Mistet livsverket: – Den som merker det mest er samboeren

KONKURS: Kenneth Nielsen drev Din Hytte AS i knapt et år før det måtte kaste inn håndkleet. Bygg -og anlegg sto for 1 av 4 konkurser i fjor. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Kenneth Nielsen fra Bergen er en av mange som gjør den norske hyttedrømmen til virkelighet. Arbeidshverdagen som tømrer gir han mye glede i hverdagen.

– Jeg ville gjøre noe med hender og kropp og være ute i regn og vind. Det passer bra når man jobber på Vestlandet. Trelukten er fantastisk og - det er noe rent med det, forteller Nielsen over en kaffekopp på Nesttun i Bergen.

Men drømmene og visjonene for Hardangervidda og Eikedalen til bergensfirmaet Din Hytte AS skulle ganske snart visne. Bedriften med fem ansatte rakk ikke å stå et helt år på beina før Nielsen måtte slå Din Hytte AS konkurs.

OPPTATT: Selv om Kenneth Nielsen ikke har Din Hytte AS lengre er det mye å gjøre. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Forklaringen til Nielsen er ganske enkel: de hadde ikke tatt høyde for merkostnadene. Det gjorde at den første hytta de bygde ble 400.000 kroner dyrere på grunn av materialkostnader.

– Det er veldig tungt å gå til en kunde, som og brukt alle sparepengene sine, og si at jeg må ha 400.000 til. Det går bare ikke, sier den tidligere daglige lederen.

Fordi kontraktene med kundene ikke tok høyde for det, måtte firmaet, og i noen tilfeller Kenneth Nielsen selv, ta støyten.

Økning i konkurser

Christian Aandalen i inkassoselskapet Fair Group forteller til Dagbladet at januar i år hadde 60 prosent flere konkurser enn januar i fjor:

– Fasiten for januar tegner et dystert bilde av norsk næringsliv. Antall konkurser er tilbake på 2019-nivåer. Våre inkassodata viser i tillegg at flere og flere virksomheter sliter med å betale regningene sine, forteller Aandalen til Dagbladet.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) meldte i januar at antall konkurser økte i 2022. Likevel sier seksjonssjef i SSB, Erik Fjærli, at vi er på vei mot en normal tilstand:

– Antall konkurser er fremdeles på et lavt nivå i forhold til før pandemien. Vi må tilbake til 2008 for å finne lavere tall, forklarer Fjærli.

NORMALISERING: Øystein Dørum, Direktør samfunnsøkonomi i NHO, ser for seg tøffere tider for byggenæringen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Direktør for samfunnsøkonomi i NHO, Øystein Dørum, deler Fjærlis oppfatning om at konkurstallene, tross økningen i 2022:

– Ting er i ferd med å vende seg tilbake til det normale. Vi tror kompensasjonsordningene i forbindelse med pandemien i 2020 og 2021, er en viktig årsak til de lave tallene. I tillegg var skatteetaten mer tilbakeholdende til initiativene mot konkurser, sier Dørum.

På vei mot normalen

Til TV 2 forteller Dørum at konkurstallene vanligvis ligger på 750 – 1000 konkurser per kvartal. Dermed mener han at tallene fra 2022 er på et akseptabelt nivå:

– Det er en del av det kapitalistiske systemet at noen bedrifter ikke får det til av ulike årsaker. Det er jo tragisk for de som har satset tid og penger på å få det til, uten å lykkes, men for samfunnet er det ikke tragisk at de som er minst egnet ikke lykkes. Det er brutalt sagt, men sant, sier Dørum.

RAMMES HARDT: 1 av 4 konkursslåtte bedrifter i 2022 drev i bygg -og anleggsbransjen som Din Hytte AS. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hvert fjerde aksjeselskap av de 3040 bedriftene som åpnet konkurs i fjor, holder på i bygg og anleggsbransjen ifølge SSB-tallene. Blant enkeltpersonsforetakene står bygg og anlegg for nær 40 prosent av konkursene.

Dørum tror bygg –og anleggsbedrifter vil lide mest i tiden fremover:

– Den bransjen retter seg mot en rentefølsom del av økonomien med boligbygging og eiendomsbygging. Nysalget og hyttesalget har fått en kraftig smell. Mange har fortsatt oppdrag, men det vil tære på. Jeg tror den næringen vil slite mest nærmeste halvåret, spår Dørum.

