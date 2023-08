Millehaugen om flukten: – Var utslitt

Etter å ha tilbrakt over halve livet i fengsel, ønsker dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen nå å prøveløslates.

Han mener han har brukt tiden i fengsel godt på å bli rehabilitert til å komme ut i samfunnet.



Tirsdag startet Millehaugen sin frie forklaring for Oslo tingrett. Han fortalte blant annet om en hendelse han mener var starten på hans endring.

– Jeg kontaktet et ransoffer og hadde noen møter med henne. Det ble starten på noe som for meg ble bra. Noe som gjorde at jeg kunne ta et oppgjør, forklarte Millehaugen i retten.

KONTAKTET RANSOFFER: Stig Millehaugen sier kontakten med et ransoffer har hjulpet ham med å ta et oppgjør med egen fortid. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Vurderte å ta livet av meg

Millehaugen forklarte seg også om flukten fra fengsel i fjor sommer.

I retten forteller han om en årelang kamp mot forholdene i fengslet i Trondheim.

– Jeg var psykisk og fysisk utslitt. Jeg sov to timer hver natt hvis jeg var heldig. I tillegg til all galskapen i fengselet, sier han.

Millehaugen sier i retten at han anslår at 7 av 10 fanger i fengselet i Trondheim slet med alvorlige psykiske problemer, og at han rett og slett ikke orket å være der.

– Jeg vurderte å ta livet av meg. Hadde jeg blitt igjen der hadde jeg sannsynligvis ikke levd i dag, sier han.

Etter flukten ble han flyttet til Ullersmo fengsel, hvor han mener alt endret seg.

– Da fikk jeg medisinsk hjelp og psykiatrisk sykepleier. Det tok ikke mer enn fire-fem uker før jeg var et nytt menneske.



– Forstår skepsisen

I sin forklaring sier Millehaugen at han er «ganske sikker» på at han ville fortsatt med kriminalitet dersom han ikke hadde fått forvaringsdommen.

På spørsmål fra aktor om hvordan de kan være trygge på at det er «en annen Millehaugen» som sitter foran dem i dag, svarer Millehaugen:

– Jeg er skannet denne gangen. Jeg er undersøkt av proffe.

– Hvordan kan vi vite at de har funnet alt?

– Det kan dere ikke vite. Det er alltid en risiko. Jeg forstår skepsisen folk har.



Dobbeltdrapsdømt

Stig Millehaugen blir ofte omtalt som en av Norges farligste menn, og han har sittet over halve livet i fengsel.

Han er dømt for to drap, og sitter nå på en 21 års forvaringsdom for drapet på tidligere Young Guns-leder Mohamad “Jeddi” Javed i Oslo i 2009.

Statsadvokat Kristian Jarland mener det er prematurt med løslatelse fordi det er fare for gjentakelse av kriminelle handlinger.

I sin innledning mandag brukte Jarland mye tid på å gå gjennom Millehaugens straffehistorikk for retten. Den strekker seg over 35 år, fra 1987 til 2022.

Sist Millehaugen begikk et lovbrudd var sommeren 2022, da han rømte under en permisjon, og reiste fra Trondheim til Oslo før han en uke senere ble pågrepet i Østmarka.

Selv mener Stig Millehaugen at han er ferdig med all form for kriminalitet og at han ikke er farlig for noen.

Det er satt av fem dager til Millehaugens begjæring om prøveløslatelse i Oslo tingrett.