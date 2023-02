Miljøvernerne ikke enige - vil ikke svare om vindmøllene bør rives

Det finnes ingen tvil blant miljøorganisasjonene om at det er begått urett mot urfolks rettigheter. Hva som bør skje med de 151 vindmøllene nå, er derimot ikke like klart.

– Det er altså vindmøller som produserer like mye strøm som hele Trondheim bruker. I et land som trenger mer kraft. Det å finne løsninger som ivaretar de hensynene, det krever at man går grundig inn i det.

Det sa statsministeren, da han ble spurt om det var holdbart at vindmøllene fortsatt står, 500 dager etter Fosen-dommen.

Men hva mener miljøorganisasjonene? Noen er krystallklare, men ikke alle. Greenpeace, Fremtiden i våre hender, Naturvernforbundet, WWF, Zero og Bellona fikk alle det samme spørsmålet.

Støtte til demonstrantene

– Stiller dere dere bak kravet fra demonstrantene om å rive de 151 vindmøllene?

HÅPER PÅ LØSNING: Sigrun Gjerløw Aasland, leder i ZERO, håper rivning kan unngås. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Det er åpenbart og slått fast av Høyesterett at menneskerettigheter er brutt. Sånn sett støtter vi aksjonen, sier leder i Zero, Sigrun Aasland.

Det samme sier Bellona.

– Vi er opptatt av at Olje- og Energidepartementet skal finne en løsning som er akseptabel for ivaretakelsen av urfolks rettigheter. Vi har stor forståelse for frustrasjonen til de samiske aksjonistene, sier fagsjef i Bellona, Christian Eriksen

Men så var det jo ikke helt det de ble spurt om, og det er nå svarene skiller seg.

– Ingen annen løsning

Naturvernforbundet, ved leder, Truls Gulowsen, svarer kort og konsist:

KLAR TALE: Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, mener vindmøllene må rives. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Ja.

– Det må rives, restaureres og tilbakeføres. Selv om det koster både tid, penger og litt dyrere strøm, sier Gulowsen.

Også Frode Pleym i Greenpeace og Anja Bakken Riise fra Fremtiden i våre hender, tror det er løsningen.

– Vi ser ingen annen løsning enn å rive vindmøllene. Det føles som det eneste riktige. Greenpeace heier på vindkraft, men vi kan ikke ha det på urfolks bekostning, sier Pleym.

– Det er krevende å se at det finnes andre alternativer enn å rive, ja. Vi stiller oss bak aksjonen og vi mener at man bør lytte til urfolkrepresentantene, sier Riise.

BØR LYTTE: Leder i Fremtiden i våre hender, mener regjeringen bør lytte til samene. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Venter på utredning

WWF, Bellona og Zero er derimot ikke fastlåst til at vindmøllene skal rives.

– Det er kjempevanskelig. Det er ikke vanskelig å ta stilling til menneskerettighetsbruddet, men hva som skal være løsningen etter så lang tid, det er kjempevanskelig, sier Aasland.

Hun ønsker ikke å gi et ja/nei-svar på spørsmålet.

– Vi håper det finnes en løsning slik at rivning kan unngås, sier Aasland.

WWF på sin side, har en forventning om at en mulig løsning for Olje- og Energidepartementet, må være rivning av vindmøllene. Om vindmøllene skal vekk, eller bare nedskaleres, mener imidlertid WWF at de ikke er de riktige til å svare på.

FORVENTER MER: Karoline Andaur, generalsekretær i WWF, forventer at regjeringen lytter mer til reineiernes innspill. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Vi forventer at regjeringen følger FNs konvensjoner om urfolks rettigheter, som krever både konsultasjon og samtykke. Så langt virker det ikke som om departementet har tatt inn over seg reineiernes innspill, sier generalsekretær i WWF, Karoline Andaur.

Forstår frustrasjonen

Og til slutt er det Bellona, som ikke har tatt stilling til hva som kan være en akseptabel løsning, men som anmoder regjeringen om å ta konsekvensen av dommen fra Høyesterett. Hva som bør skje med vindmøllene, kan de derimot ikke svare på.

– Hva som kan være en akseptabel løsning må Olje- og Energidepartementet finne ut av i samråd med de samiske interessene, enten det er rivning, eller andre tiltak, sier fagsjef Christian Eriksen.