TELLER KRONER: 40 prosent av enkeltpersonsforetakene som åpnet konkurs i 2022 var bygg- og anleggsbedrifter. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Våken om natten

For daglig leder Nielsen er konkursen en tung bør å bære:

– Jeg har det veldig tungt. Jeg føler at jeg har sviktet mange kunder og venner som har trodd på meg og gitt meg kreditt, innrømmer Nielsen.

På spørsmål om hvordan menneske rundt han merker det, ler han nervøst og blir stille i noen sekunder.

– Den som merker det mest er samboeren min. Jeg blir veldig stille. Hun merker også at hun ikke våkner med meg om morgen, fordi jeg er våken og går meg en tur midt på natten. Heldigvis har jeg ikke latt det gå utover temperamentet. Men jeg er veldig innelukket, og hun sier veldig ofte at jeg ikke er her, forteller han.

ÅPEN: Kenneth Nielsen legger ikke skjul på at konkursprosessen har vært tung. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Nielsen, og alle andre som må slå bedriften sin konkurs, får sympati fra næringsminister Jan Christian Vestre:

– Å miste livsverket sitt, som man har jobbet dag og natt for å stable på beina er en stor påkjenning for mange. Vi er helt avhengig av at noen tør å kaste seg ut i det og starte egen bedrift, forteller næringsministeren til TV 2.

Han har en oppfordring til de som befinner seg i samme situasjon som Kenneth Nielsen:

– De som ikke får det til, må ikke gi opp. Vi må heie på de som velter og reiser seg igjen. Jobbskapere som tar sjanser, gjør at vi får trygge arbeidsplasser og en stabil økonomi, sier Vestre.

SYMPATI: Jan Christian Vestre, næringsminister (Ap) oppfordrer bedriftseiere til å ikke gi opp. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

Satser på utdanning

Næringsministeren er positiv til at det var færre konkurser i 2022 enn 2019.

Han trekker frem at Norge har rekordlav arbeidsledighet og har fått 110 000 nye arbeidsplasser, hvorav 100 000 av disse er i privat sektor.

Likevel mener han at det er mange grunner til å være bekymret:

– Vi er i urolige tider, og regjeringen har ingen annen viktigere jobb enn å trygge norske arbeidsplasser og holde orden på økonomien. Derfor må vi unngå at renten og inflasjonen stiger mer, sier Vestre.

Noen av virkemidlene som næringsministeren trekker frem er at flere består videregående skolegang, mer praksisrettet grunnutdanning, og bruke ny teknologi og fjernundervisning for å gi et fagskoletilbud og kortere utdanningsløp der folk bor.

KOMPETANSE: Næringsminister Jan Christian Vestre ønsker større vekt på kortere utdanningsløp. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Vi skal presentere ny stortingsmelding til våren på kompetansebehovene på kort og lang sikt. Vi skal også inkludere flere arbeidsledige. Det er fortsatt alt for mange som står utenfor. Tilrettelegging er en veldig viktig investering. Bedrifter må bli flinkere til å inkludere, forteller næringsministeren.

Dyrebar lærdom

Den tidligere daglige lederen i Din Hytte AS føler seg ikke ferdig med tømreryrket, selv om han har beveget seg på dypere vann:

– Jeg ble blendet av hvordan markedet var og så ikke at det skulle snu så fort. Jeg kommer til å jobbe litt med tømrerfirma, også blitt forespurt noe jeg har drevet med i Nordsjøen. Det er en veldig trygg og syteløs jobb, man tar ikke noe med hjem og man får fire uker fri. Å slutte som tømrer helt vil jeg ikke gjøre. Jeg elsker det faget, virkelig, understreker han.

SER FREMOVER: Kenneth Nielsen lar seg ikke knekke av konkursen, men tar med seg lærdommen. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Han har lært av konkursopplevelsen, men sier at det vil bli vanskelig å drive fremover:

– Nå er det mindre prosjekter og vi har tatt forholdsregler. Dessverre vil det gå utover kunden. Det vil det gjøre, for man kan ikke gå konkurs etter konkurs, forklarer Nielsen.