Mista statsborgarskap – fekk kjemperekning

Heime hos familien Al-Abdi i Bergen sit ein tilsynelatande frisk og rask mann og mimrar tilbake til tida han arbeidde som drosjesjåfør.

Latteren sit laust.

Plutseleg snur Mohammad (64) seg til sonene sine.

– Kvifor er det TV-kameraer her? spør han.

Han har allereie gløymt kvifor TV 2 er på besøk.

Nok ein gong må sonene forklare:

– Du har mista statsborgarskapet ditt i Norge og må betale tilbake 2,8 millionar kroner til NAV. TV 2 skal lage sak.

REAGERER: Familien meiner Mohammad (64) bør få behalde statsborgarskapet sitt, etter å ha budd i Norge i over 30 år. Dei synest det bør vere foreldelsesfrist på slike saker. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Mistar statsborgarskapet

Det er to år sidan familien fekk sjokkbeskjeden. Etter over tredve år i Norge, har Utlendingsdirektoratet trekt tilbake statsborgarskapet til Mohammad, fordi dei meiner han bevisst oppga feile opplysningar då han kom til Norge i 1990.

Då søkte Mohammad opphald som statslaus palestinar, men både Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda meiner han i realiteten var jordansk statsborgar.

Mohammad har sjølv tidlegare opplyst at han ikkje fekk jordansk statsborgarskap før i 1999, etter at han fekk norsk statsborgarskap. Dette meiner UNE er usannsynleg.

Saka kompliserer seg ved at Mohammed i dag er svært kognitivt redusert som følgje av eit hjerneslag i 2015, og er difor ikkje i stand til å bevise eller motbevise UDI sine påstandar.

– Det kjennest svært urettferdig, seier sonene hans, som seier dei har forsøkt å finne dokumentasjon på faren sine vegner, utan å lukkast.

Dei kjenner dagleg på ei usikkerheit om kva som vil skje dersom vedtaket ikkje blir omgjort.

– Dette vil gå hardt utover oss alle, både praktisk og økonomisk, seier Mahmoud.

KJEMPAR: Mohaned og Mahmoud Al-Abdi kjempar for at faren skal få behalde sitt norske statsborgarskap. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Millionrekning

Kort tid etter at Mohammad fekk vedtaket om tilbakekalling av statsborgarskapet, kom også eit vedtak om at Mohammad må betale tilbake om lag 2,8 millionar kroner til NAV.

Ettersom UDI og UNE vurderer at Mohammad har hatt statsborgarskap på feil grunnlag, vurderer NAV at han dermed har vore ugyldig medlem i folketrygda.

Dermed krev dei tilbakebetalt alt han har fått i uføretrygd og andre ytingar frå NAV dei siste ti åra, pluss ti prosent rente.

FORSØRGAR: Mohaned Al-Abdi har solgt leilegheita si for å forsørge sin sjuke far. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Det er heilt umogleg å betale tilbake den summen, seier sonen Mohaned, som har solgt leilegheita si og flytta inn hos faren for å forsørge han.

Sonene meiner det er svært kritikkverdig av UDI og UNE å kreve tilbake statsborgarskapet når helsetilstanden til faren gjer han ute av stand til både å avgi ei skikkeleg forklaring og tene pengar for å betale tilbake kravet frå NAV.

– Huset er tatt til pant. Han får sosialhjelp som knapt dekkar rentene på huslånet. Vi tar det dag for dag, men ventar berre på at nokon skal banke på døra og sei at no tar dei huset, seier Mohaned.

No ventar dei på at klagen på vedtaket skal bli behandla.

PASSAR PÅ: Sonene Mahmoud og Mohaned er ofte heime saman med faren, som treng tett oppfølging på grunn av helsa. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Urimeleg og meiningslaust

Denne saka er eit typisk døme på at statsborgarlova ikkje blir praktisert etter intensjonen, meiner advokat André Møkkelgjerd i Sulland advokatfirma. Han representerer familien i denne saka.

I 2020 kom nemleg eit tillegg i statsborgarlova som skal hindre at enkeltpersonar eller familiemedlemmene deira blir råka uforholdsmessig hardt av eit tilbakekall.

Lova seier at det skal takast omsyn til integrering, butid, tilknyting til Norge og kva konsekvensar tilbakekallinga vil få for vedkommande og nærmaste familie.

UEINIG: André Møkkelgjerd meiner denne saka er eit typisk døme på at lova ikkje blir praktisert etter intensjonen. Foto: Ingvild Fjelltveit

Møkkelgjerd meiner UDI og UNE har bomma i denne saka.

– Eg vurderer utfallet som eit urimeleg og meiningslaust resultat av ei forholdsmessigheitsvurdering, seier Møkkelgjerd.

Han peiker på at Mohammad sin helsetilstand gjer han utav stand til å opplyse si side av saka, at han har budd i Norge i over 30 år, og ikkje minst at vedtaket får store økonomiske konsekvensar både for han og for familien hans.

