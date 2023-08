Ministeren møtte Ingrid (21) og Roksana (19): – «Flashback» til studietida!

Denne uka strømmer studentene tilbake til universitetene. At forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch valgte å besøke Universitetet i Tromsø, er ikke tilfeldig.

– Det var ingen tvil om at jeg måtte til Tromsø. Jeg har jo studert her, sier Sandra Borch (Sp).

TV 2 møtte den nyslåtte forsknings- og høyere utdanningsministeren mandag, da hun besøkte Universitetet i Tromsø (UiT) på åpningsarrangementet for det nye studieåret.

«Flashback»

Ministeren er selv fra Lavangen i Sør-Troms, og fullførte mastergraden i rettsvitenskap ved UiT i 2014.

Men det var ikke bare minnene om studietiden som brakte ministeren nordover på den høytidelige åpningsdagen.

– UiT er ekstremt viktig, med tanke på nordområdene og det geo- og sikkerhetspolitiske bildet her. Det var ikke tilfeldig at jeg valgte å være her i dag, sier Borch.

– Hvordan er det å komme tilbake til campus?

– Det er utrolig stas! Jeg fikk et skikkelig «flashback» til studietida. Det var kanskje en av de beste periodene i mitt liv. Det formet meg både som person og politiker, selv om det tidvis var «heavy» med alle eksamenene, sier ministeren.

IKKE TILFELDIG: – UiT er ekstremt viktig, med tanke på nordområdene og det geo- og sikkerhetspolitiske bildet. Det var ikke tilfeldig at jeg valgte å være her i dag, sier Sandra Borch. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Sjampanjekantine

Før Borch skulle holde tale på selve åpningen, ble det tid til en prat med nye jusstudenter i den såkalte «Sjampanjekantina» på det juridiske fakultetet.

– Det var artig å møte ministeren, sier Ingrid Aasberg (21) fra Brønnøysund og Roksana Zaklikiewicz (19) fra Båtsfjord.

– Hun spurte om vi hadde fått et sted å bo. Og så rådet hun oss til å delta på så mye som mulig av festene og aktivitetene nå i fadderuka.

– Å bare sørge for å bli kjent, så vi kommer godt inn i både det faglige og sosiale, sier de to.

– Det skal skje veldig mye denne uka. Jeg håper jeg orker å være med på alt, sier Zaklikiewicz, som kommer rett fra videregående.

– Det er mye nytt, og Tromsø er mye større enn Båtsfjord. Så det er mye følelser på én gang! Men det er veldig spennende, sier hun.

NYE PÅ UIT: – Det var artig å møte ministeren, sier Ingrid Aasberg (21) fra Brønnøysund og Roksana Zaklikiewicz (19) fra Båtsfjord. De ferske jusstudentene fikk en prat med forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) mandag. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Ida-Helen Edvardsen (19) fra Kabelvåg og Mathea-Eilin Barth Lakselvhaug (19) fra Leknes har gått videregående sammen i Lofoten.

Nå begynner begge på sykepleiestudiet i Tromsø.

– Det var det som føltes rett. Jeg liker å jobbe med mennesker, sier Lakselvhaug.

– Men hva med sykepleierlønningene?

– Man overlever, i det minste, sier Edvardsen, som er opptatt av at man også skal trives med yrket man har valgt.

– Det er viktigere enn lønn.

– Dessuten kan man videreutdanne seg, sier 19-åringen, som ønsker å bli enten jordmor eller helsesykepleier.

STUDIEKLARE: Ida-Helen Edvardsen (19, t.v.) fra Kabelvåg og Mathea-Eilin Barth Lakselvhaug (19) fra Leknes har gått videregående sammen i Lofoten. Nå begynner begge på sykepleierstudiet ved UiT. Foto: Karianne Laagstein / TV 2

«Eallju»

UiT-rektor Dag Rune Olsen har uttalt at forsknings- og høyere utdanningsminister Borch kommer til å ta en klar ledende rolle i å bygge Nord-Norge gjennom sitt ministermandat.

– Det er store ord, Borch?

– Absolutt. Men jeg ønsker å ta en rolle for Nord-Norge, og det er også regjeringen sin politikk. Nordområdene er viktigere enn noen gang – både med tanke på forskning, men også geo- og sikkerhetspolitisk, og med tanke på klimaendringene.

– Vi skal bidra til at UiT fortsatt skal være en viktig motor for å utdanne flere folk som skal inn i viktige jobber, både i privat og offentlig sektor. Det kommer til å bli ekstremt viktig framover, sier ministeren.

– UiTs strategi bærer navnet «Eallju». Vet du hva det betyr?

– Det er vel samisk for «arbeidsiver». Det betyr at universitetet er en viktig drivkraft i nord, sier Borch.

DRIVKRAFT: UiTs strategi bærer navnet «Eallju», som er samisk for «arbeidsiver». Bildet er fra åpningen av studieåret ved UiT mandag. I midten: Sandra Borch og rektor ved UiT Dag Rune Olsen. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

«X-faktor»

Cecilie Holt Larsson (21) fra Oslo og Janeh Mohamed (19) fra Trondheim tar begge fatt på en bachelorgrad innen europastudier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.

– Jeg har hørt mye bra om opplegget på studiet og om samholdet, det er visst lett å bli kjent med nye folk, sier Larsson.

– De har dyktige professorer og fine skolebygg. Jeg gleder meg, sier Mohamed.

– Dere skal studere Europa. Blir krigen i Ukraina et ekkelt bakteppe?

– Ja, det er klart at situasjonen gjør studiet mer aktuelt og spennende. Mer «X-faktor», sier Larsson.

– Vi kan nok både få mer kunnskap om hvorfor det blir krig, og hvordan man kan bidra til å forhindre det, sier de to.

EUROPASTUDENTER: Cecilie Holt Larsson (21, t.h.) fra Oslo og Janeh Mohamed (19) fra Trondheim tar begge fatt på en bachelorgrad innen europastudier ved NTNU i Trondheim. Foto: Frank Lervik

Gode tall

Ifølge UiT velger flere å studere ved vårt nordligste universitet enn før.

8657 søkere hadde UiT Norges arktiske universitet som førstevalg i 2023, viser tall fra Samordnet opptak, noe som er 6,7 prosent flere enn i 2022.

Den nasjonale økningen er samlet på 0,8 prosent.

Målt i antall søkere er UiT, med sine elleve studiesteder spredt utover hele Nord-Norge, dermed landets femte største institusjon innen høyere utdanning.

Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) hadde 23 981 søkere studiestedet i Trondheim som sitt førstevalg til høyere utdanning i 2023.

Det gjør at NTNU beholder sin plass som landets mest ettertraktede universitet, med en økning på 1,9 prosent fra fjoråret.