Mina og Mille fikk ikke forsvarlig helsehjelp

Onsdag presenterer statsforvalter i Vestland, Liv Signe Navarsete, rapporten som oppsummerer behandlingen Mina og Mille Hjalmarsen fikk av hjelpeapparatet før de døde.

– Statsforvalteren har i tilsynssaken avdekket mangler i felles faglig forståelse, samarbeid og koordinering i oppfølgingen av tvillingene Mina og Mille, heter det i rapporten.



Det var Statsforvalteren i Oslo og Akershus som startet granskningen, men de erklærte seg inhabile etter at TV 2 avdekket at de selv hadde avvist klager fra moren på mangelfull helsehjelp.

I OSLO: Jentenes foreldre, Kirsti Skogsholm og Kim André Hjalmarsen er på plass i Oslo for å følge fremleggelsen av rapporten. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Konkluderer med lovbrudd

I rapporten konkluderer Statsforvalteren med at psykiatrien på Sykehuset Østfold har brutt kravene til forsvarlig virksomhet. Helsehjelpen de to jentene fikk er dermed på et nivå som er så lavt at det utgjør et lovbrudd.

Det har tatt for lang tid før de har blitt kartlagt, og behandlingen har ikke vært tilpasset deres behov. Videre mener Statsforvalteren at det ikke har vært nødvendig kontinuitet i jentenes behandling.

– Dette var ikke til Mina og Mille sitt beste, skriver de i sin konklusjon.

Også Indre Østfold kommunes helse- og omsorgtjenester blir kritisert for å ikke ha gitt jentene forsvarlige tjenester. Verken jentene eller familien deres har gått tilpasset hjelp innenfor rimelig tid.



Statsforvalteren har ikke slått fast lovbrudd i barnevernstjenesten sitt arbeid, Fossumkollektivet sitt arbeid eller tilbudet jentene fikk av Syukehuset Innlandet HF.

Sykehuset beklager

Sykehuset Østfold får kraftig kritikk av Statsforvalteren. Onsdag beklager de.

– Vi klarte ikke å gi Mina og Mille et godt nok tilbud. Det er vi lei oss for, sier Andreas Joner, klinikksjef i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.



Statsforvalteren slår blant annet fast at det tok lang tid før jentene ble kartlagt for annen problematikk, og at de fikk ikke nødvendig kontinuitet og tilrettelegging i oppfølging av sine helsevansker.

– Dette er en forferdelig trist sak og vi føler særlig med foreldrene til Mina og Mille som har opplevd det som må være det verste man kan oppleve som foreldre. Vi beklager at tilbudet til jentene ikke har vært godt nok, sier Joner.



Døde av overdose

De 16 år gamle tvillingene ble funnet døde i en leilighet i Spydeberg 8. januar i fjor etter å ha rømt fra en barnevernsinstitusjon.

Jentene døde trolig av en overdose. To menn er siktet i saken. Den ene er siktet for uaktsomt drap og den andre for å ha solgt narkotika til tvillingsøstrene.

Dødsfallene sjokkerte en hel nasjon. Bare få dager senere fortalte foreldrene til TV 2 hvordan jentene hadde blitt kasteballer mellom barnevernsinstitusjoner og manglende helsehjelp i psykiatrien.