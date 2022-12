Mistet hjemmet som 8-åring

Minda Valborg Olsen (88) er en av ytterst få som fortsatt lever og kan fortelle hvordan det var å være barn da krigen rammet Norge.

Hun husker 26. april 1942 som om det var i går. Søndagen som førte til en av de verste krigstragediene på norsk jord.

SØSKENFLOKKEN: Minda var eldste jente av seks søsken. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Hele familien i et hus

I den lille bygden på Sotra sov Mindas familie hos besteforeldrene.

– «Mammo og papen» med fem unger; tante og onkel med seks; og Besto på kammerset. Det var ikke noe glamour. Sengene sto langs alle veggene, men vi hadde det godt.

Hun beskriver Telavåg som en fredelig plett hvor innbyggerne livnærte seg av fiske. Da tyskerne invaderte Norge, ble båtene brukt til å frakte motstandsfolk til England, og våpen til Norge. Nærheten til Shetland bidro til at 150 mennesker reiste via Telavåg.

– Det gikk jo ruter hele tiden med folk som reiste over til England, men vi ungene var ikke opptatt av det.

Terboven beordret hele Telavåg jevnet med jorden i april 1942. Foto: Nordsjøfartmuseet/Museum Vest

– Som ville dyr!

Barna sov den aprilmorgenen i 1942 da alt endret seg. To norske agenter som kom fra Storbritannia til Televåg skjulte seg i huset til Mindas besteforeldre. En angiver fra Bergen varslet Gestapo.

– Jeg hørte et forferdelig rabalder på morgenen. Vi lå på samme rom. Gutter og jenter på hver sin side. Så kom tyskerne trampende opp trappen. De lette overalt, løftet på tepper og så under sengene, akkurat som ville dyr!

Da offiserene kom opp på loftet hvor agentene gjemte seg, ble tre drept i skuddvekslingen som oppsto: En av agentene, Gestaposjefen i Bergen og en underordnet.

Hevnet seg ved å utslette bygden

Som hevn beordret rikskommisær Josef Terboven at alle menn mellom 16 og 60 skulle arresteres. Deriblant også Mindas far, Lars Elias Telle (37).

– En tysker spente ham i leggen. Det var siste gang jeg så pappa. Det var seks menn som ble stilt rett opp utenfor huset. Så fôr tyskerne med dem.

Nesten halvparten av mennene kom aldri tilbake. Heller ikke Mindas far.

– Jeg husker tante sa: Nå må du rømme for nå skjer det noe.

STORE SKADER: Hus, uthus og naust ble sprengt og jevnet med jorden. Foto: Nordsjøfartmuseet/Museum Vest

Terboven ga så ordre om at hele Telavåg skulle jevnes med jorden. 30. april 1942 ble mennene sendt via Bergen og Grini til konsentrasjonleire, mens kvinner og barn under seks år ble sendt til Storetveit skole og deretter til Framnes i Hardanger.

Siden Minda hadde fylt åtte år, ble hun skilt fra moren og småsøsknene og holdt inne på Storetveit skole mens tyske soldater passet på at ingen fikk gå utenfor porten.

– Vi fikk ikke lov til å gå ut. Inne på kontoret fikk vi rapp over ræven av tyskerne.

INNELÅST: Barna over seks år ble skilt fra mødrene og fikk ikke gå ut fra Storetveit skole. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Fornektet sannheten

En dag spurte en av de andre jentene Minda:

– Heter far din Lars Elias?

– Ja.

– Han er skutt!

– Nei, han heter ikke Lars Elias.

Minda løy om sin egen far for hun nektet å tro det hun hørte. Lars Elias Telle ble henrettet på Trandum i oktober 1943.



Okkupantene hadde innført dødsstraff for å hjelpe noen å flykte. Faren var en av flere fra Telavåg som hadde vært involvert i den illegale nordsjøfarten.

HENRETTET: Lars Elias Telle ble skutt og drept på Trandum etter å ha blitt dømt til døden av tyske okkumpanter. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

I det nye testamentet familien fikk tilsendt hadde Lars Elias skrevet en hilsen til familien før han ble henrettet:

«Kjemp for alt hva du har kjært».

