Millionutbetaling fortsetter til bedragerianmeldt

For to år siden ble institusjonen anmeldt for millionbedrageri. Mens etterforskningen pågår, betaler staten ut millioner til samme institusjon.

ANMELDT: Institusjonen på denne gården er anmeldt for misbruk av statlige midler. Likevel får de utbetalt flere millioner fra staten hvert år. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hvert år betaler staten ut over 100 millioner til institusjonene som ivaretar 18 farlige forvaringsdømte som er prøveløslatt rundt omkring i landet.

En av institusjonene er en gård i Østfold.

Her soner forvaringsdømte, psykisk utviklingshemmede «Lars» (64).

Det har han har gjort i 27 år.

Fordi 64-åringen har et «svært lavt evnenivå», og en mental alder som en femåring, er det behov for ansatte som passer på han døgnet rundt.

ENMANNSFENGSEL: Psykisk utviklingshemmede «Lars» (64) har sonet på denne gården i 27 år. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Et slikt strengt vakthold koster. Årlig har institusjonen i Østfold, Samfunnsintegrering AS, fått utbetalt mellom fire og seks millioner kroner av kommunen, for å passe på «Lars».

Kommunen har deretter fått tilbake pengene fra Kriminalomsorgen, som administrerer ordningen.

Da økonomisjef Ståle Ruud, i daværende Spydeberg kommune, høsten 2019 gikk gjennom regnskapene til institusjonen, fikk han ikke tallene til å stemme.

Han fant ut at det ikke var samsvar mellom institusjonens forbrukte ressurser og fakturerte beløp.

Ruuds analyser viste at institusjonen hadde skrudd opp døgnprisen ganske betydelig. Økonomisjefen fikk heller ikke summene som institusjonen oppga at de brukte på «Lars» til å stemme med det offentlige regnskapet.

Bare i 2018 skal det ha vært et avvik på 2,7 millioner kroner, ifølge økonomisjefen.

Historisk anmeldelse

Kommunen innrapporterte det økonomiske avviket til Kriminalomsorgen, men fikk likevel beskjed om å fortsette utbetalingen til institusjonen.

– Jeg har ikke flere opplysninger å komme med. Politiet må få lov til å etterforske saken ferdig. Vi har sagt opp avtalen med Samfunnsintegrering og er ikke part i saken lenger, sier økonomisjef Ståle Ruud i Indre Østfold kommune.

Først høsten 2020 reagerte Kriminalomsorgen.

For første gang i historien gikk Kriminalomsorgen da til anmeldelse av en institusjon som er underlagt dem.

Sammen med kommunen anmeldte Kriminalomsorgen denne institusjonen for millionmisbruk av statlige midler.

INSTITUSJONSGÅRD: Hvert år utbetaler staten flere millioner til denne institusjonen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Regiondirektør Torill Holsvik Høyem for Kriminalomsorgen region Nord bekrefter anmeldelsen.

– Anmeldelsen knytter seg til mistanke om misbruk av statlige midler, sier Holsvik Høyem til TV 2.

Uforstående til anmeldelsen

Daglig leder og eier av institusjonen, Kjetil Holteberg, sier til TV 2 at han ikke skjønner noe av anmeldelsen mot institusjonen hans.

Han stilte seg også uforstående til dette da TV 2 først omtalte anmeldelsen, i 2021.

– Jeg kan ikke skjønne at jeg har gjort noe galt. Det var kommunen som søkte kriminalomsorgen om jeg kunne sette opp døgnprisen, fordi tiltaket krevde mer ressurser. Jeg fikk positivt svar tilbake og fakturerte deretter, sier Holteberg til TV 2.

ANMELDT: Kjetil Holteberg skjønner ikke noe av anmeldelsen mot institusjonen han driver. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Holteberg sier han synes det er svært ubehagelig å være under politietterforskning.

– Jeg ligger ikke våken om natta, men situasjonen er ikke trivelig. Hva er det jeg har gjort som er ulovlig? Det skal bli greit å få avklart dette, sier Holteberg.

Kriminalomsorgen ønsker ikke å kommentere Holtebergs uttalelser.

– Vi ønsker ikke å kommentere denne saken per nå, av hensyn til den pågående etterforskningen.

Forpliktet til å betale

Til tross for at institusjonen, som mottar flere millioner årlig fra Justisdepartementet, er anmeldt for misbruk av statlige midler, er ikke utbetalingene stanset mens saken etterforskes.

Nå, to år etter institusjonen ble anmeldt, fortsetter staten millionutbetalingene.

Årsaken ligger i dommen til «Lars». TV 2 har tidligere omtalt at «Lars» sitter på en straff han aldri skulle hatt.

Vilkårene i dommen fra Heggen og Frøland tingrett fra 2016 er at «Lars» skal bo på denne institusjonen i Østfold.

SONER: «Lars» soner en straff han aldri skulle hatt, da han ikke er strafferettslig tilregnelig. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Kriminalomsorgen tok saken til retten, i et forsøk på å flytte 64-åringen, men fikk ikke medhold.

Kriminalomsorgen opplyser at de dermed er forpliktet til å fortsette utbetalingene.

– Kriminalomsorgen må forholde seg til vilkår som er fastsatt i den enkelte dom, og til gjensidig bindende avtaler i hver sak. I den anledning er kriminalomsorgen forpliktet til å refundere utgiftene som påløper i tiltakene, sier avdelingsdirektør Paal Espen Hambre for kommunikasjon og samfunnskontakt i Kriminalomsorgsdirektoratet til TV 2.

MÅ BETALE: Kommunikasjonsdirektør Paal Espen Hambre i KDI sier at kriminalomsorgen er forpliktet til å fortsette utbetalingene til institusjonen som er anmeldt. Foto: KDI

– Hva tenker dere om at Kriminalomsorgen er forpliktet til å refundere utgiftene som påløper i tiltaket, mens tiltaket etterforskes for misbruk av statlige midler i millionklassen?

– Kriminalomsorgen har i sin anmeldelse redegjort for sitt syn på saken, og er fornøyd med at statsadvokaten har bedt politiet gjenoppta etterforskningen. I mellomtiden forholder vi oss til de vilkår som er fastsatt ved dom, samt til de gjensidig bindende avtaler som gjelder. Vi avventer utfallet av politiets etterforskning, og har frem til da ingen ytterligere kommentarer til prosessen, sier avdelingsdirektør Hambre.

Etterforskes fortsatt

Mens millionene fortsatt utbetales, blir saken stadig etterforsket.

Anmeldelsen mot institusjonen ble først henlagt. Henleggelsen ble påklaget av statsadvokaten, som returnerte saken til politiet for videre etterforskning.

Politiadvokat Jørn Johannessen Lyche i Øst politidistrikt, som er påtaleansvarlig i saken, opplyste nylig til TV 2 at de fortsatt etterforsker saken.

– Saken er fortsatt under etterforskning. Jeg vil anslå at den er ferdig etterforsket i løpet av 2023, sier Johannessen Lyche.