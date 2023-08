KJÆRLIGHETSBARN: Lille Milla på 390 gram var så liten at forlovelsesringen til mamma Eveline Revheim Askeland gikk rundt den bittelille foten. Foto: Privat

Lille Milla var bare 390 gram da hun ble født. Først etter fire uker turte foreldrene virkelig tro på at mirakeljenta ville overleve.

For tidlig fødte barn:

Eveline Revheim Askeland (29) og Marius Paulsen (30) startet fjoråret med å forlove seg. Paret hadde et inderlig ønske om å få barn sammen, og etter en krevende IVF-behandling ble Eveline gravid.

I lykkelige omstendigheter ryddet de ut av det som skulle bli et barnerom og planla å kjøpe babyseng og -utstyr etter de hadde vært på ultralydundersøkelse i uke 18.

Da fikk paret den foruroligende beskjeden at babyen i magen ikke vokste.

Fra forventning til fortvilelse

– Vi var klar for å kjøpe alt til babyen, men da droppet vi det. Vi orket ikke å måtte bære alt ut igjen …

For paret forsto at et foster som ikke vokste kanskje ikke var levedyktig.

– Jeg har vært så redd …



Askeland jobber som vernepleier med utviklingshemmede. Hun var tydelig på at parets ønske om barn ikke skulle innfris for enhver dersom babyen ville få det vondt, men fosteret viste ingen tegn på sykdom.

Halvveis i svangerskapet spiste hun enda mer i håp om at barnet i magen ville vokse. Foruten sine egne oppskrifter som hun publiserer på nett som «Evelines mat», fråtset hun i sjokolade på sofaen.

– Jeg følte ikke at jeg var gravid. Barnet var så lite.

Pappa Martin Paulsen fulgte henne til undersøkelsene som konstaterte at babyen i magen levde, selv om den ikke la på seg.



– Tenk, alt gikk for å gi hodet litt næring for å holde henne i live!

Blant Norges minste

Etter ti uker viste målinger på Haukeland universitetssykehus at barnet kunne være rundt 560 gram. Overlege Hallvard Reigstad forklarer at helsevesenet operer med en nedre grense på 450–500 gram før forløsning for å ta høyde for feilmargin ved målingen.

Mens Eveline var i narkose, ble hennes bitte lite nurk tatt med keisersnitt i uke 28.

Babyen var enda mindre enn ventet. Hun veide bare 390 gram, og det var så kritisk at pappa Marius ble bedt om å gi den nyfødte et navn umiddelbart. Så våknet Eveline våknet fra narkosen:

– Vi fikk jo beskjed om at hun ikke kom til å overleve … men så hadde hun andre planer.

KRITISK: Milla er en av de minste babyene i Norge. Foto: Privat

Milla ble tatt med keisersnitt, koblet til oksygen, og fikk behandling i kuvøse.

Det tok fem dager før mammaen endelig fikk kjenne sin nyfødte datter på brystet.

– Det er det sterkeste jeg har opplevd, sier Eveline.

Først i ettertid forsto hun at legene da ville forsikre seg om at den nybakte moren i alle fall en gang hadde fått holde babyen i fall hun ikke skulle overleve.



LETTELSE: Fra 390 gram da hun ble født, veier Milla nå 4,7 kilo og forlovelsesringen som før gikk rundt foten, passer nå kun på storetåen. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

På Haukeland universitetssykehus går det flere år mellom hver gang så små og lette barn blir forløst.

Fare for senskader

Foruten vekt, er barnets modenhet avgjørende for behandlingen. Ifølge NHI er 23 uker nedre grense for når et nyfødt barn er levedyktig.

– Vi leser om rekorder ned til 300 gram, men det er risiko for nevrologiske skader, sier Reigstad.

Kollega Hans Jørgen Guthe sier at jo mindre de premature er, desto større fare for komplikasjoner.

