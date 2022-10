Militærjunta: – Presidenten er avsatt og grensene er stengt

Fredag kveld gikk væpnede, maskerte soldater ut på Burkina Fasos TV-kanaler og tok over makten i landet. Demonstranter støttet kuppet ved å flagge med russiske flagg.

Militærkuppet fredag kommer etter at flere medier har rapportert om skyting i hovedstaden Ougadougou. Landet har blitt et episenter for voldelige grupperinger knyttet til al Qaeda og IS.

Stengte grenser og portforbud

Skytingen i hovedstaden ble fulgt av en eksplosjon nær presidentpalasset. Statlige TV-kanaler fikk sendingen brutt flere ganger. Fredag kveld trådte den nye militærledelsen frem foran kameraene, og erklærte maktovertakelse på statlig TV, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Kaptain Ibrahim Traore ble fredag erklært som ny leder for landet. Her lytter han mens erklæringen blir lest opp. Foto: Radio TV Burkina Faso / Reuters / Scanpix

Burkina Fasos nye leder kaptein Ibrahim Traore står i spissen for en gruppe offiserer som hjalp den forrige presidenten Damibas til makten den 24. januar i år. Traore erklærte at landets myndigheter er oppløst, grunnloven er satt til side midlertidig og landets grenser er stengt. Han erklærte også nattlig portforbud.

Det er ikke kjent hvor den tidligere lederen Damiba befinner seg fredag kveld, skriver Reuters. Han hadde nylig vendt tilbake fra FN-samlingen i New York.

Den nå¨avsatte president Paul-Henri Sandaogo Damiba talte på FN-samlingen i New York den 23. september. Det er ikke kjent hvor han befinner seg nå. Foto: Bryan R. Smith / AFP

Avsatt av sine egne

I talen sa Traore at en gruppe offiserer som støttet Damibas maktovertakelse i januar har bestemt seg for å avsette ham. Grunnen er at han ikke skal ha vist tilstrekkelig handlekraft eller evne til å håndtere islamistiske grupper.

President Roch Kabore ble avsatt i januar i år av samme grunn.

– Stilt overfor en eskalerende situasjon forsøkte vi flere ganger å få Damiba til å fokusere på sikkerhetsspørsmålet, erklærte de nye makthaverne ifølge Reuters.

Demonstranter med russiske flagg

I sivilbefolkningen ble de militære juntaene som nå styrer landet først møtt med håp og optimisme. Håpet var at juntaen skulle lykkes med det valgte representanter ikke hadde klart: Å håndtere islamistenes voldshandlinger. Volden fortsatte, og nå daler tilliten.

Tusenvis er drept i angrep på landsbyer, og millioner har måttet flykte. Denne uken ble 11 soldater drept i et angrep nord i Burkina Faso. Flere dusin sivile er fortsatt savnet.

RUSSISKE FLAGG: Demonstranter samlet seg fredag i hovedstaden Ougadougo til støtte for kuppmakerne, skriver Reuters. De markerer støtten med flagg fra Burkina Faso og fra Russland. Foto: AP

Mange demonstranter bar russiske flagg, både for å støtte kuppet i januar og for å støtte kuppet på fredag. Den pro-russiske holdningen skal i stor grad komme fra en sterk motstand mot langvarig fransk tilstedeværelse i regionen. I juli i år varslet magasinet Foreignpolicy at Burkina Faso kunne være det neste stedet der Russlands Wagner Group kunne gripe inn.

– Militærkupp, naturressurser og ulmende usikkerhet er oppskriften på russisk inngripen, skrev magasinet.

Utover bildene av de russiske flaggene blant demonstrantene er det ikke kjent om Russland har planer for landet nå. Putin kan ha mer bruk for Wagner-gruppen og militærressurser i andre områder.

Sjette kupp i regionen

Fredagens kupp skaper en politisk floke for den vest-afrikanske alliansen og den afrikanske Union. Etter kuppet i januar kom juntaen til enighet med ECOWAS (Den økonomiske sammenslutningen av Vest-Afrikanske stater) om en gradvis overgang tilbake til et sivilt, folkevalgt styre.

Nå er avtalen og progresjonsplanen som ble avtalt med forrige leder kanskje ikke like aktuell for den nye ledelsen.

Fredag kveld fordømte ECOWAS maktovertakelsen.

– Kuppet kommer på et dårlig tidspunkt, etter at Burkina Faso hadde gjort fremskritt mot å gjenopprette grunnloven og de folkevalgte myndighetene, melder EZOWAS til nyhetsbyrået Reuters.

De siste to årene har det vært seks militærkupp i Vest- og Sentralafrika: To i Burkina Faso, to i Mali, Ett i Chad og ett i Guinea.