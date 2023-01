Mette Yvonne Larsen blir advokat for varslerne i psykiater-saken

BISTANDSADVOKAT: Mette Yvonne Larsen bekrefter at hun er advokat for varslerne i tilsynssaken mot en psykiater. Foto: Alf Simensen / TV 2

Den profilerte advokaten Mette Yvonne Larsen skal bistå personene som har varslet mot en psykiater. Statsfovalteren har åpnet tilsynssak mot psykiateren.

Det bekrefter hun til TV 2 mandag.

– Jeg er advokat for de tre varslerne. Det er korrekt. Ikke bistandsadvokat - det vil kunne bli tilfellet dersom sakene blir anmeldt, sier Larsen.

Tilsynssak

For en uke siden ble det kjent at Statsforvalteren startet en tilsynsfaglig vurdering av en psykiater i fire ulike saker.

Vurderingen skal avgjøre om psykiateren har brutt helselovgivningen.

Det skjer etter påstandene fra forfatter Hilde Rød-Larsen om at psykiateren misbrukte legerollen sin for å ha sex med henne i 1999 og 2000.

Larsen skal altså være advokat for tre av varslerne, inkludert Hilde Rød-Larsen.

Halvard Helle, advokat for psykiateren, sier han tar til etterretning at saken er koordinert og har ingen kommentar utover det.

– Vi har gjennomgått opplysningene vi i desember mottok om en psykiater og finner at de gir grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging. Det betyr at vi har funnet grunn til å undersøke forholdene nærmere. Opplysningene inneholder påstander om mangelfull behandling og privatisering av relasjonen mellom pasient og behandler, het det i en pressemelding fra Statsforvalteren mandag 9. januar.

Psykiateren har gjennom sin advokaten benektet at han på noen måte har opptrådt grenseoverskridende overfor Rød-Larsen og de andre varslerne.

Ikke behandlingsforhold

– Det er klart at det oppleves som vanskelig og dramatisk å bli utsatt for denne typen pågang, men det må nå håndteres og det skal vi gjøre, sa Helle til TV 2 da det ble kjent at tilsynssaken ble åpnet.

Når det gjelder påstandene fra Rød-Larsen avviser advokaten på vegne av psykiateren at det har vært et behandlingsforhold mellom de to.

– Det har ikke vært noe som har berørt hans arbeid eller hennes helse, så dette har ingenting med helsepersonelloven å gjøre. Saken befinner seg heller ikke i en gråsone, men alt dette skal vi svare på til Statsforvalteren, sier Helle.