OVERLEGE: Hans Jørgen Guthe er overlege på nyfødtintensiven på Haukeland. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Blant ekstremt premature, får mellom 10 og 20 prosent alvorlige senskader. Disse skadene er ofte relatert til hjerneskade eller problemer med syn, hørsel eller motorikk.

I tillegg viser forskning at premature barn er mer utsatte for psykologiske utfordringer senere i livet.

– Det kan være alt fra vansker med sosiale relasjoner eller problemer med å tilegne seg kunnskap når de begynner på skolen, sier Guthe.



PASSER PÅ: Premature barn går gjennom tøff behandling og ligger på sykehus i flere måneder. Sykepleierne passer på både barna og familien. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Mens det er mye forskning på behandling av premature barn og de første leveårene, vet vi mindre om deres livskvalitet når de vokser opp.

– Det er helt klart at det bør satses mer på forskning på premature som nå begynner å bli unge voksne. Det er en viktig gruppe som vi trenger mer kunnskap om.



Dramatiske uker

På nyfødtintensiven gjør enhetsleder Anne-Siri Fonneland og erfarne sykepleiere alt de kan for å støtte sårbare familier som Marius, Eveline og lille Milla.



Når en baby dør, setter pleierne en hvit rose i en vase på gangen og tenner et lys.

– Jeg fikk vondt i magen hver gang jeg gikk forbi det lyset på gangen, forteller Marius.



TAKKNEMLIG: Først flere uker etter fødselen turde pappa handle inn babyutstyr. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Først etter fire dramatiske uker, slapp frykten taket og han tok mot til seg og spurte legen:

– Har jeg lov til å kjøpe barnevogn nå?

Bodde på sykehuset

Fra juli til oktober i fjor høst, bodde den lille familien på tre på sykehuset.

Først da Millas vekt bikket 1,8 kilo, fikk de dra hjem med oksygenflasker og annen pustehjelp som støtte.

NÆRING: Vitaminer og næringsrik melk gir Milla det hun trenger for å vokse seg sterk. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

De er evig takknemlige, i likhet med svært mange som sender takkekort til sykehuset.

– Det hender at barn som har veid helt ned til 400 gram kommer tilbake når de går i tredje klasse for å se kuvøsene, smiler Fonneland.

ROS: Eveline og Marius takker nyfødtintensiven på Haukeland universitetssykehus for ukene og månedene der Milla la på seg fra 390 til 1800 gram. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Millas foreldre råder andre som får sjokkbeskjed under graviditeten, eller som opplever å få dysmature (barn som veier for lite i forhold til alder) eller premature barn:

– Ikke google! Da ser du mye rart.



Dobbel feiring

Da foreldrene stolte bar sin førstefødte til døpefonten, giftet de seg på dåpsdagen.

For Marius og Eveline dreier hverdagen seg nå om å følge opp den viljesterke datteren.

GLEDE: Store smil fra Milla som i løpet av et år har vokst fra å være mindre enn harepusen som har fulgt henne fra kuvøsen til å bli dobbelt så lang. Foto: Privat

– Vi gleder oss over alle fremskritt.

Det tok et år før Milla veide like mye som noen nyfødte, 4400 gram.

Sårt å sammenligne

Det nygifte paret har forsonet seg med at datteren alltid vil være liten, og at hennes utvikling ikke kan sammenlignes med jevngamle barn.

Mammaen er ærlig på at det av og til kan være sårt at Milla trenger mer tid enn jevngamle, men har innfunnet seg med at heretter er det Milla-tempo som gjelder.

LYKKE: Jublende glad Milla med mamma og pappa på ettårsdagen. Foto: Privat

De vet at premature har økt risiko for senskader, og tar en dag om gangen. De håper datteren vil dele deres entusiasme for å være ute og være med til fjells og til sjøs.

– Det er så kjekt å se personligheten hennes. Det må skje noe hele tiden, hun følger veldig med. Vårt lille mirakel!