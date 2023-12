Misfornøyd med julegaven? Dette er ekspertenes råd

Du har helt sikkert pakket opp en presang på julaften, som du umiddelbart har sett at du ikke vil beholde. Å bytte en julegave er i prinsippet enkelt, men hva hvis giveren blir skuffet eller fornærmet?



– Vi forventer i utgangspunktet takknemlighet, og at noen bytter gaven vår tolkes som at mottakeren er utakknemlig eller ikke verdsetter vår anstrengelse.

Espen Gamlund synes ikke det er rart at man kan bli fornærmet når noen bytter en gave man har gitt dem.



MANGE GAVER: Det er ikke uvanlig å få en gave man ikke er helt fornøyd med på julaften. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Har lagt sjelen i det

Han er professor i filosofi, med etikk som kompetansefelt. Nylig ga han ut boka Takknemlighetens filosofi, som har et eget kapittel om gaver.

– Det dreier seg om at vi føler at vi har lagt sjelen vår i å kjøpe en gave vi oppriktig trodde motparten ville sette pris på, sier han.

Etikkeksperten understreker samtidig at giveren må være forsiktig med å ikke ta på seg rollen som offer.

– Dersom vi har tatt en sjanse og kjøpt noe vi mener mottakeren bør like fordi vi selv liker det, må vi pent leve med at mottakeren ikke har samme preferanser som oss.

– Tar bort magien

Dersom gaven ikke passer eller faller i smak, mener Gamlund det er helt innafor å bytte den.

HELT GREIT: Espen Gamlund, mener det er greit å bytte julegaver som ikke faller i smak. Foto: UiB

– Det må være helt greit. Et utgangspunkt for mange av oss er at vi kjøper noe vi har lyst til å gi, men som det ikke er noen garanti for at mottakeren liker eller vil ha. Noen ganger treffer vi, andre ganger bommer vi, sier Gamlund.

Han mener også at det er lov til å spørre om kvitteringen, dersom det ikke følger med byttelapp når man mottar gaven.

– Det er bedre å bytte gaven i noe man kan ha glede av, enn at den støver bort et sted til ingen nytte, sier han, og fortsetter:

– Men det tar unektelig bort noe av magien ved gaven når det blir fokus på et rent praktisk-økonomisk spørsmål om hvordan du kan skaffe deg noe nyttig for verdien av den opprinnelige gaven.

Etikkeksperten mener likevel at det finnes grenser for gavebytter. Dersom det er sannsynlig at giveren blir veldig lei seg, bør du være varsom. Han advarer mot å bytte i noe giveren misliker sterkt, eller tar avstand fra.

– Dersom du bytter inn en konfekteske i en tobakkspakke, og du vet at giveren er en prinsipiell røykemotstander, har du muligens trådt over en etisk grense, sier han.

– Ærlighet varer lengst

Likevel kan det være vanskelig å vite om man skal være ærlig om at gaven ikke var optimal, eller om man skal late som om man er fornøyd, og senere bytte i skjul.

Gamlund mener det kommer an på relasjonen.

– Dersom det er en i nærmeste familie, er det vanskelig å skjule at man har byttet gaven. Men til personer man ikke omgås daglig, kan det være fristende å lire av seg en hvit løgn om at man er fornøyd.

Han trekker likevel frem at det kan være risikabelt å late som om man er fornøyd med gaven, hvis giveren senere skulle finne ut at den ble byttet.

– Det er antakelig noe i ordtaket «ærlighet varer lengst». Det kan gjøre større skade å lyve om det, enn å være ærlig og fortelle at gaven ikke passet, og ble byttet inn i noe mer passende, sier han.

Slik får du byttet gaven

Men noen ganger blir man nødt til å bytte den genseren du latet som du var veldig fornøyd med på julekvelden.

Da er det noen regler du må forholde deg til.

Nora Wennberg Gløersen er forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Hun poengterer at det å bytte julegaver ikke er en lovfestet rettighet, men at det er tradisjon at butikkene tilbyr folk å bytte gaver i romjulen.

KUNDENS ANSVAR: Nora Wennberg Gløersen er forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Hun sier det er kundens ansvar å følge butikkenes bytteregler for julegaver. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Det er derfor butikkenes bytteregler som gjelder, og de varierer fra butikk til butikk, sier hun.

Hovedregelen for å få byttet en gave er at butikkene skal kunne selge varen på nytt. I tillegg vil butikkene gjerne være sikre på at gaven som skal byttes faktisk er kjøpt i butikken. Gløersen anbefaler derfor å følge fem råd.

Fem råd for vellykket julegavebytting Be alltid om byttelapp når du handler julegaver. Ta vare på kvitteringene også. Det samme gjelder i nettbutikkene. Pakker du opp en gave som du ser at du ønsker å bytte, bør du la varen være i originalemballasjen. La alle lapper og merker sitte på. Sjekk om byttelappen har en tidsfrist. Hvis den har lang gyldighet, er det lurt å vente med å bytte til over nyttår. Om det ikke er angitt noen byttefrist, bør man bytte i romjulen. Husk å ta med byttelapp eller kvittering. Handler du på nett, så sjekk hvilken byttefrist som gjelder og om du må betale porto. Har du handlet brukt, har du ikke noen bytterett med mindre du og selger har avtalt det.

Forbrukerjuristen vektlegger også at du alltid kan reklamere på varer med feil eller mangler, uavhengig av butikkens regler om bytterett.

Er julegaven kjøpt på nett, har man som regel angrerett.

INGEN GARANTI: Selv om det er kultur for å bytte gaver i Norge, er det ikke en rettighet man har som kunde. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Her må du bare være sikker på når og hvor gaven er kjøpt. Det er den som kjøpte gaven som har angreretten. Det vil si at hvis du får en julegave som er kjøpt på nett, gjelder angrefristen 14 dager fra kjøperen mottok varen, sier hun.

Hun forklarer videre at angrerett er en særeuropeisk regel, noe som betyr at du ikke alltid vil ha angrerett fra nettbutikker som er registrert utenfor EU.

Dersom fristen for bytting har gått ut, kan du forsøke å selge gaven brukt, eller å gi den videre til noen ved en senere anledning.