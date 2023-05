15.000 russ er på vei inn portene til Kongeparken. Grundige sikkerhetssjekker blir gjennomført for å gi russen en trygg helg. Fredag beslagla sikkerhetsvaktene noe de mistenker er et narkotisk stoff.

SAMLET: På landstreffet møter russ fra hele lander hverandre for å feire 13 års skolegang Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Været spiller på lag med de mange tusen røde- og blåkledde ungdommene som nå strømmer inn i Kongeparken. Men til tross for tilsynelatende god stemning er hendelsene fra et tidligere russearrangement ferskt i minne.

For to uker siden ble fem ungdommer ble innlagt på sykehus etter å ha fått i seg et ukjent stoff på Landstreff Fredriksten i Halden.

Ungdommene hallusinerte og hadde sterke smerter. Giftinformasjonen mistenker at det kan være et nytt stoff.



Aasmund Lund, pressesjef i Lund Gruppen som arrangerer Landstreff Stavanger, kan ikke garantere at det ikke vil være dop på treffet.

– Vi har et stort sikkerhetsapparat; Vi gjennomsøker alle busser, vaner og personell som kommer inn i parken, flere ganger. Men å garantere at det ikke kommer ned noe dop – det blir vanskelig, sier Lund.

Likevel har Lund vært klar på at det skal være streng sikkerhet og et stort trygghetsapparat under festivalen.

Har gjort beslag

De utfører sikkerhetssjekker og har allerede beslaglagt flere gjenstander, forteller pressesjef i Landstreff Stavanger, Aasmund Lund, til TV 2.

FORBEREDT: Lund-gruppen har lang erfaring med å arrangere Landstreff Stavanger. Pressesjef Aasmund Lund understreker at sikkerheten er høyeste prioritet. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Vi har flere beslag av verktøy, glassflasker og ting som ikke hører hjemme på et festivalområde. Vi har også gjort beslag av noe vi mistenker kan være små mengder av et narkotisk stoff.



– Dette har blitt anmeldt til politiet. Politiet håndterer slike saker, sier Lund.



Åtte fikk bruksforbud

Også Statens vegvesen kontrollerer sikkerheten under landstreffet. De har hovedfokus på at kjøretøyene skal være i trafikksikker stand.

21 russebusser ble kontrollert i løpet av nattens kontroll.

– Det ble gitt åtte bruksforbud under kontrollen, alle de kontrollerte fikk ordnet i forholdene på plassen og kunne kjøre trygt videre til landstreffet i Kongeparken, skriver Statens Vegvesen til TV 2.

– Bruksforbudene var for blokkerte nødutganger, mangler med setebeltene, aggregat som var påskrudde under kjøring og sikring av innvendig utstyr i bussene, skriver Vegvesenet.



KONTROLLERES: Russevanene kontrolleres jevnlig av Statens Vegvesen for å sikre at de er i trafikksikker stand. Foto: Elias Håvarstein

– På den sikre siden



Andrea Bildøy har en van sammen med sju andre jenter. Da russebilen ble undersøkt ble moppen de hadde med seg beslaglagt.

– Jeg fikk ikke lov til å ha med en inn, det ble visst ansett som et våpen, sier hun.



– På hvilken måte skal du bruke denne som et våpen?



– Jeg vet ikke, jeg hadde tenkt å vaske gulvet, men da får jeg ta med moppen tilbake til leiligheten, sier hun med et smil om munnen.



Bildøy bekrefter at hun og jentegjengen gleder seg til helgen de har i vente, med eller uten mopp i russebilen.

Oddbjørn Strømmen, jobber på stedet og forteller at de beslaglegger gjenstander som moppen for at det skal bli så trygt som mulig.

ALLE KJØRETØY: Ingen doning på fire hjul slipper unna kontroll og ransaking før innpass på festivalen. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Det er bedre å være på den sikre siden. Mest av alt er dette veldig gøy da, en morsom jobb og mange kreative biler, og busser, sier Strømmen.