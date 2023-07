Milliardær vil fjerne kjernekraft-hinder

Forretningsmannen Trond Mohn (80) sier han er stolt over å stå sammen med Fremskrittspartiet i striden om kjernekraft skal utvikles i Norge.

– Jeg tror at man blir mer opptatt av fremtiden jo eldre man blir, sier forretningsmannen Trond Mohn.

I fjor sommer startet han Norsk Kjernekraft AS, med tanke på å bygge små, modulære reaktorer i Norge.

– For ett år siden var det ingen som snakket om kjernekraft. Nå er det på manges lepper og bare vent, om ett år er kanskje 70 prosent for kjernekraft, tror Mohn.

Ny allianse

Den 80 år gamle mangemilliardæren har i alle år vært en kjent støttespiller for Arbeiderpartiet. I denne saken er det Fremskrittspartiet som er hans nærmeste allierte blant de politiske partiene.



Også Høyre og KrF har de siste månedene åpnet opp for at kjernekraft kan være en framtidig mulighet for Norge.



PÅ LINJE: Trond Mohn og Sylvi Listhaug deler entusiasmen for kjernekraftverk. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Hadde du sett for noen år siden sett for deg at du skulle bli en støttespiller for Fremskrittspartiet?



– Jeg er en støttespiller for sunn fornuft. Når Fremskrittspartiet har dette synet blir jeg en indirekte støttespiller, men det er jeg stolt av sier Mohn.



Han mener det nå handler om å få mer kunnskap om kjernekraft i Norge.

– At Forskningsrådet må støtte opp under slik forskning synes jeg er en selvfølge, sier Trond Mohn.



Vil forske på kjernekraft

I dag er det ikke mulig å søke Forskningsrådet om midler til forskning på kjernekraft. I forrige uke fremmet Fremskrittspartiet et representantforslag der de ber om at denne begrensningen fjernes.

– Vi mener at kjernekraft i Norge bør forskes på fordi vi trenger mer regulerbar kraft fremover. Jeg har ingen tro på at vind- og solkraft vil løse våre energibehov, sier partileder Sylvi Listhaug.



Hun mener at forskning og utredning aldri har skadet noen.

FORSLAG: Frp har fremmet forslag som kan gjør det mulig å få penger til forskning på kjernekraft. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Jeg forstår ikke hva man er redde for. Kjernekraft trenger også mye mindre areal enn vindkraft og det blir dermed mindre inngripen i naturen, sier Listhaug.



Støre sier nei

Hun håper mange partier, inklusive Arbeiderpartiet, vil stemme for forslaget, men det virker helt usannsynlig.

– Vi er en vannkraftnasjon. Det kan vi utnytte enda mer. I tillegg skal vi bygge ut solkraft og vindkraft på land og til havs, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.



SKEPTISK: Ap-leder Jonas Gahr Støre har liten tro på kjernekraftverk i Norge. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Han mener det ikke er riktig av Norge å satse på kjernekraft.

– Våre beste fagfolk på energi trekker ikke fram kjernekraft når vi spør om hvordan vi skal bruke våre ressurser på best mulig måte. Kjernekraft er også dyrt og tar lang tid å bygge, sier Støre.



Arbeiderpartiets holdning til kjernekraft skremmer ikke forretningsmannen Trond Mohn.

– Vi må gi dem litt tid. Man må ikke hogge hodet av de som vil ha ren energi fra vind og sol, sier Mohn.



– Fordommer

Han mener Norge har råd til å prøve ut alle alternativene.

AMBISJONER: Med støtte fra Frp og et flertall fra de andre partiene tror Trond Mohn på kjernekraftverk i Norge innen ti år. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Så tror jeg at om noen år så vil man se at kjernekraft er best, sier Trond Mohn.



Han tror mye av motstanden mot kjernekraft skyldes fordommer.

– Folk husker Tsjernobyl og Fukushima. Man må huske at dette er tradisjonelle kjernekraftverk der virkningsgraden er to prosent og avfallet 98 prosent. Med de nye er det motsatt med virkningsgrad på 98 prosent og avfall på to prosent, sier Mohn.