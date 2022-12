Mister barnetillegg på grunn av mannens julebonus: – Hjerterått

Det som skulle være en hyggelig gest fra arbeidsgiveren ble en økonomisk floke for Christell Fløisbonn. Mannens julebonus gjør at hun mister barnetillegget for desember.

– Vi kunne fått en ekstra fin jul. Vi hadde sittet igjen med litt ekstra penger, til nye klær til barna, kanskje kunne vi funnet på noe koselig i førjulstiden.

Trebarnsmoren Christell Fløisbonn fra Sarpsborg er ufør. Ektemannen jobber på et lager og tjener 420 000 kroner i året før skatt.

I år ville arbeidsgiveren hans gi en ekstra oppmerksomhet til sine ansatte, og ektemannen fikk en julebonus på 10 000 kroner.

TREBARNSMOREN: Christell Fløisbonn har tre barn, som er 7, 9 og 13 år gamle. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Det var en gledelig nyhet for familien og Fløisbonn håpet julebonusen kunne sørget for en litt ekstra fin julefeiring i et år der økonomien har vært strang. I stedet har den ført til flere økonomiske bekymringer.

Julebonusen gjør nemlig at Fløisbonn mister en viktig inntekstkilde: Barnetilegget hun får fra NAV.

Slik fungerer barnetillegget

Barnetillegget for uføre er behovsprøvd etter inntekt, som vil si at det justeres etter hvor mye en selv og samboer og/eller barnets andre forsørger tjener.

Fløisbonn får et månedlig barnetillegg på om lag 9000 kroner, men dette blir justert opp og ned i løpet av året, avhengig av hvor mye hun melder inn at mannen hennes tjener til Nav.

INNTEKTSPLANLEGGEREN: For å få justert barnetillegget, må Fløisbonn legge inn mannens inntekt i inntektsplanleggeren til Nav. Hun justerer i planleggeren flere ganger i året. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Når mannen nå får en uventet julebonus, altså 10 000 kroner mer i lønn i desember, må dette også legges inn i planleggeren.

Siden det ikke er flere måneder igjen av året å fordele den økte inntekten på når ytelsen skal beregnes, mister hun hele støtten for desember.

Hvis hun velger å ta imot hele beløpet uten å legge inn julebonusen, må hun betale den tilbake neste år.

Julebonusen mannen hennes får, må han skatte av. Familien vil da sitte igjen med mindre enn det de hadde gjort hvis de bare fikk barnetillegg, ifølge deres bergninger.

Fløisbonn har regnet ut at de taper i overkant av 1000 kroner i desember, men det endelig beløpet vet hun ikke før neste år.

TING PÅ STELL: Christell er opptatt av at ting skal være i orden, og klarer aldri å legge seg før klesvasken er brettet sammen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Fyller skrivebøker med rengestykker

Fløisbonn ringte til til Nav for å høre hva hun skulle gjøre da mannen fikk bonusen, og om det var noen måte å løse dette på uten at de mistet støtten i desember.

– Hun som tok telefonen sa hun var litt sliten fordi det var mange som hadde ringt inn med det samme problemet i disse dager. Jeg skjønner at det ikke er de som bestemmer, men de kan prøve å hjelpe oss som er desperate og ringer inn, mer enn å si at «du får bare legge det inn og miste barnetillegget».

REGNEBOK: Trebarnsmoren har sittet på timesvis og beregnet hvor mye hun kan komme til å måtte betale tilbake til Nav neste år. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Trebarnsmoren forteller at hun har brukt opp flere notisbøker til å regne på hvordan familien skal få regnestykket til å gå opp. Hun regner med kalkulator for å finne ut hvor mye hun må legge inn, trekke fra, og hvor mye hun kan ende opp med å måtte betale tilbake neste år.

– Jeg har vel logga meg mer inn på Nav de siste 14 dagene enn jeg har gjort de siste to årene.

Selv om hun «velger bort» barnetillegget nå i desember, risikerer hun fortsatt å måtte betale tilbake penger neste år, på grunn av julebonusen.

– Jeg synes de skulle latt de som har fått julebonus få den, og ikke miste barnetillegget.

GÅTUR: Christell går ofte ut på tur i hverdagen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Hjerterått

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson fra Rødt raser mot Nav, og mener de burde vært mye rausere på hvor mye ektefellen har lov til å tjene før det gikk utover barnetilegget.

– Det er helt hjerterått at staten skal straffe familier der den ene er ufør og har barn, ved å kutte barnetillegget når ektefellen for eksempel får julebonus, sier Kristjánsson til TV 2.

HULL I HODET: Mímir Kristjánsson fra Rødt mener det ikke henger på greip at julebonus skal gå ut over barnetillegget. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Han mener det ikke kan være noe problem for staten at en familie som har dårlig råd får noen ekstra tusenlapper til jul.

– Nå er vi på vei mot en jul der veldig mange sliter med å få endene til å møtes, og det gjelder særlig uføre. Da er det helt hårreisende at Nav bruker tid og krefter på å kreve tilbake barnetillegget, sier han, og legger til;

– Til vanlig maser politikerne i dette landet om arbeidslinje, men her straffer vi de som er gift eller samboer og har barn med uføre, hvis de jobber for mye. Det er helt hull i hodet.

– Bonus er vanlig lønn

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier at ordningen er behovsprøvd, slik at de som tjener minst skal få mest.

Det vil ikke være aktuelt å la for eksempel en julebonus havne utenfor inntektsberegningen.

– Bonus er vanlig lønn, og det tror jeg alle er enige i at det skal være. Det som betyr noe er hvor mye den familien eller den som er ufør har å leve for gjennom året. Hvis inntekten øker, så vil behovet for barnetillegget være mindre, og da vil det bli redusert, sier statssekretær Tomas Norvoll (Ap) til TV 2.