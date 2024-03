Milliardær Tord (52) flyttet til Sveits: – Har ikke noe valg

Regjeringen vil innføre en strengere utflytterskatt.

Idet du flytter til utlandet, vil staten regne ut hvor mye skatt du skulle ha betalt av gevinstene du har opparbeidet deg i Norge. Denne skattesummen skal betales til staten innen tolv år.

De som har opparbeidet seg en verdistigning på aksjer, i en fondskonto eller i et selskap på minimum 500.000 kroner vil rammes av at regjeringen nå vil innføre en strengere flytteskatt.

For dem som allerede har flyttet til utlandet, vil ikke denne nye regelen bety noe.

– Selge virksomheten eller flytte

I fjor var det en strøm av rike nordmenn som flyttet til utlandet, blant annet til Sveits. Da innførte regjeringen en form for utflytterskatt.

STRENGERE: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener den nye regelen vil være rettferdig og viktig for både tilliten til skattesystemet og fellesskapet Foto: Lage Ask / TV 2

Eiendomsmilliardær Tord Ueland Kolstad (52) valgte å flytte til Luzern i Sveits i 2022.

Han mener det er en grunn til at de norske bedriftseierne har flyttet til Sveits. Og det er eierbeskatningen i Norge.

– Den består av en formuesskatt på arbeidende kapital og eierne har ikke nok private midler for å dekke dette. Derfor må de da ta ut utbytteskatt og på toppen av dette må virksomheten tjene disse pengene.

– Denne byrden blir for stor og for tøff, så du har i praksis ikke noe valg om å sitte igjen i Norge. Enten må du selge virksomheten eller flytte ut av landet, mener han.

Kolstad er eiendomsinvestor og forretningsmann. Før han flyttet fra Norge hadde han en årlig eierbeskatning på omtrent 15 millioner kroner. Nå som han bor i Sveits, er skatten kun en brøkdel av dette, sier han til TV 2.

SKATTEFLYKTNING: Eiendoms-milliardær, Tord Ueland Kolstad, valgte å flytte til Luzern i Sveits i 2022. Foto: T. Kolstad Eiendom

Ønsker å tette skattehull

Stortingsrepresentant for Rødt, Mímir Kristjánsson, mener Norge har hatt et skattesystem som har gitt folk insentiver til å flytte.

– Jeg tenker det er på høy tid at vi tetter de skattehullene som har gjort det utrolig gunstig for rike mennesker å flytte fra landet.

Rødt-politikeren mener systemet frem til nå har vært håpløst.

– Hvis du flytter til for eksempel Sveits, så slipper du formuesskatt på det du eier i Norge, fra den dagen du flytter. Det er bra at vi nå begynner å tette disse hullene.

PROBLEMATISK: Mímir Kristjánsson (R) mener det har vært altfor enkelt for de rike å rømme fra formueskatten i Norge. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Sånn er verden. Vi må betale skatt alle sammen, enten vi er rike eller fattige, og det nytter ikke å flytte til et annet land for å stikke av fra det, sier han til TV 2.

– Meningen at han skal bli fattigere

Kristjánsson ser på det som et grunnleggende problem at noen er så rike at de er gode for flere milliarder kroner.



– Når jeg skal designe et skattesystem så er det nesten meningen at Tord Ueland Kolstad skal bli fattigere. Det er faktisk poenget for meg. For å oppnå en utjevning, må man skattlegge de store formuene.

Kolstad på sin side er svært uenig med Rødt-politikerens ideologi. Han mener han skaper ringvirkninger i samfunnet gjennom sine investeringer.

– Jeg startet min drift som arbeidsledig og har i praksis reinvestert 99,5 prosent av all verdiskapning. Det er altså veldig lite som har gått til meg personlig, og det som har gått til meg, har jeg betalt veldig mye skatt av.

Han tror den norske modellen kan være farlig og at den vil redusere investeringen i samfunnet.

– Mindre investering vil si færre jobber, mindre skatt og mindre velferd. Det er baksiden av medaljen her. Jeg tror også det vil føre til mer utflytning fra Norge, sier Kolstad.

STORE SUMMER: Milliardær Tord Ueland Kolstad tror ikke de skjerpede reglene for skatteflyktninger vil gjøre at færre flytter fra Norge. Foto: Frode Sunde / TV 2

– «Fuck you» til oss på Stortinget

Kristjánsson sier Sveits er et skatteparadis som Norge ikke kan tilpasse seg det sveitsiske systemet, og mener man må sette ting i perspektiv.

– Norge er et veldig lett land å bli rik i. Vi har enormt mange dollar-millionærer per innbygger. Formuesskattene er høyere nå enn den var under Solbergs regjering, men den er fortsatt lavere enn under Stoltenbergs.

Derfor tror ikke han på det blant annet Kolstad sier om at de rike ser seg nødt til å flytte fra landet.

– Jeg tror de gjør det litt for å si «fuck you» til oss på Stortinget, for at de ikke helt anerkjenner eller respekterer at det er de folkevalgte som bestemmer skattereglene, mener Rødt-politikeren.

Kolstad tror på sin side det handler om mangel på tillitt til det politiske regimet i Norge, i tillegg til en løpende høy formueskatt.

– Alle som driver næringsvirksomhet i Norge tror jeg både ønsker og håper på et regjeringsskifte.