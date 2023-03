«Mild demens» ga farfar lavere straff for voldtekt av barnebarn

En 84 år gammel mann er dømt til ett år i fengsel for grov voldtekt og seksuell omgang med barnebarna – to jenter på henholdsvis 10 og 8 år. Retten mener hans «milde demens» påvirket virkelighetsoppfatningen.

TRØNDELAG TINGRETT: Fredag ble en 84 år gammel farfar dømt for grov voldtekt og seksuell omgang med barnabarna sine. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Sommeren 2021 tok den da ti år gamle jenta opp telefonen til farfaren sin og filmet at han forgrep seg på henne.

Etter at barna hadde reist hjem til foreldrene sine igjen, sjekket farmoren om mannen hennes hadde tatt noen hyggelige bilder under barnebarnas besøk.

Da farmoren åpnet ektemannens kamerarull, ble hun svært oppbragt over det hun så.

Rømte til skogs

Da hun den påfølgende dagen konfronterte ektemannen med det hun hadde sett, reagerte han med å stikke til skogs.

Fra skogen ringte 84-åringen til sønnen sin, som er barnas far.

Ifølge dommen klarte ikke 84-åringen å snakke forståelig med sønnen sin, som ikke forstod noe som helst av det faren forsøkte å si.

Barnas far ble deretter oppringt av farmoren, som ba ham om å komme til besteforeldrenes hus.

I sjokktilstand reiste faren hjem igjen til sin kone, barnas mor, og fortalte hva han nettopp hadde fått vite.

Deretter dro barnefaren ut i skogen og fant sin 84 år gamle far på en plass de pleide å være sammen med barna.

Etter å ha blitt med hjem igjen, og etter en lang samtale med både sønnen og kona, forsvant 84-åringen på nytt ut av huset, uten å fortelle hvor han dro.

Senere samme dag ble han pågrepet og tatt inn til avhør med politiet, der han tilstod forholdet som vises på den nevnte videoen med det eldste barnebarnet.

10-åringen i avhør: «Ekkelt»

Dagen etter, da barnas mor hadde tatt dem med på hytta, fortalte også den yngste jenta at hun hadde opplevd det samme som søsteren.

Den eldste jenta har i tilrettelagt avhør blant annet sagt at farfaren «brukte å vise frem tissen sin til meg», og at han pleide å ta på hennes kjønnsorgan.

Hun fortalte at det skjedde «nesten hver gang vi er der», og at hun pleide å få penger av farfaren etter at det skjedde.

10-åringen sier til politiet at hun synes det hele var «ekkelt».

I avhøret beskriver hun detaljert hvordan farfaren flere ganger forgrep seg på henne.

84-åringen har sagt i avhør at han tror dette skjedde én gang.

Videre har han sagt at vet hva han har gjort og at han må stå ansvarlig for det.

«SIkkert noe i det»

84-åringen har ikke erkjent straffskyld for overgrep mot den yngste jenta, fordi han ikke husker at dette har skjedd.

Den yngste jenta, som var åtte år gammel da hun ble avhørt, har sagt i avhør at hun mener det begynte da hun var seks år gammel.

«Han bruker å ta på tissen min», har hun forklart.

Fordi jenta setter hendelsen i sammenheng med at faren hennes hjalp farfaren med oppussing, fester tingretten lit til det hun har sagt.

DØMT: Trøndelag tingrett brukte to dager på å behandle tiltalen mot 84-åringen. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Da 84-åringen ble konfrontert med jentas forklaring i retten, sa han at han ikke husker det, men at han «måtte vel ha gjort det, da han ikke trodde at barnet kunne ha funnet på noe slikt».

Senere sa han også i retten at «det sikkert er noen ting i det».

Dement eller pedofil?

Et sentralt tema i saken har vært 84-åringens psykiske helsetilstand.

De sakkyndige som undersøkte ham høsten 2021, konkluderte da med at han hadde en mild demenstilstand.

Videre i erklæringen kommer det frem at han i samtaler med de sakkyndige har nektet for at han har blitt seksuelt opphisset i tilknytning til fornærmede.

«Det er ikke uvanlig. Seksuell tenning overfor barn innrømmes sjelden og er vanskelig å måle», heter det i rapporten.

Videre står det:

«Å være gift eller å ha seksuell tiltrekning ovenfor det motsatte kjønn er derimot ingen kontraindikasjon ettersom pedofili ofte er en seksuell preferanse heller enn en eksklusivt seksuell interesse for barn.»

De sakkyndige skriver i erklæringen sin at de har diskutert om 84-åringens atferd skyldes en seksuell forstyrrelse eller om den best kan forstås som følge av demenssykdommen.

«De sakkyndige velger under tvil å ikke klassifisere observandens seksuelle interesse som pedofili», heter det i rapporten.

Det konkluderes med at han lider av «uspesifisert forstyrrelse i seksuelt objektvalg».

Demens ga lavere straff

84-åringen ble fredag dømt til ett års fengsel for grov voldtekt av barn under 14 år og seksuell handling med barn under 16 år.

I skjerpende retning har tingretten vedlagt det nære omsorgs- og tillitsforholdet han hadde til de fornærmede og deres foreldre.

Likevel får 84-åringen lavere straff enn påtalemyndigheten ba om, som var ett år og to måneder i fengsel.

Årsaken er blant annet at retten mener «tiltaltes begynnende demens har medført også en redusert virkelighetsforståelse».

I tillegg får han lavere straff som følge av at etterforskningen og gjennomføringen av rettssaken har tatt unødvendig lang tid.

TV 2 har vært i kontakt med de fornærmedes bistandsadvokat, Vibeke Meland. Hun vil ikke kommentere straffen som er utmålt.

– Denne saken har vært ekstremt belastende for familien og ikke minst for de to fornærmede jentene, sier bistandsadvokaten og fortsetter:

– De er letta over at det nå er kommet en dom. Dette har vært en vond og lang prosess og de håper at tiltale vil godta dommen, og at den ikke blir anket.

84-åringens forsvarer, advokat Therese Fuglemsmo, opplyser at de på nåværende tidspunkt ikke har diskutert en eventuell anke.

TV 2 har ikke lykkes med få en kommentar fra statsadvokat Unni Sandøy.