesenet, og ville få hjelp et sted med andre metoder og skreddersydd behandling.

– Det er så sårt og personlig, og så ekstremt mange nederlag.

Mona googlet seg frem til den russiske fertilitetsklinikken O.L.G.A i St. Petersburg. Det står for «Offers livebirth guarantee assurance» og tilbyr nettopp en «babygaranti».

Levende født baby, eller pengene tilbake.

HORMONER OG VITAMINER: Kofferten full av sink, magnesium, folsyre, D-vitamin, hormoner og sprøyter – Mona var under et heftig medisinregime. Foto: Monas private bilde

Over 100 behandlinger i fjor

Dr. Olga Zaytseff er kvinnen bak klinikken.

I slutten av januar i år kunne nysgjerrige nordmenn selv møte henne i kjelleren på Litteraturhuset i Oslo.

TV 2 skrev om Zaytseffs mange reiser til Norge i 2018. I en årrekke har norske kvinner og par deltatt på hennes seminarer og «familiegjenforeninger» på Litteraturhuset. Der møtes både nordmenn som har vært til behandling på klinikken, og de som vurderer det.

To pandemiår bremset reiseaktiviteten noe, men nordmenn er fortsatt interessert i russisk babybistand.

Ifølge klinikkens egne tall, gjennomførte de 72 nordmennene til sammen 115 behandlingsløp der i fjor. Halvparten av dem var assistert befruktning med russisk egg- og embryodonasjon.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

– Pasientene som kommer til oss har prøvd alle andre muligheter, sier Zaytseff til TV 2 over Skype fra St. Petersburg.

Hun utdyper:

– De er klare for å gå til verdens ende for å oppfylle drømmen om en baby. De er ikke naive om Russland, men de velger O.L.G.A-klinikken fordi det er deres siste håp.

Aldersgrense 50 år

Klinikken tilbyr en rekke behandlinger som ikke er tillatt i Norge, som dobbeldonasjon, gentesting av befruktede egg (PGT-A) og embryodonasjon.

Mens den øvre aldersgrensen for assistert befruktning i Norge er 46 år, er den 50 på O.L.G.A-klinikken.

I det norske fagmiljøet møter russlandreisene til O.L.G.A-klinikken skepsis. Blant annet fra overlege Camilla Kleveland, som jobber på fertilitetsseksjonen ved St. Olavs hospital i Trondheim, som oppfordrer til å vurdere andre alternativer.

– Jeg tenker det er ganske «risky» for dem å reise dit, sier Kleveland, og utdyper:

– Det er uheldig å reise til Russland slik som situasjonen er nå. Dersom man ønsker behandling i andre land enn Norge av en eller annen grunn, så finnes det andre gode alternativer i Europa.

Hva er IVF-behandling? Disse metodene for assistert befruktning er godkjent i Norge: Inseminasjon: Sæd fra enten kvinnen sin partner eller en donor føres inn i livmoren.





In vitro fertilisering (IVF): En eggcelle fra enten den kvinnelige partneren eller en donor blir tilsatt i en skål med tusenvis av sædceller fra enten den mannlige partneren eller donor. Befruktningen skjer ved at en av sædcellene finner veien inn i eggcellen. Norske klinikker tilbyr IVF med egne egg og eggdonasjon.





IVF med mikroinjeksjon: Ved mikroinjeksjon injiseres en sædcelle direkte inn i en eggcelle på laboratoriet. Denne metoden benyttes når årsaken er dårlig sædkvalitet.





Donasjon av egg- eller sædceller er også metoder tilknyttet assistert befruktning. Siden 1. januar 2021 har det vært tillatt med eggdonasjon i Norge. En eggdonor skal være over 25 år, ikke eldre enn 35 år. Ved IVF er det ikke tillatt å bruke både donoregg og donorsæd (kalt dobbeldonasjon).





I 2020 (som er de ferskeste tallene tilgjengelig) ble det født 2872 barn etter assistert befruktning i Norge. 1103 av dem ble født etter tilbakeføring av befruktet egg.



