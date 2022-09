Milliardær flytter til Sveits: – Det skjærer i hjertet

Bodø-investor Tord Ueland Kolstad flytter til Luzern i Sveits med familien. Milliardæren legger ikke skjul på at de gunstige skattenivåene i Sveits er avgjørende for flyttingen.

Det var Avisa Nordland som omtalte flyttingen først.

– Det skjærer i hjertet å flytte fra Bodø og Norge. Det var ikke dette jeg hadde lyst til, men de skjerpede og økte skattereglene til dagens regjering gjør at jeg som grunnlegger og ansvarlig eier ikke har noe valg, sier Kolstad til TV 2.

Han sier han har brukt mye tid på å bestemme seg for flyttingen. Kolstad forteller at han har en formuesskatt på drøye seks millioner kroner. Han må da ta ut et utbytte på ti millioner kroner for å betale formueskatten. Da kommer det også en utbytteskatt på 35,2 prosent (2022) i tillegg.

– Dette blir for mye og det går ikke lengre. Det er ikke forsvarlig å påføre firmaet slike kostnader. Dette er kostnader som ikke utlendinger har, og da mister man også konkurransekraften, sier Kolstad.

Det er lenge siden han og familien bestemte seg for flyttingen, sier han. Fra første oktober har han meldt permanent flytting til Sveits. Da drar kona, yngstedatteren og han selv.

Kolstad er en av de største private eiendomsaktørene i Nord-Norge. Ifølge Kapital hadde han over en milliard kroner i formue i 2020.

– Vil du at folk skal ha medlidenhet med at dere drar?

– Det er ikke synd på meg, men dette er dessverre realiteten av dagens skattepolitikk. Det er uforsvarlig å påføre firmaet slike kostnader når man ønsker å skape nye arbeidsplasser, sier Kolstad til TV 2.

Mandag kom nyheten om at også Kjell Inge Røkke melder flytting til Sveits. Han vil bosette seg i Lugano.

Det skapte kritikk fra flere, blant annet Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som kalte det «et kvalmende bilde på forskjells-Norge».