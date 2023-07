Mímir Kristjánsson: – Flaut og utrolig dumt

– Nei, hva skal man egentlig si?

Slik innleder stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R) et innlegg på facebook lørdag morgen i kjølvannet av det ble kjent at partileder Bjørnar Moxnes hadde stjålet et par solbriller på Oslo lufthavn.

– Det Bjørnar har gjort er både flaut og utrolig dumt. Det er også ulovlig. Heldigvis har han blitt oppdaget og fått sin straff slik som alle andre. Den boten må han selvfølgelig også betale som alle andre. Det skulle bare mangle, skriver Mimir.

Kristjánsson skriver likevel at han stoler på partilederens forklaring.

–Innsatsen han har gjort for Rødt i en årrekke forsvinner ikke på grunn av en times dumskap på Gardermoen.

– Utrolig pinlig

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R) sier også at hun fremdeles har tillit til partileder Bjørnar Moxnes etter solbrilletyveriet på Gardermoen.

– Det er utrolig pinlig, dumt og først og fremst ulovlig å la være å betale for seg. Bjørnar Moxnes har også – helt rettmessig – blitt straffet for dette. Det skulle bare mangle, skrive er hun i et innlegg på Facebook.

– Men saken får ikke konsekvenser for min tillit til Bjørnar som politiker. Jeg stoler på at det han sier er sant, at han har vært distré og handlet i panikk.

Mener Bjørnar har ryddet opp

Partisekretær Reidar Strisland skriver at han måtte ha en pute tilgjengelig da han leste statusen til Moxnes i går kveld.

– Men jeg er glad han nå har fortalt hele historien, og det er bra han har gjort opp for seg. Vi må ha rom for menneskelige feil, og dette er først og fremst veldig pinlig for hans selv, skriver han.

– Nå har heldigvis Bjørnar ryddet opp, og jeg er klar for å se framover, legger han til.

Partisekretæren skriver at han fremdeles har full tillit til Moxnes som leder i Rødt.

– Nå skal vi inn i en viktig valgkamp, der Rødt skal fortsette kampen mot Forskjells-Norge og sikre røde flertall som motorer for forandring fra nord til sør. Det skal vi gjøre med Bjørnar Moxnes i spissen, skriver han.