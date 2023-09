Mímir Kristjánsson med hvit måned etter valget

Stortingsrepresentant fra Rødt, Mímir Kristjánsson, har hatt en lang og intensiv valgkamp.

Nå har han hoppet på vannvogna – i hvert fall for den neste måneden.

– Jeg har brent lyset i begge ender de siste ukene, og trenger å slappe av og komme meg litt. Jeg har derfor bestemt for meg å ha en hvit måned, sier Kristjánsson til TV 2.

Han skrev først om prosjektet sitt på Facebook.

ØL: Mímir Kristjánsson sier som regel ja takk til en pils. I valgkampen har det blitt litt for ofte. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB.

Sliter med å si nei

– Det tar på å være kar. I valgkampen har det vært mye reising og mye drikking, sier han.



Rødt-profilen forteller at han er dårlig på å si nei til en fest – eller en øl – hvis sjansen byr seg.

– Politikere blir invitert på enormt mye drikking, kveldsmøter, og debatter på pub. Hvis du er glad i øl, som jeg er, baller det på seg, sier han.

LIVETS GLADE GUTTER: Mímir Kristjánsson deltok under valgkampen i TV 2-programmet «Valgkveld». Der ble det riktignok kun servert kaffe og vann. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I valgkampen har det blitt mer alkohol enn vanlig.

Kristjánsson mener likevel det kun er han som er ansvarlig for det høye alkoholinntaket.

– Jeg kan ikke skylde på andre enn meg selv, sier han.

– Ligner ikke grisen

Kristjánsson er en ølhund, og det er både mengden alkohol og kalorier som er årsaken til at han nå tar en pause.



Ifølge Helsedirektoratet er det rundt 130 kalorier i en enhet med øl (0,33 L).

Kristjánsson vil ned i vekt.



– Jeg er så jævlig feit nå. Jeg kunne sagt jeg ikke ligner grisen, men det er akkurat det jeg gjør, sier han.

Han har bedt venner, kjente og andre om ikke å lure han ut på en øl den neste måneden.

– Jeg vil veldig gjerne unngå fristelsene, så ikke inviter meg på fest, er stortingsrepresentantens tydelige beskjed.

– Kan bryte ned stigma

Eli Marie Stavlund, kommunikasjonssjef i organisasjonen Avogtil, applauderer Kristjánsson for grepet.

– Dette heier vi skikkelig på. Det er bra at han er så åpen og ærlig om dette, sier hun.

Stavlund forteller at det er lettere å komme inn i et dårlig mønster når man har drukket mye over tid.



– Da er det lettere å få et alkoholproblem. Og alkohol øker risikoen for 200 sykdommer, sier hun.

GLAD: Eli Marie Stavlund i organisasjonen Av-og-til er glad for budkapet fra Kristjánsson. Foto: Av-og-til.

Hun tror stortingsrepresentanten kan sende en god signaleffekt med å stå fram på denne måten.

– Jeg tror dette kan være med på å bryte ned stigma rundt alkohol og alkoholproblemer. Flere tenker kanskje at de kan gjøre det samme, sier Stavlund.

Oppfordrer flere

Hun oppfordrer flere til å ta seg en hvit måned, nå vi er helt ferdige med sommeren.

– Etter en lang sommer kan en del ha godt av å tenke gjennom egne vaner. Man får høyere alkoholtoleranse når man drikker mye over tid, sier hun.



FEST: Rødtpolitiker Mímir Kristjánsson liker å gå på fest, og i fjor deltok han på stortingsmiddagen på Slottet. Her sammen med kjæreste og partifelle Sofie Marhaug. Foto: Håkon Mosvold Larsen/TV 2.

– Og veldig mange opplever at de drikker mindre etter en hvit måned, legger hun til.



Kristjánsson har hatt hvit måned flere ganger før, og ønsker flere velkommen til å gjøre det samme – også andre politikere.



– Stort sett gjør jeg dette i januar, men i år var det behov for en hvit måned på høsten også, sier han.