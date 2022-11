Mistet sitt eneste barn: – Det er ingen lyspunkter

Da rettssaken mot Johny Vassbakk (52) begynte mandag, valgte Birgitte Tengs' foreldre å forlate salen da detaljer fra drapshandlingen ble tema.

Via sin bistandsadvokat formidlet bistandsadvokat John Christian Elden at Torger og Karin Tengs at de synes det var «helt jævlig» å møte i retten.

Tirsdag morgen holder den andre bistandsadvokaten til foreldrene, Erik Lea, sin innledning.

– Det er totalt ødeleggende. Det er sorg, det er gråt, det er fortvilende, og det er håpløshet. Livet mister betydning. Noen ganger enhver betydning, sier Lea om foreldrenes sorg.

Mistet sitt eneste barn

Birgitte Tengs ville i dag vært 44 år gammel.

– Hvis man mister ett barn, så kan man kanskje klamre seg til ansvaret det er å ta vare på de andre barna, men Karin og Torger måtte følge sitt eneste barn til graven i 1995, sier Lea.

I RETTEN: Bistandsadvokat Erik Lea (t.h.) viser Karin og Torger Tengs til sine plasser i rettssalen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Han viser til at foreldrene med 25 års mellomrom har måttet møte i retten fordi politiet har anklaget to ulike menn for drapet på datteren.

Første gang var det Birgittes egen fetter som ble tiltalt. I to lange rettsrunder fulgte de saken mot ham.

– Den gang var det 100 vitner, sakkyndige, grufulle bilder og grufulle detaljer, sier Lea.

Se bistandsadvokatens innledning i retten tirsdag morgen her:

Mente erstatningsdom var korrekt

Fetteren ble til slutt frikjent, men dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Tengs' foreldre.

– Siden den gang har det blitt fremsatt utallige begjæringer om gjenopptakelse. Foreldrene har hele tiden ment at erstatningsdommen var korrekt.

– Utenom den siste har samtlige begjæringer blitt forkastet, og de har ikke blitt forkastet av Karin og Torger, men av domstolene, sier bistandsadvokaten.

Før helgen ble erstatningsdommen mot fetteren fjernet.

Nå må foreldrene gjennom en ny rettssak.

– Hvem kan stå oppreist gjennom noe slikt? Hvem skal kunne tåle dette, spør Lea.

DREPT: Birgitte Tengs ble drept på vei hjem i mai i 1995. Da var hun 17 år gammel. Foto: Våge studio / Privat

Tar oppgjør med pressen

Bistandsadvokaten reagerer på at foreldrene har måttet tåle kritikk for at de ikke offentlig har gått ut og beklaget til fetteren og hans familie for at de ikke har gått ut og sagt at de tok feil.

– En journalist stakk en mikrofon opp i ansiktet mitt og spurte om dette. Jeg trodde knapt det jeg hørte. Det er foreldrene som skulle fått en unnskyldning fra de ansvarlige som har etterforsket denne saken, sier Lea.

– Det er mulig at systemet har sviktet, men foreldrene har ikke sviktet.

Han viser til at de har levd på kanten av det umulige i to tredeler av sitt liv.

– Det er ingen lyspunkter å se frem til, sier Lea.

Han sier at de bare ønsker å få vite hva som skjedde med datteren deres natt til 6. mai i 1995.

– De kommer til å følge Birgitte gjennom alt. Også dette, sier Lea.

Han varsler også at de vil fremme krav om erstatning.