I alt 31 menn fra Telavåg døde i tyske konsentrasjonsleirer. Dagsrasjonen var to skiver og litt kålsuppe, forteller Jenny Heggvik, leder ved Nordsjøfartmuseet:

– De døde av hardt arbeid, lite mat og umenneskelige forhold.

TAKKNEMLIG: Jenny Heggvik sier det betyr mye at en som selv har opplevd krigen kan fortelle nye generasjoner om hvordan det var. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Fikk medalje fra Kongen

Det var Nordsjøfartmuseet som foreslo at Minda Valborg Olsen skulle få Kongens fortjenstmedalje: «Det har kosta å stå fram og setja ord på ei slik dramatisk terroroppleving som dette har vore for henne som barn, og korleis det har prega livet hennar sidan. »

STOLT: Kongens fortjenstmedalje ligger på et bord i stuen til Olsen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Da hun i høst fikk overrakt medaljen ble hun svært overrasket.

– Det kom som lyn fra klar himmel. Med det samme jeg likte jeg det ikke, men når Indreviken (ordfører Tom Georg Indrevik, sic) ringte, hadde jeg ikke annet å gjøre, ler hun.

OVERRASKET: Minda Valborg Olsen får Kongens fortjenstmedalje av ordfører i Øygarden, Tom Georg Indrevik. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Minda Valborg Olsen er et menneske som har gjort en stor forskjell på mange områder, sa ordføreren under utdelingen.

Venter Vebjørn Sand på nyåret

For pensjonisten har fortalt om Telavågtragedien til flere tusen elever, forskere, filmskapere, kunstnere og forfattere gjennom flere tiår. I januar kommer Vebjørn Sand for å male 88-åringen.



Tidligere har hun fått fortjenstmedalje for innsatsen i Sund Røde Kors og æresmedlemskap i Sund Blandakor. Det var faren som ga henne sangglede.



Når hun synger sanger hun hørte fra ham, brister stemmen.

Enormt savn etter pappa

– Jeg er stolt over faren min, men jeg ville heller at han skulle ha levd og jeg hatt en far. Jeg savnet «papen» så kollossalt i hele mitt liv. Å vokse opp uten far...

Lars Elias Telle ble begravet med norske soldater som sto æresvakt, og en sørgeskare bak kisten. En medfange takket for at han hadde tiet om motstandsbevegelsen.

– Jeg husker så godt når tysklandsfangene kom hjem. Søskenbarn og min bestevenn fikk reise til byen og stå på jernbanestasjonen da fedrene kom hjem, og jeg misunte dem sånn.

Moren hennes ville ikke snakke om savnet.

– Det eneste var at når vi kjørte forbi graven, så sa hun; «Der, Minda, der ligger faren din. Vi skulle ikke få flere år sammen, vi.»

Moren til Minda fikk seks barn med Lars Elias Telle som ble henrettet 37 år gammel. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Mener ukrainske barn har det verre

Olsen tenker mye på barna i Ukraina som nå mister sine fedre og sine hjem.

– Det er helt grusomt. Ingenting har de igjen. Da vi kom tilbake til Telavåg, så vi ingenting annet enn jordkjellere. Til og med grunnmuren vi hadde støpt, og materialer vi skulle bygge med - alt var vekke!

Det tok familiene fire år å bygge opp igjen alt fra grunnen. Da kronprins Olav besøkte hardt rammede Telavåg i 1947 sa kronprinsen:

«Byggende krefter er sterkere enn ødeleggelseslysten og barbariet.»

MEDFØLELSE: Minda Valborg Olsen mener ukrainske barn har det verre enn henne for hun slapp å se da hennes hjem ble sprengt i luften. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Olsen håper at også ukrainerne vil finne styrke til å gjenreise sine hjem. Hun roser pågangsmotet:

– De må håpe, de må stå på. Det er viktig å komme tilbake.