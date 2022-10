Mistenkt GRU-oberst nekter å la seg avhøre – dette gjør PST i spionsaken

Den spionsiktede forskeren som knyttes til russisk etterretning, vil likevel ikke la seg avhøre etter å ha lest helgens medieomtale.

MISTENKT: PST mener at den brasilianske gjesteforskeren egentlig er en russisk etterretningsoffiser. Foto: Facebook/Twitter

Nyheten om at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at den spionmistenkte gjesteforskeren ikke er José (37) fra Brasil, men russiske Mikhail (44), gikk i helgen verden rundt.

BBC, Novaya Gazeta, Globo, Sapo24, Le Point og CBS News er blant utenlandske medier som har meldt at den spionmistenkte knyttes til den russiske militære etterretningstjenesten GRU.

PST mener José Assis Giammaria egentlig er russeren Mikhail Valerjevitsj Mikusjin. Foto: Twitter

Mannen som har oppholdt seg i Norge som José Assis Giammaria med brasiliansk pass, har ifølge PST vært i Norge på oppdrag for russiske myndigheter.

PST mener at han egentlig er den russiske borgeren Mikhail Valerjevitsj Mikusjin, født 19. august 1978.

Han anklages for å utgjøre en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

Endret standpunkt

PST mener at mannen er en såkalt «illegalist», som har bygd seg opp en identitet som vanlig borger mens han har jobbet for russisk etterretning.

Tidligere mandag sa mannens forsvarer Marijana Lozic at avhør ville bli gjennomført så fort som mulig, og hun antok at det kunne skje allerede mandag eller tirsdag, skrev Aftenposten og NRK.

Men etter å ha fulgt nyhetsbildet i helgen, endret han standpunkt, fortalte Lozic etter å ha møtt sin klient mandag.

– Han har endret standpunkt og vil ikke la seg avhøre nå. Det begrunnes med at han har fulgt med på nyhetsbildet i helgen og velger derfor ikke å si noe på nåværende tidspunkt, sier forsvareren til TV 2.

Politiadvokat Thomas Blom i PST. Foto: Hanna Johre/NTB

– PST har så langt ikke gjennomført avhør av siktede, men vi har god dialog med forsvarer vedrørende dette, sier politiadvokat Thomas Blom.

– Oberst i GRU

Ifølge gravejournalistnettverket Bellingcat tilhører den russiske identiteten norsk politi knytter til mannen, en oberst i GRU.

Den påståtte spionen har jobbet med Arktis og hybride trusler i sin forskning.

Den mistenkte spionen var tilknyttet Universitetet i Tromsø. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Han deltok tidligere i høst på en konferanse i Vilnius sammen med en kollega ved Universitetet i Tromsø.

Temaet var treningsprogram mot hybride trusler, og hva man gjør dersom gassrørledninger blir sprengt eller hele strømnettet blir lammet.

– Svært ressurskrevende

Nå er PST i full gang med det politiadvokat Thomas Blom omtaler som en svært ressurskrevende etterforskning.

Et av de sentrale sporene i etterforskningen er å avklare mannens identitet.

– PST har nettopp startet en etterforskning som vil bli svært ressurskrevende. Vi er i gang med vitneavhør og gjennomgang av beslag, sier Blom til TV 2.

Førerkortbildet av Mikhail Mikusjin (til venstre) ga full match med bildet av José Assis Giammaria tatt i Ottawa i Canada. Foto: Christo Grozev/Twitter

Ifølge det norske folkeregisteret er den spionsiktede født 20. november 1984 i Brasil.

Blant beslagene som politiet undersøker nærmere, er et brasiliansk pass utstedt på identiteten José Assis Giammaria.

– Har vært i Russland

PST kan også være i besittelse av russiske ID-dokumenter, ettersom den siktede ifølge The Insider ved flere anledninger har foretatt reiser til Russland.

Mens han oppholdt seg i Canada, reiste han til Russland for å fornye førerkortet sitt.

Bellingcat-journalisten Christo Grozev hadde tilgang til bildet på Mikusjins førerkort, og sammenlignet det med et bilde fra Canada, skriver han på Twitter.

Ansiktsgjenkjenningsprogrammet ga full match.

Mikusjin var 26 år gammel da han flyttet til Moskva fra Jekaterinburg. Hans adresse var et boligkompleks som brukes av offiserer i GRU. Han fikk deretter innvilget et brasiliansk pass, med henvisning til at hans mor skal ha vært brasiliansk. I 2011 flyttet han til Canada, der han ble student ved universitetet i Calgary.

I 2019 kom han til Norge, og ble frivillig gjesteforsker i Tromsø. Han oppførte seg mistenkelig, selv overfor sine kolleger på universitetet, hevder en kollega. Ved ett tilfelle spurte kollegaen på spøk om han var spion.

Frykter bevisforspillelse

Han ble pågrepet forrige mandag i Tromsø, og varetektsfengslet i Oslo tingrett fredag. Mannen hadde kjøpt en enveisbillett ut av Norge med avreisedag dagen etter at han ble pågrepet. Norske sikkerhetseksperter omtaler pågripelsen som et kupp for PST.

Også den anerkjente gravejournalisten Christo Grozev i Bellingcat roser norsk sikkerhetstjeneste:

«Godt jobbet, Norge. Dere har klart å ta en oberst fra GRU.»

Fredag samtykket mannen til varetektsfengsling, men uten å erkjenne straffskyld. Han er siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 121, som handler om spionasje mot statshemmeligheter.

Politiadvokat Blom opplyser at den spionsiktede mannen er varetektsfengslet i fire uker. Mens det verserer teorier om at PST må ha fulgt mannen i lang tid, lenge før forhåndsvarselet om utvisning kom fra Justis- og beredskapsdepartementet 20. oktober, holder PST kortene svært tett til brystet.

– Bevisforspillelsesfaren er en av grunnene til at vi ikke kan gi ytterligere detaljer fra etterforskningen nå, sier politiadvokat Thomas Blom til TV 2.