Mira og Sonja (12) feirer sin første jul i Norge

Tvillingene var på flukt i åtte dager sammen med mamma Irina (43). Pappa kunne ikke bli med, fordi menn over 18 ikke fikk forlate Ukraina. Det eneste jentene fikk med seg var en koffert. Katten måtte bli igjen.

Fortalte om fjell og kulde

Trioen dro fra Kyiv, først til bestemor, så til havnebyen Odessa før de klarte å krysse grensen til Polen. Der fikk de tre seter i en buss med frivillige hjelpere fra Fyllingsdalen teater, og flukten endte i Bergen. En tante hadde fortalt barna om Norge, et land hun tidligere hadde besøkt som turist, forteller Sonja:

– Hun sa det var mye fjell, at det var kaldt her, og mye fin natur.

GLEDE: Sonja og Mira Slavianska (12) trives i Norge. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Mer enn tidobling

For et år siden, i november 2021, planla Utlendingsdirektoratet å ta imot 3000 flyktninger i år. Hittil i 2022 har mer enn ti ganger så mange kommet hit fra Ukraina etter de russsiske styrkenes invasjon.

Tilsammen 34.416 ukrainere har søkt asyl i Norge i år. 16.258 av dem er kvinner, viser de siste tallene fra UDI. Mira og Sonja er to av de 10.948 barna som har søkt. Neste år anslår myndighetene at det kommer 35.000 nye flyktninger til Norge.

Ildsjeler organiserte flere bussturer for å hente flyktninger fra Ukraina til Norge. Da døtrene til Elisabeth Ivarsflaten i Bergen hørte om behovet for hjelp til flyktningene som kom med teaterbussen, foreslo de å la noen låne sokkelleiligheten i familiens hjem i Breistølen.

Tommel opp

Slik gikk det til at den lille famlilien på tre kom til Sandviken i mars. Ivarsflaten tok en telefon til nærmeste skole, hvor lærer i 6. klasse, Siri Warholm Jensen, snakket med rektor i håp om at tvillingene raskt kunne få møte andre barn.

Mira og Sonja kunne verken norsk eller engelsk, men ukrainsk og russisk. Ved hjelp av Google translate ble deres kyrilliske bokstaver på mobiltelefonene oversatt til norske som nordmenn kunne forstå. En elev i klassen som kunne litt russisk var også til god hjelp. Læreren fant en egen metode for å sjekke hvordan jentene hadde det.

– Jeg bruker tommel opp eller ned for å lodde stemningen. Hittil har det bare vært opp!

TØFF START: Født for tidlig, med sterk viljestyrke. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Siden den spede starten i mars, har jentene byttet skole og går nå i innføringsklasse på Ny-Krohnborg skole. Fortsatt bruker jentene tommelen når de skal fortelle hvordan de har det. Tommelen peker fremdeles oftere opp enn ned.

Viljestyrke

Det tar lenger tid å lære seg norsk for tvillinger som alltid har hverandres selskap, som snakker i munnen på hverandre og fullfører hverandres setninger på ukrainsk.



Barna deler en dramatisk historie, De ble født altfor tidlig, og veide bare et og halvannet kilo da de møtte verden. Den sterke viljen til å leve har de hatt helt fra starten av livet, forteller mammaen.

Etter bare to dager på norsk skole, fikk jentene være med på klassens skidag, og fikk prøve slalåmski for første gang. Denne vinteren håper de at tantens løfte om kulde innfrir, slik at vann fryser til is.

– Jeg håper det blir kaldt nok til at vi kan gå på skøyter!

Sparer til PC

På fritiden spiller jentene basketball, og Sonja har fått sansen for badminton.

Ni måneder etter at de måtte dra fra pappa og katten i Kyiv, tviler 12 år gamle Sonja på fred i hjemlandet med det første:

– Jeg ønsker meg fred i Ukraina, men siden det neppe blir noe av, ønsker jeg meg penger.

– Jeg ønsker meg penger, penger, penger for jeg sparer til datamaskin, forklarer Mira.

DRØMMER: Mira Slavianska sparer til en datamaskin. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

For det er så mye fint flyktningene ikke har råd til.

– I begynnelsen synes vi alt var dyrt, men nå har vi vent oss til det.

De ukrainske barna vil få sin første smak av norsk jul i desember, før de i tråd med den julianske kalenderen feirer den ortodokse julaften 7. januar. Tvillingene smiler fra øre til øre over utsiktene til dobbel julefeiring.