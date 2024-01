Mildværet i Oslo skyldes et helt unikt værfenomen

Følte du at noe var annerledes da du gikk ut døra i morges?

Det gjorde i hvert fall undertegnede da han tvang seg opp av sengen, fylte termokoppen med kaffe og tok seg av sted til TV 2s lokaler i Oslo.

Etter en lang periode med iskaldt vær, var det en fryd å bytte ut den tykke dunjakka med en lett og stilig ullfrakk.

Mange på Østlandet våknet torsdag til langt mildere vær enn de har hatt på lenge.

– På Blindern steg temperaturen med over åtte grader på en time og klokken 07 målte vi 7,7 plussgrader, skriver Meterologene på X.

Aldri opplevd dette

Olav Erikstad, vakthavende meteorolog i Storm, klarer ikke holde begeistringen tilbake når vi slår på tråden for å finne ut hvorfor det plutselig ble så varmt.

For mens TV 2-journalisten nærmest svettet på vei til jobb, måtte meteorologen selv kle seg godt og skrape bilen før han reiste til kontoret i Fredrikstad.

– Jeg har jobbet som meteorolog siden 90-tallet, og jeg har ikke minne om like store forskjeller på så små avstander i samme høyde, sier han.

I morgentimene var det 13 grader varmere i Oslo enn på Storms målestasjon i Sarpsborg.



– Det er bare 90 kilometer fra hverandre. I internasjonal skala er jo det bare en forstad til Oslo.

Har en forklaring

Det er ikke uvanlig at det er store temperaturforskjeller mellom en dal og et fjell i samme område, men så stor forskjell på flat mark er høyst uvanlig, ifølge Erikstad.

Årsaken ligger i en heftig kamp mellom varm og kald luft.

– Det har vært kaldt lenge på Østlandet, og kald luft er veldig tung, forklarer meteorologen.

I natt har varm luft fra nordvest tatt seg over fjellet til Østlandet. Men denne varme luften klarer ikke dytte vekk all den kalde luften på en gang.

– Det har den klart bare noen steder, som i Oslo. Her i Østfold holder fortsatt den kalde luften seg fast, sier Erikstad.

Og det gjør den faktisk over mesteparten av Østlandet.

Oslofolket er dermed ganske alene om å oppleve dette varmefenomenet per nå.

Men det kan endre seg i løpet av dagen.

– Dette er derfor vi ble meteorologer, for å følge med på værfenomener som dette, sier han.

Erikstad kaller torsdagens værsituasjon rene detektivserien.

– Hvor vil varmen slå ned neste gang? Det blir veldig spennende å se.

Da TV 2 snakker med ham ved 10-tiden, kan han allerede se at Trysil har fått besøk av den varme luften, og fem plussgrader.

Avlyser ikke sprengkulda

Kontrastene er altså store for TV 2-reporteren som for under en uke siden var med et postbud på jobb i 20 minusgrader.

Erikstad i Storm vil likevel ikke avlyse vinteren ennå. Meterologene har allerede meldt at sprengkulda vil komme tilbake.

– Jeg vil ikke avlyse kulda nå. Det blir jevnt synkende temperaturer framover, sier han.

Om det igjen blir 30 minusgrader i Oslo er usikkert, men Erikstad er rimelig sikker på at det blir kaldt.

Meteorologen i Storm forteller at prognosene deres anslo at det skulle komme to væromslag denne uken. Nå i dag, og på lørdag.



– Men vi har stort sett fortsatt minusgrader på Østlandet. Det gjelder også i helgen, sier Erikstad.

Kan bli glatt

Når det fryser på igjen kan det bli glatt på veiene.

– Det er ganske stor fare for det, sier Erikstad.

Vegvesenet oppfordrer til å være på vakt.

– Det kan selvfølgelig bli glatt. Snøen smelter gjerne på de mindre veiene hvor det ikke er saltet. Da gjelder det å være våken og følge med, sier trafikkoperatør i Vegvesenet Christofa Key-Nilsen.