– Eg meiner dei ikkje har vektlagt sentrale opplysningar i saken korrekt.

STOR FAMILIE: Mohammad Al Abed snakkar ofte på telefon med barna sine som bur i Jordan. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Har tatt omsyn

Utlendingsnemnda på si side er ikkje einig i at vedtaket er uforholdsmessig.

Dei hevdar å ha nok dokumentasjon til å konkludere med at det er sannsynsovervekt for at Mohammad har fått statsborgarskap på feil grunnlag.

– Dette blir sett på som eit grovt brot på utlendingsloven, og i mange tilfeller fører dette til både tilbakekall og utvisning. I denne saka har likevel utlendingsstyresmaktene tatt omsyn til helsesituasjonen hans, slik at han ikkje blir utvist, og han har fått midlertidig opphaldsløyve basert på riktige opplysningar, skriv Georg Magne Rønnevig, einingsleiar i UNE, i ein epost til TV 2.

Han skriv vidare at dei har tatt omsyn til både helsesituasjon og butid i forholdsmessigheitsvurderinga, men at det er NAV som må svare for dei økonomiske konsekvensane vedtaket får.

– Det er opp til NAV å vurdere om ei yting skal opphøre og om tidlegare ytingar eventuelt skal bli krevd tilbakebetalt, skriv Rønnevig.

RÅKA: Brødrene seier det er vanskeleg å leve i usikkerheita om kva som kjem til å skje med faren deira. Også dei vil bli råka av utfallet av klagen. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Kan ikkje utøve skjønn

NAV seier på si side at ein er nøydd å vere medlem av folketrygda for å ha rett til ytingar frå NAV, og at dette kravet er absolutt og lovbestemt.

– Vi har ikkje moglegheit til å fråvike det eller bruke skjønn. Vi meiner han visste at han ikkje hadde rett til ytingar då han søkte, og difor er vår vurdering at han må betale tilbake pengar han har fått utbetalt på feil grunnlag, skriv Stine Olsen, direktør i NAV, i ein e-post til TV 2.

Ho skriv samstundes at dei har stor forståing for at det er ein krevjande situasjon for familien. No avventar dei vidare handling fram til klagen er behandla.

– Viss han ikkje får medhald på klagen, kan han søke om å få ettergitt heile eller delar av tlbakebetalingskravet. Då vil vi gjere ei vurdering om han kan få det.

KLART REGELVERK: Stine Olsen er direktør i NAV Arbeid og ytingar. Ho seier dei har eit klart regelverk å forholde seg til. Foto: Aksel Lian

Ansvarspulverisering

Advokat André Møkkelgjerd meiner det er problematisk at NAV og UNE berre peiker på kvarandre.

– Det er ein ganske tydeleg ansvarspulverisering her.

Han seier dei økonomiske konsekvensane av vedtaket er ein sentral del av vurderinga.

– I praksis foretar dermed verken Utlendingsnemnda eller NAV ei skjønnsmessig vurdering av det økonomiske spørsmålet, som etter mitt syn er eit klart relevant moment slik lova er utforma.

No ber han politikarane klargjere korleis lova skal tolkast.

– Lova burde vere tilstrekkeleg til at min klient fekk behalde statsborgarskapet. Når det ikkje er tilfellet, burde regjeringa instruere korleis regelverket skal bli forstått, meiner Møkkelgjerd.

SPARAR PÅ STRAUMEN: Varmen står berre på i eitt rom. Mohaned ønskjer å spare pengar der han kan. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Vil kjempe

Heime i Bergen er spareblussen på.

Familien har hengt opp tepper foran alle døropningane, for å isolere mest mogleg, og på den måten spare pengar på straum.

Varmen står kun på i stova, som også fungerer som soverom for Mohammad.

– Det er ein tøff situasjon. Det tyngar heile familien, seier Mohaned.

Han kjenner på ansvaret han har fått for resten av familien.

Far hans har nemleg også tre barn som bur i Jordan, som han har forsørgeransvar for. No har Mohaned også tatt på seg dette ansvaret.

GODT SELSKAP: Mohammad tilbringer mykje tid heime på sofaen. Han er ufør. Sonene er ofte på besøk for å halde han med selskap. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Men dersom far dykkar faktisk gav feilaktige opplysningar, slik som UNE meiner å ha godt grunnlag for å hevde, er det ikkje rett at det får konsekvensar?

– Ikkje etter 30 år. Hadde mannen vore frisk og kunne stått opp for seg sjølv, så hadde kanskje saka vore ei anna. Men vi har ingen måte å motbevise påstandane på, seier sonen.

Dei gjer no alt dei kan for at vedtaket skal omgjerast.

– Faren vår fekk oss til Norge for å gi oss tryggleik. Vi vil sjølvsagt kjempe for at han skal få den same tryggleiken no, seier Mohaned.