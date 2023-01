Mindre koronasmitte: – Vi håper at 2023 blir et bedre år

Tallene fra Folkehelseinstituttet viser en nedadgående trend i koronasmitte i Norge. Det kan bety mye for sykehusene fremover, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

POSITIVT: At færre blir smittet med korona, vil man merke på sykehusene, mener assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Flere sykehus i landet har hevet beredskapen til henholdsvis grønt og gult nivå på grunn av økt trykk og en økning i luftveisinfeksjoner.

Nordlandssykehuset er et av sykehusene som fortsatt har gul beredskap på grunn av fulle sengeposter og fullt akuttmottak.

Trolig over koronabølgen

Ifølge Folkehelseinstituttets ukesrapport publisert torsdag denne uken, er vi trolig over toppen av covid-19-bølgen. Det er gode nyheter for sykehusene, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

– Det har mye å si, for i løpet av jula har det vært innlagt nesten 2000 personer med luftveisinfeksjoner. Korona har utgjort omtrent 800 av de pasientene.

Nedadgående koronasmitte betyr også at færre ansatte i helsevesenet blir syke, og at det totalt sett blir mindre pasienter.

Den assisterende helsedirektøren sier det nå er omtrent like mange innlagt med influensa, som med korona. Slik det ser ut nå, er det influensabølgen det er knyttet størst usikkerhet til.

– Håper 2023 blir et bedre år

Ifølge ukesrapporten til FHI har influensatallene gått litt ned etter jul. Nakstad tror det kan skyldes at folk har truffet færre folk i høytiden enn hva de ville gjort i hverdagene.

– Derfor er det mulig at influensatallene vil stige litt inn i januar og februar, men det kan også hende vi er litt over toppen og at det går litt saktere enn med korona, sier han.

Ifølge Nakstad må man belage seg på flere «småbølger» med koronasmitte fremover, men han tror ikke de vil gi like mange innleggelser.

– Vi håper at 2023 blir et bedre år i så måte.