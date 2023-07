Minst 200 ganger økt effekt av cellegift

LOVENDE RESULTATER: NTNU-forsker Sofie Snipstad forsker på hvordan ultralyd og nanomedisin kan bedre effekten av cellegift slik at den ikke flyter rundt i store deler av kroppen, men treffer mer målrettet. Foto: Frank Lervik / TV 2

I ti år har de holdt på. Nå nærmer de seg et oppsiktsvekkende resultat. Nanoteknologi og ultralyd i tospann kan redde liv. Så viser det seg at metoden også har en positiv bieffekt.

Nanopartiklene er så bitte, bitte små at det går tusen av dem i bredden på et hårstrå.

Men i en kreftsyk kropp kan de utføre gigantiske redningsoperasjoner.

I laboratoriene hos NTNU, SINTEF og St. Olavs hospital skjer forskning som kan styrke effekten av cellegift 200 ganger. Minst.

Nanopartikler og ultralyd er et vinnerteam

Kreftpasienter som har fått eller får cellegift vet det. Giften kan gi kvalme, hårtap og i tillegg svekke immunforsvaret. Disse bivirkningene har en forklaring.

– Når en sender cellegift inn i kroppen, vil medisinen spre seg rundt om i hele kroppen. Den sprøytes jo inn i blodet og treffer også de friske cellene. Det er dette som gir de ubehagelige bivirkningene, forteller forsker Sofie Snipstad, ved Institutt for fysikk på NTNU.



De siste ti årene har hun og flere kolleger forsket på hvordan man kan gjøre medisin mer treffsikkert. Svarene er bruk av nanopartikler og ultralyd - blant annet.

KREFTCELLER: Slik ser kreftcellene som dyrkes fram, og plasseres i forsøksmusene, ut i mikroskop. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Hvis vi tenker oss en svulst i magen for eksempel, så er det en veldig liten andel av cellegiften som havner på rett plass der den skal kurere kreftcellene. Ved hjelp av nanopartiklene får vi kapslet inn cellegiften, og sendt den dit den skal virke. Vi setter på en måte en «adresselapp» på disse ørsmå partiklene. Når de kommer dit vi ønsker de skal være, slipper de ut cellegiften på riktig plass.



Dette er likevel ikke nok.



200-gangen mer effektiv

For selv om nanopartiklene har nådd målet sitt, er ikke jobben gjort. En kreftsvulst er en masseopphopning av kreftceller. Det er ikke bare, bare for nanopartiklene å nå ut med medisinen til enhver syk celle. De møter motstand. En svulst kan være en særs tettpakket masse.

Og her kommer den andre gode nyheten: Ultralyd.

– Ultralyd er lydbølger. Samtidig som vi behandler svulsten med disse lydbølgene, sendes nanopartikler med medisin, sammen med ørsmå mikrobobler, inn i blodet. Lydbølgene vil få boblene til å vibrere og på det viset åpne opp det syke vevet, slik at medisinen kan dyttes omkring.



Forenklet sagt så gjør disse vibrasjonene blodårene mer lekk, og øker slik opptaket av medisinen i det syke området.

Forskeren tar fram et bilde som viser hvordan ultralyd avbilder kreftsvulsten, og andre bilder som gir en visuell beskjed om cellegiften har nådd det ønskede målet.

KREFT PÅ LAGER: I tanker med flytende nitrogen lagres kreftceller. Foto: Frank Lervik / TV 2

Her kan man se at disse boblene står og pulserer - bobler som er 0,003 millimeter små. De hjelper altså blodårene med å bli mer gjennomtrengelige - på denne måten kan medisinen nå ut til hele svulsten. Cellegiften - altså medisinen - gjør jobben sin mer skikkelig, ved at den treffer alle kreftcellene.

Og nå, her ved målet, kan forskeren erklære at denne behandlingen - så langt i forskningsprosessen - er 200 ganger mer effektiv enn før.

– Så her snakker vi om at dere har kommet fram til en livreddende behandling? Dersom dette er 200 ganger mer effektivt enn cellegift alene?



– Jo, det kan en kanskje si. Dersom 200 ganger mer av dosen medisin leveres til riktig adressat, ja, så er det meget mulig.



Til tross for svært lovende resultater - de er ikke helt i mål.



TREFFER BEDRE: Her ser vi at en større konsentrasjon av cellegiften treffer presis der musen har en kreftsvulst. Forskerne selv betrakter resultatene sine som oppsiktsvekkende. Foto: NTNU

Mus og mennesker

På laboratoriet på St. Olavs hospital, hvor deler av dette forskningsarbeidet pågår, bor de skapningene forskerne har brukt som forskningsobjekt på den lange veien fram mot resultatene.

– I mus ser vi at dette fungerer veldig bra for noen typer kreft, og noen dyr er helt kurert for kreften også, sier Sofie Snipstad.



En tidligere artikkel i Gemini.no fortalte at alle dyrene overlevde under disse forsøkene. Samtlige dyr ble enten helt kvitt kreftsvulsten, eller den sluttet helt å vokse. Av ni mus som ble behandlet, var seks helt kreftfrie etter behandling, mens de tre siste hadde en svært liten svulst som ikke viste tegn til å vokse.

– Men hva med mennesker, vil vi finne den samme forbedrede effekten hos pasienter?



– Nå er det startet kliniske forsøk hvor ultralyd-teknologien prøves ut i mennesker på St. Olavs hospital. En mindre gruppe pasienter med bukspyttkjertelkreft eller lever-metastaser er under behandling. De får standard cellegift, i tillegg til den eksperimentelle behandlingen med mikrobobler og ultralyd. Om et år eller to vil vi vite mer, sier forskeren.



FÅR SVAR OM ETT TIL TO ÅR: Pasienter med bukspyttkjertelkreft ved St. Olavs Hospital er nå med i prosjektet og får denne typen utprøvende behandling. Foto: Margrete Haram

Kurere hjernesykdommer?

Forskerteamet har visjoner også for den øverste delen av kroppen.

– Hjernen vår er spesielt innrettet på den måten at den har en barriere mellom blodet og hjernecellene som skal virke beskyttende. Denne «membranen» fungerer også som en barriere mot 98 prosent av alle medisiner - dette gjør det veldig vanskelig å behandle sykdommer i hjernen, sier Sofie Snipstad.



OVERFØRES TIL HJERNEN? NTNU-forsker Sofie Snipstad forsker på hvordan ultralyd og nanomedisin kan bedre effekten av cellegift, og neste steg i forskningen er nå å løfte teknologien inn i kroppens øverste del - hjernen. Foto: Frank Lervik / TV 2

Hun skisserer hvordan de kan sprøyte mikrobobler og medisin innpakket i partikler inn i blodet, og bruke ultralyden for å regelrett åpne opp barrierene i små deler av hjernen hvor det er sykdom.

Forsker-teamet fikk nylig forskningsmidler fra Helse Midt-Norge for å jobbe mer med behandling av hjernekreft.

– Nå skriver vi flere søknader for å få penger på plass til å muligvis angripe sykdommer som Parkinsons og Alzheimers sykdom.



Om forskergruppen lykkes helt ut, kan usynlige lydbølger og ørsmå partikler hjelpe mennesket med noen av våre største helseproblemer.