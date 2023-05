Mindreårig mistenkt for å ha helt varmt vann over femåring

CAMPING: Det var her ved Grindafjord Feriesenter i Tysvær at hendelsen skjedde. Foto: Svein Morten Hagen / TV 2

– Det var helt grusomt, sier Aina Corinne Opedal på telefon til TV 2 fra Haukeland universitetssjukehus.

Her har hennes fem år gamle datter vært innlagt siden søndag, etter at hun fikk helt varmt vann over seg av et annet barn mens de lekte på Grindafjord Feriesenter i Tysvær kommune.

– Det begynte å boble i huden hennes med en gang. Jeg kommer aldri til å glemme skrikene hennes, sier Opedal.



Andregrads forbrenning

Familien fra Bømlo var på sin faste campingplass i Tysvær, som ligger en time unna, da hendelsen skjedde.

Mens de lekte med vann ved sanitæranlegget, fylte et eldre barn varmt vann fra springen i en bøtte og helte det over datteren. Et annet barn filmet hendelsen.

– Vi hørte skriket med en gang. Hun var bare 20 meter unna, og mannen min brukte bare sekunder på å få av henne klærne og inn i dusjen. Der sto vi til ambulansen kom, sier hun.



Hendelsen resulterte i at femåringen fikk andregrads forbrenning på ni prosent av kroppen, og måtte barbere bort halvparten av håret sitt, ifølge moren.

Oppretter straffesak

SAK: Politiadvokat Silje Gudmestad Jansen i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Svein Morten Hagen / TV 2

– Dette er en tragisk sak der barn er involvert. Den er såpass alvorlig at vi har opprettet en straffesak, sier politiadvokat Silje Gudmestad Jansen.

Politiet har sikra videoen av hendelsen. Den mistenkte personen er også mindreårig og vil derfor ikke bli straffeforfulgt.

– Vi har ikke avhørt mistenkte, men vi har hatt samtale med vedkommende. Politiet er ikke kjent med at det er noe relasjon mellom de to, sier Jansen til TV 2.

Hun forteller at politiet enda etterforsker saken. Derfor kan de enda ikke si noe om motivet.

Camping-eier: – Trist

Veronika Digernes er daglig leder ved Grindafjord camping, og sto i resepsjonen da ulykken skjedde.

TILSTEDE: Daglig leder Veronika Digernes ved Grindafjord feriesenter. Foto: Svein Morten Hagen / TV 2

– En ansatt kom springende inn og sa at ambulansen og politiet var på vei. Da jeg kom i kontakt med barnet og foreldrene, var de allerede i dusjrommet, sier Digernes.

Hun sier de som var tilstede fortalte henne at ungene skal ha drevet med en vannlek før ulykken skjedde.

– Vi går ut ifra at dette var et uhell, men jeg tør ikke spekulere i årsaken til det som har hendt. Dette er trist, alvorlig og synd for begge parter, og nå er saken under etterforskning, sier Digernes.

Hun reagerer på at flere av de voksne som var tilstede ikke grep inn og stoppet «herjingen» rundt toalett-fasilitetene.

– Hadde jeg vært tilstede så hadde vi stoppet hele vannleken tidligere, sier hun.

– Hun er tapper



Foreldrene har måttet bytte på å være med datteren på Haukeland siden hun ble lagt inn søndag.

– Det går greit etter forholdene, men jeg måtte reise hjem fordi det ikke er plass til begge foreldrene, for så å komme tilbake, sier Opedal.



Det er fortsatt uklart hvor alvorlige følger datteren vil få av brannskadene.

– Vi vet ikke så mye før det har gått en uke. Da skal hun ta av bandasjen, og da ser vi hvordan det ser ut. Hun er tapper, heldigvis.

Faren Leif Opedal roser de som var tilstede og hjalp til.

– Vi ønsker å takke de som var var plassen og hjalp oss under hendelsen. Eierne av campingplassen fortjener også en stor takk, sier han.

Også han er optimistisk på vegne av datteren.

– Det går greit i dag. Hun er kjempeflink. Det er noe av det verste som kan skje med oss foreldre når barna våre har det vondt.