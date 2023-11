Milliardkonflikt på pause – tog på skinner igjen

Ikke alt har gått på skinner etter at Regjeringen tidligere i år annonserte innkjøp av 17 langdistansetog for åtte milliarder kroner.

De nye togene har vist seg å gi svært begrensede bevegelsesmuligheter for rullestolbrukere. Togene var også designet slik at rullestolbrukere var utestengt fra lekerom, komfort- og reclainervogner.

– Vi er ført bak lyset, fortalte funksjonshemmede til TV 2.



Etter en rekke TV 2 saker hvor Norges Handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon sammen fremmet massiv kritikk mot togvalget, valgte regjeringen på sensommeren å sette foten ned.

– Tatt på alvor

– De nye togene vil være tilgjengelige for alle reisende og vil gi et bedre togtilbud enn togene vi bruker i dag. Årsaken er at vi har tatt kritikken fra Norsk Handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon på alvor, understreker samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap.)

I RUTE: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er godt forbøyd med utviklingen og sier at han jobber hardt for såkalt universell utforming av togene. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Regjeringen ga Jernbanedirektoratet og Norske tog, i samarbeid med togprodusenten Stadler, i oppdrag å sikre funksjonshemmede tilgang til en større del av toget.

– Rullestolbrukere vil nå få mulighet til å fritt bevege seg mellom to vogner, som ikke var mulig tidligere. De vil også ha tilgang til familievognen, sovekupe og bistro. Vi får flere rullestolheiser og ett nytt handikaptoalett, forklarer Nygård.

– Klar forbedring



– Dette er en helt klar en forbedring i forhold til det som ble lansert i vår, fastslår Magnhild Sørbotten, nestleder i Norges Handikapforbund.

Hun er fornøyd med at rullestolbrukere nå har tilgang til større deler av toget.

– Ikke minst familievogner med lekevogn, og en ekstra inngang for rullestolbrukere, sier Sørbotten.

FREMTIDENS FJERNTOG: Norge bruker milliarder på nye fjerntog som møter massiv motstand fra funksjonshemmede. Foto: Stadler

– Er kampen over i denne omgang?

– Dette er en god start på prosessen, og et klart og positivt signal om at handlingsrommet nok har vært større enn man trodde. Vi håper Norske tog og Stadler fortsetter med den gode togutviklingen.

Har forventning

Sørbotten er derimot ikke fornøyd med at rullestolbrukere fremdeles må bruke heis for å komme om bord. Og det er heller ikke mulig å komme seg gjennom hele toget i rullestol.



– Vi har klare forventninger om at man har et betydelig bedre tilgjengelighetsnivå på de resterende togene som skal kjøpes, sier Sørbotten.

FRA RASENDE TIL BLID: Magnhild Sørbotten, nestleder i Norges Handikapforbund, møtte tidligere i år opp i Samferdselsdepartementet for å diskutere det omstridte togkjøpet. Foto: Sveinung Skjong-Arnestad/FFO

TV 2 ber Nygård svare på forventningene fra Sørbotten.

– I den videre dialogen med togleverandøren ønsker vi å få til så gode løsninger som mulig. Alle skal ha muligheter til å gjøre nytte av kollektivtilbudene, understreker Nygård.

Helt konkret mangler togene trinnløs innstigning fra plattformene, slik at landets 50.000 rullestolbrukere må løftes om bord ved hjelp av heis – og være avhengig av assistanse.



Nygård sier at problemet er høydeforskjell på plattformene og at det er krevende å få løst dette på kort tid.

– Det er ikke rett som Nygård sier, at det er varierende perronghøyde som er grunnen til at man ikke kan ha trinnfri atkomst. Det er variasjon i perronghøyde, men Norge har bestemt at 76 cm skal være standard perronghøyde og Bane NOR planlegger for at stadig flere stasjoner skal få det, sier Sørbotten.

De nye fjerntogene har 120 cm gulvhøyde og trappetrinn inn, det er primært det som skaper problem for trinnfri adkomst, mener Sørbotten.

– Viktig og riktig

– Vi er veldig glad for at både opposisjonen og samferdselsministeren har lyttet til tilbakemeldingen og engasjert seg i saken, sier generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad.



FORNØYD - SÅ LANGT: – Neste kapittel blir å se på en styrking av lovverket så vi slipper slike kamper i fremtiden, sier generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad. Foto: Erik Edland / TV2

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) har tidligere reagert kraftig på det omstridte kjøpet av fjerntogene. Med sine 365.000 medlemmer i ryggen gikk FFO hardt ut mot regjeringen.

– Endringene på de de første 17 togene, er både viktig og helt riktig, påpeker Elvestad overfor TV 2.

Når det skal kjøpes flere tog i fremtiden forventer FFO et mye tettere samarbeid.

NYE TOG: Illustrasjon som viser hvordan de nye togsettene vil se ut. Foto: Stadler

– Og forhåpentligvis kan vi også klare å få på plass trinnfri atkomst til slutt, sier Elvestad.