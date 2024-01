Mímir raser mot Posten: – Frekt

Tidligere i januar dukket det opp rundt 10.000 brev i postkassene i noen utvalgte hjem i Stavanger-området.

I brevet var det en oppfordring og et tips fra Posten om å fjerne «nei takk, til uadressert reklame»-klistremerket.

Det gjorde Rødt-politiker Mímir Kristjánsson irritert.

– Det er dumt at Posten nærmest prostituerer seg, sier Kristjánsson.

Dette er så absurd! Det statseide Posten sender ut brosjyrer og ber folk ta bort ‘Nei takk’-lappene sine. Og de gjør det under påskudd av å hjelpe i trange tider!



Kjøpepress er dårlig både for folk med dårlig råd og for miljøet. Og Posten skal gå med posten, ikke med overskudd. pic.twitter.com/d7mk51YvuK — Mímir Kristjánsson (@mimirk) January 24, 2024

– Bidrar til kjøpepress

Da Kristjánsson leste saken som først ble omtalt i Stavanger Aftenblad, reagerte han med en gang.

– Jeg tenker at det er absurd at et av statens selskaper skal presse reklame på folk og bidra til kjøpepress. Det har de ikke noe med, forteller han.

Kristjánsson peker på tre grunner til at Postens prosjekt ikke faller i smak hos han:

– For det første er dette ikke bra for verken klima eller miljø. Det er vel så viktig at forbruket hos oss må ned, og da hjelper det ikke at staten forer oss med kjøpepress.

For det andre mener Kristjánsson at dette ikke er riktig metode å tilnærme seg folk med dårlig råd.

– Det er frekt å skylle dette på folk med dårlig økonomi. Posten sier de gjorde dette for å hjelpe, men dette har ikke folk noe godt av. Dette er bare lureri.

GRUNNLEGGENDE FEIL: Mímir Kristjánsson mener det er grunnleggende feil at Posten, som finansieres av skattebetalerne, skal gjøre slikt. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Synes det er trist

Det siste argumentet handler om at Kristjánsson synes synd på Posten.

– Jeg synes det er trist på Postens vegne. Jeg har medfølelse for dårlige økonomiske tider, men dette er ikke måten å skaffe seg inntekter på, sier han og legger til.

– Posten skal være infrastruktur, ikke butikk, avslutter Rødt-politikeren.

Kenneth Pettersen er pressesjef i Posten og forteller til TV 2 at dette var en avgrenset test i Stavanger, Sandnes, Sola og Klepp.

– Bakgrunnen var at det er mange eldre som ikke er digitale og dermed ikke får med seg tilbudene som andre finner på internett. I disse dyrtider så er det mange eldre som vil ha glede av tilbud på papir, forteller Pettersen.

PRESSESJEF: Pressesjef i Posten Kenneth Pettersen opplyser at de har mottatt flere tilbakemeldinger på testen. Foto: Posten

I etterkant av testen har Posten fått flere tilbakemeldinger.

– De tilbakemeldingene som har kommet har vært tydelige. De har vi hørt på, og bestemt at vi ikke kommer til å videreføre prosjektet.

På spørsmål om brevet er en form for reklame i seg selv svarer Pettersen at det ikke er det, men heller informasjon om at det er mulig å fjerne «nei takk til reklame»-klistremerket.

– Mìmir sa at han synes det er trist at posten som er statlig finansiert må gjøre dette for å tjene penger, hva tenker dere om det?

– Jeg har ikke noe behov for å kommentere det utover at bakgrunnen for denne avgrensede testen var at spesielt eldre skulle få sjansen til å få tilbudsaviser.