Statsminister Jonas Gahr Støre nekter å kalle situasjonen i Arbeiderpartiet for en krise, men erkjenner at situasjonen går utover stoltheten.

Fredag ettermiddag var Jonas Gahr Støre gjest i TV 2-programmet «Ærlig talt» som ble spilt inn på landsmøte.

– Feil fokus

De siste åtte månedene har Arbeiderpartiet hatt målinger på under 20 prosent. Likevel vil ikke partilederen kalle situasjonen for en krise fordi han mener det sender et feil signal.

– Det er ikke dekkende for det Arbeiderpartiet står i. Det er mulighetene vi skal gripe, og hvis vi blir sittende å snakke om at vi er i krise når folk sitter og ikke får til å betale regningene sine en gang, så er det feil fokus, sier Støre.

– Det er ikke bare stoltheten som gjør at du ikke vil bruke de ordene?

– Min stolthet blir utfordret av at vi er på under 20 prosent. Det kan jeg fortelle deg. Men det er ikke min stolthet det handler om. Det er livene der ute, svarer partilederen.

– Ville gjort det igjen

En annen hendelse som har vært mye diskutert den siste tiden er telefonsamtalen med ordfører i Tana kommune, Helga Pedersen.

Støre har fått kritikk etter at han lørdag kveld ringte Helga Pedersen for å avklare om hun ville stille som kandidat som partisekretær i Arbeiderpartiet.



Dette ble kjent etter at kilder lekket denne samtalen til media.

– Hva forsøkt de som lekker informasjonen å oppnå? Var det for å skade deg?

– Jeg opplever ikke at folk vil skade meg.

Statsministerkandidat 2025

Støre sier videre at han tror at de som ble skuffet over at Pedersen trakk seg reagerte ved å lage mye oppmerksomhet.

– Er det ingenting du ville gjort annerledes når du så at det ble så mye styr?

– Jeg ville gjort det igjen. Jeg mener det er riktig og jeg mener det er mitt ansvar inn i en landsmøteuke når det var uklart om det vil bli stilt benkeforslag mot noen i partiledelsen. Det mener jeg en partileder må ha oversikt over, svare Støre.

