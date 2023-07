Minutter unna døden: – Jeg husker ingenting

En sen sommerkveld i august 2019 var Kristian Andersen (42) ute i båten med to andre. Så smeller det. Lyden av en propell over vann runger utover svabergene. Så blir det helt stille.

– Jeg er bare glad for at jeg er i live og kan være der for guttungen, sier Kristian.



En person står på land med blodig ansikt. To er bevisstløse. Båten ligger med baugen opp og har sklidd ned i vannet igjen.



Etter at båten Kristian satt i traff land i høy fart ble han ble liggende bevisstløs i fjæra med knust skalle, brudd i nakke og rygg, og alvorlige blødninger.

Kristian puster bare delvis og må få en svelgetube satt inn. Han slutter å puste igjen, mens han blir båret til redningsskøyten.

Husker ingenting

Da redningsskøyten ankommer ulykkesstedet er situasjonen uoversiktlig. Vrakrester ligger strødd utover den lille øya, Håholmen i Færvik.

KNUST: Slik så båten av merket Cobra ut etter den var hentet opp av vannet. Foto: Håvard Vedvik / Redningsselskapet Les mer ULYKKESSTEDET: Vrakrester, vester, flytemadrasser og annet utsyr lå spredd utover øya. Foto: Håvard Vedvik / Redningsselskapet Les mer PAR METER FRA VANNKANTEN: På denne steinen lå Kristian Andersen da redningsskøyten fant han. Foto: Håvard Vedvik / Redningsselskapet Les mer

Det var dykker Håvard Vedvik og maskinsjef Kim Gøran Holthe-Kåsa som var først på stedet etter at de hørte smellet fra båten. Kristian får livreddende førstehjelp og på under 30 minutter fra båten treffer svaberget blir han og de to andre fraktet med helikopter til sykehuset.

– Dette kommer ikke til å gå, sier legen i helikopteret.

Dykker Håvard hadde heller ikke store forhåpninger slik det så ut.

Det er nå nesten fire år siden Kristian holdt på å miste livet den augustkvelden i 2019. Minnene fra kvelden er borte. Det han vet har han blitt fortalt av sine redningsmenn i ettertid.

REDNINGSMENN: Etter ulykken tok Kristian kontakt med sine to redningsmenn (fra venstre) Kim Gøran og Håvard Vedvik. Han takker dem for at han fortsatt har mulighet til å være der for sønnen sin. Foto: Amund Hestsveen / Redningsselskapet

– Husker du noe fra den kvelden?



– Jeg husker ingenting. Heldigvis. Det er kanskje derfor det er så enkelt for meg å snakke om det, forteller Kristian til TV 2.

Kristian svevde mellom liv og død. I sju dager ligger han i koma før det erklæres at han er utenfor livsfare. På den åttende dagen vekkes han. Det kommende året går til rehabilitering.

Mer forsiktig nå

– Anser du deg som heldig?



– Heldig er forbokstaven. Og jeg kan bare takke Håvard og redningsskøyten for at jeg er live i dag. sier 42-åringen til TV 2.



Fra det Kristian har blitt fortalt, så lå han et stykke inn på land. Noe som han tror kan ha vært med på redde livet hans. Han er glad for at han ikke er en del av drukningstallene.

– Hadde jeg havnet i vannet, så hadde jeg nok sunket til bunns og blitt der, sier han til TV 2.

OPERASJON: En del av hjernen til Kristian ble fjernet og fryst ned. – Hevelsen måtte gå ned, før de kunne sette den inn igjen, forteller han. Foto: Håvard Vedvik / Redningsselskapet

I dag beskriver Kristian formen som god, til tross for forholdene. Og han er fortsatt med på båttur, men han har blitt mer forsiktig.

– Jeg har blitt mye mer forsiktig rundt vann, forteller han.



– Hvordan da?



– Jeg tenker igjennom ting to ganger før jeg gjør noe. Og jeg sitter aldri på i båt med noen som har drukket, sier han til TV 2.



Når Kristian ser tilbake på hendelsen, så har han et råd til andre som skal ferdes på vannet denne sommeren.

– Aldri kombiner båt og alkohol!

– Må gjøre ord til handling

I første halvår i år mistet 37 personer livet i drukningsulykker i Norge, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk. Det er fem flere enn for samme periode i fjor.

– Så langt så må jeg si at myndighetene er treige i trekkeren.

Daglig leder i Flyte, Siv Jensen, synes den nye drukningsstatistikken er nedslående og etterlyser mer innsats og en handlingsplan fra myndighetene. Flyte er paraplyorganisasjonen til alle som jobber med drukningsforebygging.

– Vi har etterlyst en nullvisjon og tiltak for at folk skal ta klokere valg når de ferdes på, i og ved vann, sier hun.



Siv Jensen har hatt møter med både fiskeri- og havministeren og med helse- og omsorgsministeren. Og opplever at de er positive til nye forslag om hva som må gjøres, men legger til:

VIL HA HANDLING: Daglig leder i Flyte, Siv Jensen ber myndighetene ta grep. Foto: Jonas Been Henriksen

– Det hjelper ikke bare være positiv, det må også skje noe. Nå må de faktisk gjøre ord til handling. Det er snakk om menneskeliv.

Et samfunnsproblem

– Er drukningsulykker et samfunnsproblem?

– Ja. Det drukner omtrent like mange som det det dør folk i trafikken, sier Jensen.



Hun sammenligner drukningsulykker med trafikkulykker. Nå etterlyser den tidligere FrP-lederen tilsvarende tiltak for å forebygge drukninger.

– Det gledelige er at antallet som dør i trafikken har gått ned de siste 20 årene vi har hatt en nullvisjon. Vi vet at det kommer til å hjelpe også med tanke på drukningsulykker.

Hun er enig med rådet til Kristian og trekker også frem andre måter hver enkelt kan forebygge drukningsulykker.

TRISTE TALL: Siv Jensen mener drukningsulykker er et samfunnsproblem og at vi alle må ta ansvar for oss selv og andre. – Vi er ikke udødelige. Foto: Jonas Been Henriksen

– Vi må være mer bevisste på hva vi foretar oss når vi skal kose oss ved vannet. Bruk redningsvest og sikkerhetsutstyr, ikke bad alene, gjør deg kjent i området og pass på alkoholinntaket, sier Jensen.



– Hvilket tips har du til folk som skal ferdes på vannet denne sommeren?

– Gå inn på Flyte.no, der ligger vannvettreglene. Les dem, husk dem og følg dem.

Dette svarer departementet

TV 2 har sendt en rekke spørsmål til Nærings- og fiskeridepartementet, men de svarer ikke konkret på noen av dem. I en e-post svarer de følgende:

«Flere statsråder har hatt møte med Flyte, og regjeringen kjenner til deres engasjement for en nullvisjon for drukningsulykker. Det er nødvendig å forebygge drukningsulykker, og de har gode innspill som vi nå jobber med.

Ansvaret for drukningsforebygging generelt er delt mellom ulike departementer. Innenfor Nærings- og fiskeridepartementets ansvarsområde er det allerede etablert en nullvisjon for omkomne og hardt skadde på fartøy og innretninger underlagt Sjøfartsdirektoratets forvaltnings- og tilsynsansvar. Dette omfatter nærings- og fritidsfartøy, og Sjøfartsdirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide en handlingsplan.

Sammen med berørte departementer har regjeringen også igangsatt et arbeid for å vurdere en nullvisjon for all drukning. Arbeidet er på et tidlig stadium, og det er derfor for tidlig å si hva resultatet eventuelt blir. Men arbeidet har prioritet.»