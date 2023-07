– Mine nærmeste er fritt vilt

Bjørnar Moxnes kunngjør i et Facebook-innlegg at han trekker seg som partileder for rødt.

– Det har vært en utrolig fin reise gjennom 11 år, og det vil jeg si mer om, men først til sommerens store sak: Jeg tok de solbrillene fra butikken på Gardermoen. Jeg gjorde en stor feil, og jeg gjorde det mye verre med måten jeg håndterte det videre. Det er jeg skikkelig lei meg for, og det vil jeg si unnskyld for, skriver han.

Moxnes skriver at det er to grunner til at han velger å trekker seg.

– For det første ønsker jeg ikke at mine feil skal gå ut over mine nærmeste. Én ting er at jeg får høre det, noe helt annet er at dette går ut over de jeg er aller mest glad i. Det er jeg som har ansvaret for at jeg tok solbrillene, ingen andre. Men denne sommeren er mine nærmeste fritt vilt i sosiale medier og i det offentlige rom. Sånt gjør inntrykk, skriver han.

– Jeg ønsker også å gjøre det jeg kan for at medlemmer og tillitsvalgte landet rundt skal få snakke om politikk.

STJAL: Videoovervåking fra en taxfree-butikk på Gardermoen hvor Rødt-politiker Bjørnar Moxnes tar med seg et par med solbriller. Foto: Politiet

Tatt for tyveri

Moxnes ble sykmeldt 3. juli, tre dager etter at det ble kjent at han var tatt for tyveri av et par Hugo Boss-solbriller til en verdi av 1199 kroner på Gardermoen. Saken ble kjent gjennom en artikkel i Romerikes Blad 30. juni.

Tyveriet fant sted 16. juni i år da Moxnes var på en privat reise. Han fortalte selv at han glemte at han hadde brillene med seg ut av butikken, mens politiet på sin side mente at han hadde stjålet brillene med vilje. Politikeren godtok i etterkant et forelegg på 3000 kroner.

Støtte i partiet

På en pressekonferanse dagen etter oppslaget i Romerikes Blad beskrev Moxnes hendelsen som pinlig, og han beklaget. Han fikk samtidig støtte fra flere profiler i partiet.

Han har i etterkant også endret forklaringen sin om hva som skjedde i butikken på flyplassen flere ganger.

Samme dag som Moxnes ble sykmeldt, kalte partiet inn til et ekstraordinært landsstyremøte. Midlertidig partileder Martinussen møtte pressen etter møtet og sa da at Moxnes hadde partiets fulle tillit.