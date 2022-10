Militæranalytiker frykter vi har mer i vente

Den siste uken har to russere blitt pågrepet for mistenkelig droneaktivitet i Norge. Særlig én ting bekymrer militæranalytiker.

DRONEAKTIVITET: To russere har blitt pågrepet med drone i Norge den siste uken. Den siste tiden har det også blitt observert flere droner i Nordsjøen og ved norske kraftanlegg. Foto: TV 2 / Illustrasjon

– Vi har observert mistenkelig droneaktivitet i Norge lenge, spesielt rundt olje- og gass installasjonene våre, sier Per Erik Solli, militæranalytiker i NUPI til TV 2.

Lørdag fikk politiet enda en melding om en mulig observasjon av drone ved gassanlegget Kårstø nord i Rogaland.

Meldingene kom samme uke som politiet allerede hadde pågrepet to russere for mistenkelig droneaktivitet i Norge.

Klart motiv

Den 51 år gamle russeren som ble pågrepet fredag hadde blant annet tatt bilder av forsvarets Bell-helikopter og lufthavnen i Kirkenes.

Solli mener Russlands motiv er klart.

VENTER MER: Militærrådgiver Per Erik Solli i NUPI tror vi kommer til å se flere russiske «aksjoner» mot Norge fremover. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Hovedmålet til Russland er å redusere den vestlige militære, politiske og økonomiske støtten til Ukraina, slik at Russland kan holde krigen i gang, sier Solli.

– Det viktigste Russland kan gjøre nå er å forhindre at denne støtten fortsetter.

Solli sier Russland derfor ønsker å «bringe krigen til vesten» for å skape frykt, usikkerhet, samt legge press på våre egne politikere om å endre kurs.

– Så langt har ikke dette fungert. De har blant annet prøvd å skape frykt ved å arrangere et skytefelt utenfor Finnmark, eller denne gasseksplosjonen i Østersjøen.

Det er derimot ikke bekreftet at Russland står bak sabotasjen av gassrørene i Østersjøen.

– Denne droneaktiviteten er nok også et forsøk på å spre frykt. Det kan hende russerne flyr droner åpenlyst, nettopp for å oppnå dette, sier Solli.

Han mener Russland kan utføre andre «aksjoner» i Norge, og i Vesten, for å hindre støtten til Ukraina.

Mer i vente

– Det vi bør frykte mest er nye, overraskende tiltak som Russland vil utføre i våre egne nærområder. Vi kaller dette hybride trusler, hvor de går mot sivilsamfunnet for å forstyrre eller ødelegge objekter.

Solli påpeker derimot at tiltakene mest sannsynlig vil være av liten skala.

– Handlingene i seg selv vil nok være små. Det er nok bare denne frykten de ønsker å fremprovosere, sier Solli.

Frykter angrep på infrastruktur

Professor i statsvitenskap, Janne Haaland Matlary sier Norge må være særlig forbedret på angrep på viktig infrastruktur.

– Norge er den største gassleverandøren til Europa akkurat nå, vi må registrere at vi er ekstra utsatt, sier Matlary til TV 2.

– Om noen ønsker å lamme Europa nå i vinter, er det nærliggende å tro at de vil sabotere norske gassledninger.

SIVER OPP: Det er bred enighet blant de nordiske landene at ødeleggelsene på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 skyldes eksplosjoner, som sannsynligvis kommer av sabotasje. Foto: Det danske forsvaret via AP / NTB

– Har vi vært for naive?

– Etterretningstjenesten har nok ikke det, men jeg tror at befolkningen generelt har vært i en tilstand av dyp fred veldig lenge. Det har det også vært grunn til, inntil for et par år siden da konflikten i Europa og med Russland begynte å tilspisse seg.

Matlary legger til at overvåkningen i Norge er god, men at man aldri vil klare å sikre seg mot angrep på gassledninger under vann.

– Nettverket er alt for stort til at man vil klare å kontrollere dette, sier hun.