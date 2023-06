Mistet norsk statsborgerskap etter 30 år – full seier i tingretten for Hassan

Utlendingsnemnda (UNE) tolket den nye statsborgerskapsloven fra januar 2020 feil i saken til Hassan, mener Oslo tingrett.

UNEs vedtak om tilbakekall av statsborgerskapet ble kjent ugyldig i en nylig dom, og staten må betale alle saksomkostninger.

– Hvis dette står seg, er det en veldig klar kritikk av det som er gjort i enkeltsaken, og det vil med stor sannsynlighet være tilfelle i flere andre saker, sier Andrè Møkkelgjerd i advokatfirmaet Sulland.



Han tar forbehold om at den kan bli anket.

Dette er den første dommen som har falt etter at statsborgerloven ble endret og myket opp, ifølge Møkkelgjerd.

ADVOKAT: André Møkkelgjerd mener dommen i Oslo tingrett er grundig og klar. Foto: Ingvild Fjelltveit

UNE har én måneds frist på å bestemme seg for om de vil anke dommen.

– Vi skal nå gå grundig gjennom dommen vil ha fått i tingretten. Hvordan UNE forholder seg til ankespørsmåelt vil bli klart innen ankefristen utløper, sier enhetsleder Hanne Bjerkan Johansen til TV 2.



Det var Rett 24 som først omtalte dommen.

Mente byrden ble for stor

Mannen kom til Norge i januar 1990 og oppga da han søkte om beskyttelse at han var statsløs palestiner. Det viste seg senere å at han hadde jordansk statsborgerskap.

Over 30 år etter at han kom til Norge trakk Utlendingsnemnda (UNE) tilbake det norske statsborgerskapet, og deretter fikk han millionkrav fra NAV.



Men Oslo tingrett konkluderte med at belastningene det påførte mannen og hans nærmeste familie var for store i forhold til alvoret i saken.

Inngrepet i mannens liv ble uforholdsmessig, og da kan statsborgerskapet ifølge den nye loven ikke tilbakekalles, konkluderte retten.



– Det er en grundig og oversiktlig dom, sier Møkkelgjerd fornøyd.

Fikk livet ødelagt



TV 2 har tidligere snakket med den uføre mannen, som hadde etablert seg i Norge med både barn og barnebarn da han ble fratatt statsborgerskapet i et vedtak i 2021.

Han fikk midlertidig oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter at han ble fratatt statsborgerskapet, men det gir ikke rett til permanent opphold.



Da UNE varslet NAV om at han ikke lenger var norsk borger i 2022, førte det til at mannen fikk et krav om å betale tilbake uføretrygd på over to millioner kroner, pluss renter.



– Mitt liv er over, sa den nedbrutte mannen til TV 2.



Regningen fra NAV på toppen av UNEs vedtak gjorde at den fra før av traumatiserte mannen ble alvorlig psykisk syk og måtte innlegges. Situasjonen ble en stor byrde for både ham og den nærmeste familien, ifølge dommen.

– Han er både fornøyd og lettet over resultatet. Dersom dette står seg har det enorm betydning for ham, sier advokat Møkkelgjerd.

Må svare Stortinget

Rødts representant Tobias Drevland har på bakgrunn av dommen bedt arbeids- og inkluderingsministeren svare på om dommen nå blir fulgt opp overfor utlendingsforvaltningen.

I et skriftlig spørsmål til statsråd Marte Mjøs Persen stiller Drevland spørsmål ved om UNEs praksis i slike saker kan være i strid med intensjonen Stortinget hadde da loven ble vedtatt.

En såkalt forholdsmessighets vurdering i den nye borgerloven skulle sikre at personer som har bodd lenge i Norge, har vært lovlydige og er godt integrert og har etablert seg med familie, ikke uten videre skal utvises.

Disse forholdene skal veies opp mot hvor alvorlig bruddet på utlendingsloven er.

Lovendring etter Listhaug Bakgrunnen for endringene i statsborgerloven var sterke krav fra opposisjonen på Stortinget om foreldelsesfrist i asylsaker. Det skjedde etter at Frps tidligere justisminister Sylvi Listhaug ga utlendingsmyndighetene penger til å granske gamle asylsaker i 2016 og 2017. Personer som var godt integrert i Norge ble fratatt norsk statsborgerskap flere tiår etter at de kom. Lovendringene som trådte i kraft i januar 2020 skulle sikre at enkeltpersoner og deres familier ikke ble uforholdsmessig hardt rammet av tilbakekall. Det kom inn et pålegg i § 26, fjerde ledd i statsborgerloven om at uriktige og mangelfulle opplysninger skal veies opp mot byrden: «Statsborgerskap kan ikke tilbakekalles etter paragrafen her dersom det i betraktning av forholdets alvor og statsborgerens tilknytning til riket vil være et uforholdsmessig inngrep overfor vedkommende selv eller de nærmeste familiemedlemmene»

Sosialklient for resten av livet

UNE mente imidlertid at mannens helsesituasjon og NAVs krav om tilbakebetaling ikke hørte hjemme i forholdsmessighetsvurderingen.

Men Oslo tingrett legger både den økonomiske og helsemessige situasjonen til grunn i dommen ble rammet ekstra hardt av tilbakekallet fordi han fra før hadde posttraumatisk stresslidelse.

De økonomiske konsekvensene er også trukket inn i rettens vurdering.

Retten mente mannen ikke ville være i stand til å betale tilbake millionkravet fra NAV, men bli vedvarende avhengig av sosialhjelp.



– Det domstolen sier er at det er ingenting i verken ordlyd eller forarbeider som støtter praksisen med å ikke vektlegge dette med helse og økonomiske krav, sier Møkkelgjerd.



Videre blir det i dommen lagt vekt på at lang saksbehandlingstid ble belastende, og det legges stor at han hadde bodd lenge i Norge og vært statsborger siden 2003.

– Det er selvfølgelig godt å vinne fram, og få medhold i at det han har opplevd det selv, at det er uforholdsmessig å få en sånn reaksjon etter så mange år, sier Møkkelgjerd.



Siden mannen vant saken slapp han saksomkostninger, mens staten ved UNE ble dømt til å betale alle advokatutgiftene for begge parter på til sammen nær 360.000 kroner.