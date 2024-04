Mistenkte svært alvorlige bivirkninger – nå har de fått svar

I desember i 2022 mottok legemiddelverket på Island de første meldingene om at en pasient som gikk på slankemedisiner hadde opplevd alvorlige bivirkninger som selvmordstanker og selvskading.

På dette tidspunktet var ikke det listet opp som en potensiell bivirkning ved bruk av legemidler som Ozempic og Wegovy.

Konklusjon

I april i fjor bestemte islandske myndigheter seg for å varsle det Europeiske legemiddelbyrået (EMA), som senere satte i gang massive undersøkelser for å finne ut om dette kunne ha en sammenheng.

Da var det kommet inn flere hundre meldinger om overvektige som hadde opplevd det samme. Også i Norge har flere titalls personer meldt fra til Legemiddelverket at de har slitt med selvmordstanker og selvskading.

Fredag kom konklusjonen fra EMA.

– Tilgjengelig bevis støtter ikke at det er en sammenheng med selvmordstanker og selvskading, skriver de i sin konklusjon.

Etter å ha gjennomgått tilgjengelige bevis fra en rekke studier, anser EMA at det ikke er nødvendig å foreta seg noen grep.

Avviser sammenheng

Den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk har hele veien avvist at bruken av slankemedisiner kan knyttes til økt selvmordsfare.

TV 2 har tidligere fortalt om 64 år gamle Tore som har gått på Ozempic i ett år. Han har gått ned over 40 kilo, men det har ikke kommet gratis.

– Det jeg sliter mest med, er at jeg blir deprimert. Det er det skumleste med dette, fortalte han.

64-åringen forklarte at bivirkningene gjentar seg hver gang han setter Ozempic-sprøyta på seg selv.

– Etter injeksjon går det et par dager, og så er jeg deprimert og lei det meste.

– Bekymret

Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, sier til TV 2 at de forventer at man etter hvert som tiden går, vil få flere rapporter om negative langtidseffekter ved bruk av slankemedisin.

– Wegovy og Ozempic brukes nå av svært mange pasienter, og vi er fortsatt bekymret for at vi bruker dette medikamentet på en så stor andel av befolkningen uten å vite nok om langtidsvirkningene, sier Kvittum Tangen.

Per 1. april har Norge mottatt og behandlet 23 meldinger om mistenkte bivirkninger som handler om selvmordstanker og selvskading.

– Vi er glade for det ikke er funnet noen sammenheng, og at det ikke ser ut til at selvmordstanker og selvskading forekommer oftere blant pasienter som bruker disse legemidlene, sier overlege Sigurd Hortemo i Direktoratet for medisinske produkter.