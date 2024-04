Miriam Daniela Ayres Cea (35) drept i Arendal

Tirsdag klokken 09.27 ble politiet oppringt av AMK som hadde funnet en skadd kvinne på Boots apotek i Arendal sentrum.

Kvinnen ble erklært død på stedet.

Det var 35 år gamle Miriam Daniela Ayres Cea som døde. Hun var ansatt på apoteket.

Fredag ettermiddag opplyser politiet at mistanken mot den drapssiktede mannen er styrket. Samtidig senker politiet beredskapen i Arendal.

En godt likt kollega

– Miriam Daniela Ayres Cea var en utrolig godt likt kollega av både kolleger og kunder. Hun var alltid imøtekommende, blid, sympatisk og hjelpsom, sier administrerende direktør Kathrine Mehlin i Boots til TV 2.

Miriam hadde jobbet hos Boots Apotek siden 2018.

BLOMSTER: Utenfor apoteket er det mange blomsterbuketter og en hilsen til «verdens beste bonusmamma» Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Hun ønsket å hjelpe alle som kom, uansett hva det måtte være. Det er fryktelig tungt å tenke på at hun ikke lenger er blant oss, sier Mehlin.



Onsdag ettermiddag gikk politiet ut og bekreftet at de mener å stå overfor et drap. Samtidig ble beredskapen i Arendal hevet.

Torsdag ettermiddag ble en mann pågrepet og siktet for å ha drept henne.

Trolig tilfeldig offer

Politiadvokat Vanja Bruvoll sier at etterforskningen så langt tyder på at avdøde var et tilfeldig offer.

– Det er ingenting i etterforskningen så langt som indikerer at det er noe annet, sier Bruvoll.

ETTERFORSKNING: Politiets krimteknikere har jobbet på adressen der en mann ble pågrepet fredag formiddag. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Politiadvokaten vil ikke si stort om hva politiet vet om siktede.

– Vi kartlegger historikken til siktede og alt i forbindelse med hans liv. Vi har ikke kategorisert ham. Han er en mann som vi må finne ut alt vi kan om, sier Bruvoll.

Fredag klokken 12 blir han fremstilt for varetektsfengsling i tingretten i Kristiansand.



– Dette er en sak som berører mange og jeg har veldig stor forståelse for at informasjonsbehovet er stort, men det er ikke så mye jeg kan si på nåværende tidspunkt, sier mannens forsvarer, advokat Joakim Boye.



Siktede har foreløpig ikke forklart seg for politiet og har ikke tatt stilling til siktelsen mot ham.

Svensk statsborger

Avdøde Miriam Daniela Ayres Cea var svensk statsborger og bosatt i Grimstad.



Bistandsadvokaten til hennes etterlatte, Eva Johnsen Holm, har ikke besvart TV 2s henvendelser fredag.

Fungerende stabssjef Tore Solberg i Agder politidistrikt har stor forståelse for at det er en krevende situasjon for mange.



– Politiet vil fortsatt ha hevet beredskap i Agder og Arendal sentrum og vil fortsette å ha synlig tilstedeværelse av uniformert og sivilt politi.