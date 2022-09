Milliardær bekrefter flytting til Sveits

Mandag ble det kjent at Kjell Inge Røkke flytter fra Asker til Lugano i Sveits. I ettertid har kritikken kommet fra flere hold.

Men Røkke har også fått støtte, blant annet fra skipsreder Herbjørn Hansson som i går uttalte til TV 2 at Røkke ikke lenger har råd til å bo i Norge med dagens skattenivå.

Nå får Aker-eieren støtte fra ny milliardær.

Mener skatt ikke er hovedgrunnen

Eiendomsinvestor Borger Borgenhaug fra Tønsberg sier til TV 2 at han også har valgt å flytte ut av landet og til Luzern i Sveits.

Ifølge Kapital har Borgenhaug en formue på 3,1 mrd kroner, og er nummer 120 på listen over Norges 400 rikeste.

Borgenhaug mener at skatt ikke er hovedgrunnen til flyttingen.

– Min datter skulle studere der og lurte på om jeg også ville bli med.

– Men har det noe med skattenivået å gjøre?

EIENDOM: Daglig leder Borger Borgenhaug fotografert i Axer Eiendom sine lokaler på Tjuvholmen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

– Jeg hadde ikke flyttet på grunn av det. Det passet godt for meg der jeg er i livet. Jeg er 50 år, bodd i Norge hele livet og syntes det var fantastisk å flytte for datteren min, sier han.

Han legger til at det dog vil være lønnsomt for bedriften.

– Det er lønnsomt i forhold til å bo i Norge, og det er flott å slippe å tømme selskapet for verdier for å betale skatt.

– Forkastelig

Borgenhaug er ikke fornøyd med kritikken som har kommet etter Røkke meldte flytting.

– Jeg syntes det er helt forkastelig, og hvert fall mot Røkke som har bidratt til samfunnet og til Norge. Man kan ikke være forpliktet til å bli boende i landet bare fordi man har bodd her.

– Det er en skam, den kritikken han har fått.

Borgenhaug mener både han og Røkke fortsatt vil bidra stort til felleskapet.

IKKE KOMMENTERT: Kjell Inge Røkke har ikke latt seg intervjue etter flyttemeldingen. Her fra rettsaken der han vitnet i torpedo-saken. Foto: Terje Pedersen/NTB

Eiendomsselskapet Axer har, ifølge Kapital, hatt flere gode salg det siste året. Blant annet ga salget av en Ensjø-tomt til NRK 150 millioner kroner i gevinst.

– Skatten jeg sparer skal investeres i nye virksomheter, sier Borgenhaug.

«Stikker fra regningen»

Rødt-politiker Mimir Kristjansson er en av flere som kritiserer valget til milliardærene som melder flytting.

Kristjansson mente at Røkke «stikker fra regningen» ved å flytte til Sveits.

– Jeg tror skatt er grunnen til at han flytter. Det er selvsagt mulig at en rik person reiser til Lugano og forelsker seg i byen, men alle rike folk kan ikke være forelska i Lugano samtidig uten at det har noe med skattesystemet der å gjøre, seier Kristjansson.