Kilde: Lovdata, Helsedirektoratet, Bioteknologirådet

O.L.G.A-klinikken oppgir at de i 2021 hadde rundt 1300 internasjonale pasienter, mens den under krigens første år endte med litt under 1000.

Klinikken har gitt nordmenn råd om hvordan de kan passere grensen etter at krigen startet.

– Vi på klinikken søker medisinsk visum for pasienten hos det russiske innenriksdepartementet, sier Zaytseff.

Visumet varer et år, og gir mulighet til å reise frem og tilbake ubegrenset, forklarer hun.

Mens hun under koronapandemien chartret fly med 50 plasser fra Stockholm til St. Petersburg, er rådet nå å ta fly til Tallinn eller Helsinki og så buss videre til St. Petersburg.

– En spesiell opplevelse

Mona valgte å fly til Tallinn og benytte seg av klinikkens tilbud om privatsjåfør. Først fra flyplassen til grensen, og videre med en ny sjåfør fra grensen til hotellet i St. Petersburg.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Å reise til et land som driver en invasjonskrig på det europeiske kontinentet, var ingen enkel avgjørelse.

– Jeg må være ærlig og si at det er en spesiell opplevelse, at man i 2022 går til fots over en grense, sier Mona.

Hun forklarer at å vise frem det medisinske visumet opplevdes som en «quick fix». Det var tydelig at grensevaktene var godt kjent med O.L.G.A-klinikken fra før.

– Jeg opplevde at reisen over var trygg, selv om UD fraråder reiser dit. Vi var i dialog med klinikken hele veien.

«Overdådig, pen og ren»

22. desember i fjor, i det Mona beskriver som en «overdådig, pen og ren klinikk» midt i St. Petersburg, ble det satt inn et befruktet egg. Hennes eget, med kjærestens sæd.

«BIBLIOTEKET»: Pasienter fra hele verden med samme ønske møtes i venterommet på klinikken, som kalles biblioteket. Foto: Monas private bilde

Noen måneder tidligere var hun på klinikken for en hysteroskopi; en undersøkelse av livmoren, og et egguttak.

Det var klinikken som foreslo at de skulle prøve med egne egg først, dette til tross for at Mona hadde fått beskjed om at det aldri ville gå.

Skulle det ikke gå på to forsøk, ville paret prøve russiske donoregg. Mona orket ikke mer hormoner og flere egguttak.

Men det ble det ikke behov for.

HÅPET: På dette tidspunktet var håpet at det befruktede egget ville feste seg og utvikle seg videre til et foster. Foto: Monas private bilde

I dag er hun 12 uker på vei med barn nummer to. Også hennes førstefødte ble hjulpet til verden av O.L.G.A-klinikken.

– Det er en lykkelig historie. Vi skulle ikke få det til i utgangspunktet, og nå har vi kanskje to barn etter hvert, sier Mona.

Halvert omsetning

For Zaytseffs klinikk har krigen resultert i halvert omsetning. Hovedårsaken til at hun ikke har lagt ned klinikken, er hennes 80 ansatte, forklarer hun.

Hun forstår at mange potensielle kunder har kvaler med å reise til Russland nå.

– Hvis de ikke ønsker det, blir det nå mulig å reise et annet sted hvor det er moralsk, etisk og mentalt akseptabelt for dem å dra.

KRYSSER EGNE GRENSER: Ifølge Dr. Olga Zayseff har en rekke pasienter bedt henne om å åpne en ny klinikk i et annet land enn Russland. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

I april åpner Zaytseff en ny O.L.G.A-klinikk på Kypros. Russiske donoregg skal sendes frossent ned til den solrike ferieøya, kjent for sine tette bånd til Russland.

– Halve Europa tillater jo ikke gentesting av befruktede egg, en annen halvdel tillater ikke eggdonasjon eller embryodonasjon. Så vi satt igjen med fire mulige valg, og bestemte oss for å prøve på Kypros, sier Zaytseff.

På Kypros er fortsatt egg- og sæddonasjon anonymt. Der blir det ikke mulig for barnet å kontakte donor som voksen.

– De som ønsker åpne donorer, må fortsatt velge St. Petersburg, sier Zaytseff.