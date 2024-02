«Mob wife-trenden» skaper reaksjoner: – Respektløst

Skal du klare å holde følge med alle trendene som dukker opp i sosiale medier, må du være rask.

Nå er det «mob wife» som gjelder.

Det handler om å oppføre seg som og ligne mest mulig på mafiasjefens kone.

Tiktok-profil Mikayla Toninato var blant de første som omtalte trenden.



Nå har emneknaggen «Mob wife» 160 millioner visninger på Tiktok ifølge CNN.

«Mob wife» er ifølge flere Tiktok-profiler og amerikanske nettsteder en livsstil som handler om å være like sjef som en mafiasjefs kone.

Det handler altså ikke om perfeksjon og den minimalistiske naturlige looken, men luksus, «messy hair», store smykker, dyreprint, pels og mørk sminke.

– Vi skal kle oss som vår veldig moteriktige italienske bestemor, som vi egentlig ikke har, sier Toninato i videoen.

Både norske og amerikanske kjendiser har slengt seg på trenden. Moteprofil Gine Margrethe Larsen Qvale er blant dem.

– Jeg tror vi er lei det typiske skandinaviske. Vi er liksom sultne på litt mer, noe lekent og spennende, sa Qvale til Dagbladet forrige uke.

Også modell Kendall Jenner har hoppet på trenden og funnet fram pelsjakken for anledningen. Om den er vintage, arvet, falsk eller skinnende ny er vanskelig å vite.

Trendens inspirasjon er primært hentet fra filmer og serier som «The Sopranos», «Casino», og «Gudfaren», og er en unnskyldning for å dra på ekstra med sminken og grave frem maksimalisten i deg.

LEOPARD OG STORE SMYKKER: James og Marcy Gandolfini på premieren til HBO-serien «The Sopranos,» i 2001. «Mob wife-trenden» er blant annet inspirert av tidlig 2000-tallets leopard-mønster og store smykker. Foto: DARLA KHAZEI

Det er heller ikke hver dag at Francis Ford Coppola omtaler en Tiktok-trend. På Instagram skrev den verdenskjente regissøren hva som var hans inspirasjon til karakteren Kay i Gudfaren.

Fortviler over trenden

Noen som ikke kommer til å slenge seg på mob wife-trenden er Dyrevernalliansen.

Live Kleveland er kommunikasjonssjef og har fått med seg den økende trenden blant influensere.

– Vi er fortvilet over denne trenden. Vi advarer mot å kle seg i pels på det sterkeste. Da blir du en talsperson for pelsoppdrett.

Selv om pelskåpen er arvet eller kjøpt brukt er rådet fra Kleveland tydelig.

– Vi fraråder å bruke pels uansett. Det er umulig å se at pelsen noen bruker er arvet eller kjøpt brukt, sier hun og legger til:

– Når man viser seg frem i sosiale medier er det for å være kul og fin, men det er også å smykke seg i lidelse. Det er respektløst.

AVSTAND: Live Kleveland tar stor avstand fra pelsklær, og oppfordrer ingen til å følge den pågående trenden. Foto: Iselin Linstad Hauge/Dyrevernalliansen

Kleveland forteller videre at en slik trend fører til at flere ønsker seg pelsklær, som igjen fører til at flere kjøper pelsklær – både nytt og brukt.

– Mange bruker denne trenden som en unnskyldning til å bruke pelsen som de har vært redde for å bruke de siste årene på grunn av stigmatisering. Det bidrar til gjøre pelsoppdrett stuerent.

Positiv til pels

Gjenbruksdronning og Fæbrik-medlem Ingrid Vik Lysne har tidligere i vinter vært positiv til bruk av gamle og brukte pelsjakker.

Da var debatten knyttet til minusgrader helt nede på 30-tallet.

– Jeg mener det er mye bedre å bruke en pelsjakke du har arvet, enn at den blir liggende på loftet å støve, forteller Lysne.

Men nå som pelsjakker har blitt et av de hotteste plaggene som de hotteste kjendisene bruker, synes moteprofilen det er viktig at det kommer frem at pelsjakken er brukt eller arvet.

– Jeg er redd for at «mob-wife-trenden» fører til økt forbruk. Da er det viktig at de som deler bilder av pelsklærne skriver at den er arvet.

Lysne opplyser at dette er noe hun selv har skrevet når hun har delt slike bilder.

GJENBRUK: Ingrid Vik Lysne er kjent for å være en ekspert på gjenbruk, og har tidligere i vinter Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Kjøpe pelsjakke brukt?

Men hva om man ikke har en bestemor å arve en pelsjakke av? Er det da innafor å dra på en bruktbutikk eller bruke en brukt-app for å skaffe seg en pelskåpe?

– Jeg tenker det er innafor. Det er utrolig mange pelser i Norge som støver på lager og ikke blir brukt. Så hvis man kjøper en pelskåpe man kan ha i mange år, er det bedre enn å kjøpe noe nytt.

Men om det bare er for å hoppe på årets «mob wife-trend», er Lysne mer bekymret.

– Jeg synes moteprofiler har et ansvar for å fremme mer etisk klesproduksjon, noe pels ikke er. Dette er jo egentlig en «quiet luxury», men den blir ikke så «quiet» når man viser den frem i fantastiske bilder, sier hun og legger til:

– Det er mer innafor å bruke en pelsjakke og ikke legge ut bilde. Da blir det ikke frontet på samme måte.