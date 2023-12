Mobbefri skole på rekordtid

Varteig barne- og ungdomsskole lå over landsgjennomsnittet for mobbeepisoder. Men på bare ett år klarte skolen å snu trenden.

Elevundersøkelsen, som registrerer mobbing på 7. og 10. skoletrinn, viste null tilfeller av mobbing i forrige skoleår 2022/23. Året før lå skolen over landsgjennomsnittet, som viste at 7,5 prosent av elevene har opplevd mobbing.

En av mange som er glad for at skolens systematiske arbeid har gitt resultater er tiendeklassingen Jenny Engebretsen.

Merker forskjellen

– De siste to årene har jeg merket mye forskjell blant elevene. Alle trives mye bedre nå, sier Engebretsen til TV 2.

Hun merker det ikke bare på skolen, men også på fritiden. Det er blitt triveligere miljø både i skoletiden og ellers.

GOD STEMNING: Elevene på Varteig har mange aktiviteter å velge mellom i friminuttene, både med og ute ball. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Rektor Anders Folkvang mener at det statlige Læringsmiljøprosjektet er hovedårsaken til at skolen har lykkes så bra.



– Vi har involvert alle på hele skolen og etablert rutiner og systemer for å forebygge og håndtere mobbing, og dermed har skolehverdagen blitt bedre for alle, sier Folkvang.

Mobilforbud

Noe av det viktigste skolen har gjort er å forby bruk av mobiltelefon i skoletiden, for at elevene heller skal bruke tid på å prate eller gjøre noe sammen.

De elevene TV 2 har snakket med savner ikke mobiltelefonen på skolen.

– Jeg savner den ikke i det hele tatt, sier Cornelia Haugård Heldahl, som går i åttende klasse.



Jenny Engebretsen er enig og mener det har blitt mer samhold og prating med hverandre uten mobilen, mens sjetteklassingen Eva Johanne Pinaas kan fortelle at elevene på Varteig er veldig hyggelige med hverandre.

– Alle har noen å være sammen med nesten hele tiden, Og det synes jeg er veldig bra med Varteig sier hun.

STORTRIVES: Hverken Cornelia Haugård Heldahl (13), Eva Johanne Pinaas (11) og Jenny Engebretsen (15) savner å kunne bruke mobiltelefonen på skolen. De mener miljøet og aktivitetstilbudet er blitt mue bedre etter at skolen startet prosjektet mot mobbing. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Skolen, som ligger i Sarpsborg kommune, har også søkt og fått midler til en rekke aktiviteter utendørs. På Varteig kan elevene spille disc-golf eller bruke et stort utvalg lekeapparater. De har skøytebane om vinteren, parkouranlegg, utekjøkken og flere oppgraderte kunstgressflater – og bordtennisbord og annet utstyr for ballspill.

Inne har skolens helsesykepleier laget en aktivitetsløype i gangen. Hvor barna kan få løpt, hoppet og strekt på kroppen, som et avbrekk i undervisningen.

Mer fysisk aktivitet

Skolen har gitt lærerne tilbud om etterutdanning og satset bevisst på mer fysisk aktiv læring, og de har ansatt flere miljøveiledere.

– Miljøveilederne har bidratt med annen kompetanse enn vi lærere har, og dette har løftet hele laget, sier rektor Folkvang.



Han understreker at Varteig ikke er ferdig med jobben.

– Man løser ikke mobbeproblemet en gang for alle, det må jobbes systematisk hele tiden, men nå har vi lagt et godt fundament som hjelper oss dersom vi skulle oppleve at noen faller utenfor eller føler seg mobbet, sier Folkvang.

ISTID: Skolen har satset mer på fysisk aktivitet. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Men han er bekymret for budsjettene fremover. Også i Sarpsborg kommune er det forslag om å kutte millioner i skolebudsjettene, noe han frykter kan gå ut over arbeidet for et mobbefritt skolemiljø.

– Imponerende

Stortingsrepresentant Elise Waagen, som sitter i Utdanningskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, bor like i nærheten av Varteig barne- og ungdomsskole. Hun mener det skolen har oppnådd er imponerende, og lover at 35 nye skoler over hele landet vil få tilbud om å bli med i læringsmiljøprosjektet neste år. Regjeringen jobber nå med nye nasjonale retningslinjer for mobiltelefon i grunnskolen.

– Tydelige nasjonale retningslinjer som gir barna mer fri fra mobiltelefonen og sørger for at ungdommene heller leker sammen og har det bra, er riktig vei å gå, mener Waagen.