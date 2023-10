«Møkklei» skittkasting: – Ingen vil tråkke i hundeskitt

På en 50-meterdistanse lå det strødd med hundebæsj-poser overalt.

– Jeg telte vel over 50 poser ved veikanten. Tilia derimot telte 62. Det er jo selvfølgelig ekkelt, forteller Torbjørnsen til TV 2.

Det var Fanaposten som omtalte saken først.



Torbjørnsen og Tilia går av og til på tur ved den asfalterte veien, men det var ikke før den søndagen at de la merke til mengdene av hundeposer.

TURVEI: Flere titalls bæsjeposer ligger strødd langs gangveien. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Ligger strødd overalt

Torbjørnsen forteller at mange av hundeposene er puttet innimellom steiner i muren langs veien.

– Posene ligger strødd overalt. Én ting er at folk ikke plukker opp etter seg, men det er jo et viktig miljøaspekt her, sier hun.



Verken Torbjørnsen eller Tilia er sikker på hvorfor noen hundeeiere velger å legge igjen hundeposer, men har noen teorier:



– Kanskje det er en liten protest for fulle søppelspann som ikke blir tømt? Ikke vet jeg. Jeg tror at når én begynner, så fortsetter en annen – og slik ruller ballen.

GLAD I NATUREN: Tilia (7) synes det er kjempedumt å kaste fra seg plastposer med bæsj langs veien. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Blir påvirket av hverandre

Mari Mo Osterheider fra organisasjonen Hold Norge Rent forteller at det er et stort problem at det ligger bæsjeposer strødd ute i naturen.

– Dette legger vi godt merke til. Vi er ute og rydder selv og ser det i friluftsområder der det er vanlig å lufte hund. Det er et irritasjonsmoment og vi hører om det fra tid til annen.

«Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt», skriver organisasjonen på nettsiden sin.

Osterheider forteller at det er et behov for bevisstgjøring og kunnskapsheving hos hundeeiere.

– Det som skjer når det er mye forsøpling på en plass er at folk får signaler om at her er det ok å forsøple. Hvis du ser at andre har gjort det, så tenker man at det er sånn vi gjør det her. Man blir påvirket av hva man ser rundt seg og hva gruppementaliteten er.

MÅ TØMMES OFTE: Osterheider sier at det kan være en del av løsningen å ha flere søppelbøtter, men forutsetningen er at de er gode og blir tømt ofte. Foto: Privat

Hun legger også til at det er et problem at mange bæsjeposer markedsføres som nedbrytbare.

– Vi vil advare mot å markedsføre posene som nedbrytbare, fordi det kan gi et signal til om at det er greit å forsøple. Det bidrar til forvirring og folk kan da tro at det forsvinner i naturen. Men det gjør det ikke, eller så blir det i alle fall liggende som forsøpling i veldig lang tid.

Hun kommer med en klar oppfordring til hundeeiere:

– Vær så snill å husk hvorfor du putter bæsjen i pose i utgangspunktet, det er for å ta vare på miljøet og at det ikke skal være sjenerende for folk å gå ute i naturen. Plukk det opp, ta det med hjem eller kast det i en søppelbøtte som ikke er full.



– Ingen vil tråkke i hundeskitt

Torbjørnsen ønsker å presisere at kritikken ikke er rettet mot alle hundeeiere, men har et håp om at de aktuelle eierne vil plukke opp etter seg.

– Det er som barnebarnet mitt sier: Vi må redde jordkloden vår. Da hjelper det ikke at det ligger masse hundeposer over alt. Mitt ønske er jo at folk generelt begynner å bruke nedbrytbare poser.

– Eller at de plukker opp etter seg?

– Hehe, definitivt! Det er jo en selvfølge. Ingen vil jo tross alt tråkke i hundeskitt, sier hun.

