Mindreårige gutter anmeldt for å dele nakenbilder på Reddit

I august kunne TV 2 fortelle at politiet nå er på diskusjonsforumet Reddit. Ikke for å være noe «meme-politi», men for å ta tak i ulovlig deling av nakenbilder.

Denne uken har de aksjonsuke, hvor de jobber målrettet mot spredning av nakenbilder på Reddit.

– Vi har rapportert inn flere grupper der det deles ulovlig innhold, og har i løpet av uken fått stengt ned de seks største «subreddits», eller gruppene, som vi har sett.

Det sier politiførstebetjent Trine Birgitte Grøttheim. Hun mener dette er en stor fremgang.

AKSJONSUKE: Her jobber politiførstebetjent Trine Birgitte Grøttheim sammen med kolleger med tilstedeværelse på Reddit. Foto: Kripos

Etterlyser nakenbilder

Den siste tiden har flere jenter delt bekymring med hverandre i en lukket Facebook-gruppe med flere tusen medlemmer.

De skriver at det har blitt etterlyst nakenbilder av navngitte personer i et forum på Reddit.

En av dem som har opplevd dette er Enya Iversen Wick (19). Les historien hennes her.

Anmelder enkeltpersoner

Politiet har også anmeldt flere av dem som har delt nakenbilder på plattformen.

– Vi ønsker ikke gå ut med hvor mange anmeldelser vi har hatt ut, av hensyn til prosessen. Men det er snakk om unge gutter, flere av dem er under 18 år, sier Grøttheim.

Hun sier de mest sannsynlig vil opprette flere anmeldelser.

Forstår ikke konsekvensene

Hovedfokuset er likevel ikke å straffeforfølge, men å drive opplysningsarbeid på plattformen.

– Mange unge gutter som deler vet ikke at det er straffbart og forstår ikke hvilken belastning det kan være for de som har fått bildene sine spredd, sier Grøttheim.

Fortsetter å anmelde

– Vil ikke slike «subreddits» bare dukke opp igjen når aksjonsuken deres er ferdig?

– Vi er helt åpen på at nakenbildedeling ikke vil stoppe fordi vi har økt fokus på det. Det vil dukke opp nye grupper, det har vi allerede sett eksempler på. Likevel ser vi at opplysningsarbeidet vi gjør også blir spredd internt i gruppen på Reddit, sier Grøttheim.

Hun legger til at de vil fortsette å rapportere og be Reddit om å stenge grupper da de er avhengig av tjenestetilbyderne i denne kampen.

– På grunn av omfanget av denne problematikken, tar politiet dette særdeles på alvor. Vi vil aldri få slutt på fremveksten av nye grupper, men vi vil være til stede og fortsette å rapportere.

Regelmessige tiltak

En talsperson for Reddit sier de tar problematikken rundt intime bilder høyst på alvor.

– Retningslinjene våre for hele nettstedet forbyr all deling uten samtykke av intime eller seksuelt eksplisitte medier, inkludert avbildninger som er forfalsket.

Videre legger de til at de stadig gjør tiltak for å fjerne slikt innhold på plattformen sin.

– Som dokumentert i vår årlige åpenhetsrapport, iverksetter sikkerhetsteamene våre regelmessig tiltak mot grupper og brukere med denne oppførselen, inkludert fjerning av grupper som unngår et forbud.