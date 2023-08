Miriam jobber mot klokka for å redde butikken

FLOM: Vannet har tatt over parkeringsplassen ved Strandtorget, og er på vei inn på senteret. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

LILLEHAMMER (TV 2): Flere butikkeiere i Lillehammer har jobbet gjennom natta for å redde butikkene fra et stigende Mjøsa.

I Norges største innsjø er flommen fremdeles stigende. Mjøsa er ikke ventet å nå flomtoppen før lørdag.

På Lillehammer ligger kjøpesenteret Strandtorget like ved vannkanten, som kryper stadig nærmere.

Fredag måtte de stenge hele senteret.

– Det vi gjør nå er å evakuere mest mulig, sier senterleder Erik Skjellerud til TV 2.

– En del av butikkene har holdt på hele natta med å rydde ned og få varer ut av huset.

STENGT: Senterleder Erik Skjellerud har måttet stenge Strandtorget. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Hektisk

Blant dem som har stått på gjennom hele natta er Miriam Strand, butikksjef for Name It på Lillehammer.

Hun fikk beskjed torsdag kveld om at det var fare for at vannet skulle stige inn på senteret.

– Da måtte jeg begynne å tenke fort. Da var det å tømme butikken raskest mulig, sier Strand til TV 2.

Gjennom natta har nesten samtlige varer i butikken blitt pakket ned og sendt unna i biler.

– Det har vært hektisk, og mange spørsmål uten svar, sier hun.

JOBBER PÅ SPRENG: Butikksjef Miriam Strand (t.h.) forsøker å redde varene fra vannet. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Frykter kloakk og sølevann

Anders Løkken er butikksjef i butikken The Lounge. Han frykter for verdier til flere millioner kroner i butikken.

– Vi må prøve å redde det vi kan, sier han til TV 2.

Han forteller at de holder på med å pakke varer og kjøre dem til et tørt lager.

– Hadde vi hatt det hengende i butikken, så hadde kloakk og sølevann ødelagt det, sier han.

TRODDE IKKE PÅ NY FLOM: Butikksjef Anders Løkken sier de ansatte ikke forventet ny flom i nærheten av den i 1995. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Hvor god tid har dere nå?

– Nei, vi må nok ta på oss støvler etter hvert, men vi får bare holde på til vi er ferdig, sier Løkken.

– Vi håper vi ikke får bruk for surfebrettet vi har liggende som reklame i butikken.

Førsteetasje kan oversvømmes

Senterleder Erik Skjellerud sier Strandtorgets førsteetasje ligger omtrent 125 meter over havet. Mjøsa er ventet å kunne nå 125,5 m.o.h.

– Det vil bety at store deler av førsteetasjen blir fylt med avnn, og at senteret blir stengt til vannet trekker seg tilbake, sier Skjellerud.

Han sier det også ventes å bli en rehabiliteringsjobb i etterkant av flommen.